Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini

V tem duhu se nadaljuje projekt Laško: Skupaj do Cortine, ki povezuje gibanje, navijaško energijo, trajnostno razmišljanje in podporo slovenskim športnikom pred zimskimi olimpijskimi igrami Milano–Cortina 2026. Gre za vseslovensko zgodbo, ki se je začela doma, v Planici - simbolu slovenskega športa in se nadaljuje na poti proti Cortini, kjer bodo naši športniki zastopali slovenske barve.

Laško maraton legend: energija ljudi za pot v Cortino

Med 10. in 16. januarjem je v Nordijskem centru Planica potekal Laško maraton legend, najdaljši maraton v Sloveniji. Šlo je za edinstven dogodek, ki ni temeljil na tekmovanju, temveč na skupni energiji in sodelovanju. Maraton je potekal neprekinjeno, 24 ur na dan, sedem dni zapored, brez merjenja časa in brez zmagovalcev. Osrednji del dogajanja so bile tri posebne tekaške steze, na katerih so tek in hoja ustvarjali električno energijo. Cilj je bil zbrati 100 kilovatnih ur energije, potrebnih za približno 400 kilometrov dolgo pot električnega vozila iz Planice do Cortine in nazaj. Pri zbiranju energije so sodelovali številni rekreativci ter znani Slovenci iz sveta športa, glasbe in medijev. Skupno je več kot 500 udeležencem v sedmih dneh uspelo doseči zastavljeni cilj.

Pot legend po Sloveniji

Z zbrano energijo se projekt zdaj seli na pot proti Cortini. Ognjena ekipa, ki jo sestavljajo olimpijka in ambasadorka slovenske bakle Vesna Fabjan, radijski voditelj Miha Deželak ter Laško ambasadorka Ana Mačič Kotnik, bo z električnim vozilom Ford v olimpijsko prizorišče pripeljala slovensko baklo, Laško mlaj in sod piva ter s seboj ponesla simbolni navijaški duh Slovenije.

