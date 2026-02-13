Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine

Olimpijski duh se ne meri le v rezultatih in medaljah, temveč v skupnosti, občutku pripadnosti in trenutkih, ki presegajo samo tekmovanje. Slovenija je ta utrip z močno navijaško energijo začela graditi že doma. Podpora našim športnikom se ni rodila šele na prizoriščih v Italiji, temveč na poti, ki je povezala ljudi po vsej državi in simbolično ponesla navijaški plamen do Cortine.

Začetek zgodbe je bil na Laško maratonu legend, kjer je več kot 500 tekačev v sedmih dneh zbiralo energijo za pot proti Cortini. Ta energija je poganjala električni kombi, s katerim se je ognjena navijaška ekipa, ki vključuje Vesno Fabjan, Miha Deželaka in Ano Mačič Kotnik, podala na Pot legend po Sloveniji. Po slovesnem sprejemu v Pivovarni Laško in prevzemu slovenske bakle se je začelo potovanje, ki ni pomenilo le premikanja od kraja do kraja, temveč povezovanje ljudi v skupnem olimpijskem duhu.

Pot legend po Sloveniji

Prvi postanek v Laškem je zaznamovalo živahno praznično vzdušje, kjer so baklo pozdravili domačini, športniki in navijači. Prostor je oživel ob spremljavi glasbe in navijaškega utripa, olimpijci pa so baklo ponesli med zbrane. Podobna energija je naslednji dan zaznamovala tudi prihod v Maribor. Karavana je nato nadaljevala pot skozi Kamnik, Mojstrano in Novo Gorico. Na vsakem postanku so se zbirali navijači vseh generacij, športniki in parašportniki pa so baklo simbolično nosili med ljudi. Vsak pozdrav, vsak nasmeh in vsak skupni trenutek je prispeval delček zgodbe, ki znova potrjuje, kako močno šport povezuje skupnost po vsej Sloveniji. Pot bakle ni bila le simbolična pot navijanja, temveč tudi izraz podpore in pripadnosti, ki spremljata naše športnike na največjem športnem odru.

icon-expand V Planci se je januarja odvijal Laško maratonu legend, kjer je več kot 500 tekačev v sedmih dneh zbiralo energijo za pot proti Cortini. FOTO: Damjan Žibert

Slovenska bakla v Cortini

Zbrana energija je pot zaključila v Cortini, kjer je bakla našla svoje mesto v Slovenski hiši in gori kot simbol enotnosti in ponosa. Mesto je v teh dneh prežeto z olimpijskim dogajanjem, slišati je slovenske glasove, čutiti navijaški utrip in videti zastave, ki spremljajo nastope naših športnikov. Dogajanju v Slovenski hiši se pridružujejo tudi glasbeni nastopi skupine Fehtarji, ki ustvarjajo veselo domače vzdušje za navijače. Navijaški zagon pa spremljajo tudi konkretni športni uspehi. Slovenija je na igrah že osvojila zlato medaljo v mešani ekipni tekmi smučarskih skokov, kjer so slavili Nika Vodan, Anže Lanišek ter Nika in Domen Prevc, ter srebrno medaljo Nike Prevc. Ti rezultati potrjujejo moč slovenskega smučarskega skakanja in dodatno krepijo občutek ponosa med navijači.

