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Elke Sommer
Film/tv

Umrla legendarna hollywoodska igralka: le tri mesece po smrti moža

B.R.
29. 10. 2026 12.57
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Hollywood se poslavlja od igralke, ki je v šestdesetih letih osvojila tudi ameriško filmsko občinstvo. Umrla je stara 85 let, le tri mesece po izgubi moža Wolfa Waltherja, s katerim je preživela več kot tri desetletja.

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Njeno srce je bilo strto po izgubi moža

Elke Sommer je umrla 28. oktobra 2026 na svojem domu v Bel Airu v Los Angelesu. Novico je po poročanju nemških medijev potrdil njen dolgoletni prijatelj, fotograf Erwin Schneider. Igralka bi 5. novembra praznovala 86. rojstni dan.

Kot poroča nemški portal T-online, je Sommer v zadnjih letih prestajala težko obdobje, saj sta se z možem spopadala z resnimi zdravstvenimi težavami. Wolf Walther je umrl 22. julija letos, star 77 let, po dolgotrajni bolezni.

Njegova smrt je igralko močno prizadela. Po poročanju časnika Bild je po moževi smrti dejala: "Moje srce je zlomljeno." V pogovorih je večkrat poudarila, kako pomemben del njenega življenja je bil njen partner.

Elke Sommer
Elke Sommer FOTO: Profimedia

Od Berlina do Hollywooda: kariera, ki jo je ponesla med zvezde

Elke Sommer se je rodila 5. novembra 1940 v Berlinu kot Elke Schletz. Sprva ni načrtovala igralske kariere, saj si je želela postati tolmačka. Preobrat se je zgodil leta 1958 med počitnicami v italijanskem letovišču Viareggio, kjer je zmagala na lepotnem tekmovanju.

Njene fotografije so pritegnile pozornost italijanskega režiserja Vittoria De Sice, ki ji je ponudil priložnost pred filmsko kamero. Kmalu je začela nastopati v evropskih filmih, nato pa se je prebila še v Hollywood.

Leta 1964 je prejela zlati globus za najbolj obetavno novo igralko za nastop v filmu The Prize, v katerem je igrala ob Paulu Newmanu in Edwardu G. Robinsonu. Širše občinstvo se je spominja tudi iz komedije A Shot in the Dark iz leta 1964, v kateri je nastopila ob Petru Sellersu v zgodbi o inšpektorju Clouseauju.

V šestdesetih in sedemdesetih letih je bila ena najbolj prepoznavnih evropskih igralk v ameriški filmski industriji. Poleg igranja se je ukvarjala tudi s petjem, gledališčem in slikarstvom.

Z Wolfom Waltherjem sta bila skupaj več kot 30 let

Njeno srce je bilo strto po izgubi moža.
Njeno srce je bilo strto po izgubi moža. FOTO: Profimedia

Igralka je svojega drugega moža Wolfa Waltherja spoznala leta 1989. Walther, ki je delal v hotelirstvu, je postal njena velika ljubezen, leta 1993 pa sta se poročila.

Par je dolga leta živel med Kalifornijo in nemško Bavarsko. Ko je Walther zbolel za rakom, sta se nazadnje ustalila v Los Angelesu, da bi imel lažji dostop do zdravljenja.

Po poročanju ameriškega portala Page Six je Sommer moža do konca negovala, njegova smrt pa je zanjo pomenila hud čustveni udarec. Skupaj nista imela otrok, Walther pa je imel sina iz prejšnjega razmerja.

Njuna zgodba je trajala več kot tri desetletja in bila za igralko očitno ena najpomembnejših življenjskih vezi. V zadnjih mesecih je večkrat govorila o bolezni, starosti in utrujenosti, ki jo je prineslo zahtevno obdobje.

Slovo od igralke, ki je zaznamovala filmsko zgodovino

Elke Sommer je pripadala generaciji evropskih igralk, ki so si ustvarile mednarodno kariero v času, ko je bilo prebijanje v Hollywood za tuje igralke precej zahtevnejše kot danes. Njene vloge, prepoznavnost in zlati globus so ji zagotovili mesto v zgodovini filma.

Njeno življenje je zaznamovalo veliko uspehov, pa tudi osebne preizkušnje. V zadnjih letih se je umaknila iz javnosti, večino časa posvetila zasebnemu življenju in možu.

Njena smrt le nekaj mesecev po njegovi je žalosten konec zgodbe para, ki je skupaj preživel več kot 30 let. Za seboj pušča bogato filmsko zapuščino in spomin na igralko, ki je iz Evrope prišla v Hollywood ter tam pustila svoj pečat.

Umrla je legendarna igralka: Odločila se je za medicinsko podprto smrt
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Umrla je legendarna igralka: Odločila se je za medicinsko podprto smrt

Viri: T-Online, Page Six, Bild

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Elke Sommer Wolf Walther Hollywood igralka smrt zlati globus film igralci
Film/tv

Umrla je legendarna igralka: Odločila se je za medicinsko podprto smrt

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