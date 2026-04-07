Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Sašo Stare in Melani Mekicar.
Novice

Sašu Staretu se bo na odru pridružila Melani Mekicar

POP TV
07. 04. 2026 08.30
0

Nova sezona priljubljenega šova Slovenija ima talent prinaša svež veter med voditelji. Sašu Staretu se bo na odru pridružila simpatična Melani Mekicar, ki oddajo zelo dobro pozna – ne le kot gledalka, temveč tudi kot nekdanja tekmovalka. Kako se bosta ujela, bomo videli že to jesen na POP TV.

Sašo Stare in Melani Mekicar. FOTO: POP TV
Kdo so ob Borutu Pahorju ostali žiranti in kakšne talente lahko pričakujemo v novi, 11. sezoni oddaje Slovenija ima talent, bo znano kmalu.

Melani Mekicar se gledalci POP TV dobro spomnijo iz priljubljene serije Skrito v raju, tokrat pa je pred njo prav posebna vloga, ki se je na nek način začela že pred 13 leti, ko je kot tekmovalka prvič stopila na oder talentov. S prijateljico Brino sta namreč s plesno točko nastopili na avdiciji Slovenija ima talent in se uvrstili celo v polfinale. Na to izkušnjo ima še danes zelo lepe spomine. "Zdi se mi, da sem takrat prvič videla, kako deluje televizijski svet in mogoče sem se takrat zaljubila v to, kar zdaj delam," pravi Melani.

Melani Mekicar. FOTO: POP TV
Tokrat pa bo ona tista, ki bo tekmovalce spremljala na njihovi poti skozi oddajo. "Jaz se tukaj počutim zelo domače in se res veselim tega novega poglavja," pove z nasmeškom. Dodaja, da bo prav zaradi lastne izkušnje lažje razumela tekmovalce in njihove občutke pred nastopom. "Želim biti tista kolegica iz ozadja, ki jih spodbuja in jim stoji ob strani."

Njen sovoditelj Sašo Stare, ki je oddajo zadnje tri sezone vodil skupaj s Petrom Polesom, priznava, da bo svojega dolgoletnega voditeljskega partnerja pogrešal. "Perota bom seveda pogrešal, ampak se tudi zelo veselim dela z Melani. Poznam jo že dalj časa in komaj čakam, da vidim, kaj bova ušpičila na največjem odru v Sloveniji."

Sašo Stare. FOTO: POP TV

"Ujemi me, če padem"

Kako se voditelja počutita pred začetkom nove sezone? "Jaz se počutim kar sproščeno. Imam občutek, da če padem, me boš ujel," se je pošalila Melani, Sašo pa ji je v smehu pritrdil, da jo bo. Ob tem ji je dal tudi nekaj voditeljskih nasvetov: "Ne pozabi teksta, prijazna bodi do ekipe, ne zamujaj in imej s sabo nekaj sladkega."

Melani Mekicar in Sašo Stare. FOTO: POP TV
Voditelja imata tudi jasno sporočilo za vse, ki razmišljajo o prijavi v oddajo. "Jaz sem bila na tem mestu in iz te izkušnje ni prišlo nič drugega kot samo dobro. To bi ponovila še stokrat, če bi bilo še sto sezon," pravi Melani. Sašo pa dodaja: "Naredi ta korak, stopi naprej in mogoče si prav s tem stopil na novo pot, ki te pripelje do tukaj – do tega, da boš nekoč vodil šov z mano."

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Slovenija ima talent Melani Mekicar Sašo Stare voditelja POP TV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1634