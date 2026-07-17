Zgodovinski trenutek za slovenski nogomet: Slovenec bo sodil finale svetovnega prvenstva

Odločitev o izboru Slavka Vinčića, 46-letnega slovenskega sodnika, je sporočila krovna nogometna organizacija FIFA, novico pa mu je osebno razkril vodja sodnikov FIFA, legendarni italijanski sodnik Pierluigi Collina.
Za Vinčića bo to prvi finale svetovnega prvenstva v sodniški karieri in izjemno priznanje za njegovo dolgoletno delo na najvišji ravni.
Vinčića novica ganila do solz
Collina je slovenskemu sodniku odločitev sporočil na srečanju sodnikov pred velikim finalom.
"Voditi tekmo z zlatimi črtami na dresu je nekaj res lepega. To je nekaj velikega, prav tako pa tudi to, da bo glavni sodnik Slavko," je ob imenovanju povedal Collina.
Vinčić je ob novici priznal, da ga je trenutek močno čustveno prevzel. "Najprej sem začutil šok, nato pa predvsem srečo. Kar tresel sem se. Soditi finale svetovnega prvenstva je neverjetna čast," je povedal za FIFA.
Dodaja, da gre za sanje vsakega sodnika: "To je nekaj, o čemer sanja vsak mlad sodnik že na začetku svoje poti. Izjemno sem ponosen nase in na svojo ekipo."
Ob njem bosta tudi slovenska pomočnika
Vinčić v finalu ne bo sam. Ob stranskih črtah mu bosta pomagala slovenska pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik pa bo Jordanec Adam Mahadmeh.
Slovenski sodnik je poudaril, da je uspeh rezultat skupnega dela: "Pri sojenju gre za timsko delo. Brez Andraža in Tomaža to ne bi bilo mogoče. Zelo sem srečen, da ju imam ob sebi že vso svojo kariero," je dejal.
Izbor slovenske sodniške ekipe za finale največjega nogometnega tekmovanja na svetu predstavlja zgodovinsko priznanje tako za Vinčića kot za slovensko sodniško organizacijo.
"Težko je vse skupaj opisati z besedami, vendar sem izjemno ponosen, da lahko predstavljam svojo domovino Slovenijo na največjem športnem dogodku na svetu," je povedal.
Za Vinčića že četrta tekma na prvenstvu
Za slovenskega sodnika bo to že četrta tekma na prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi.
Pred finalom je vodil:
tekmo Brazilija – Maroko,
obračun Jordanija – Alžirija,
dvoboj Mehika – Ekvador v šestnajstini finala.
Vinčić ima za seboj bogate izkušnje z največjih nogometnih tekem. Njegov doslej največji finale je bil leta 2024, ko je sodil finale lige prvakov med Real Madridom in Borussio Dortmund, ki ga je madridski klub dobil z 2:0.
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