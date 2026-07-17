Zgodovinski trenutek za slovenski nogomet: Slovenec bo sodil finale svetovnega prvenstva

Za Vinčića bo to prvi finale svetovnega prvenstva v sodniški karieri in izjemno priznanje za njegovo dolgoletno delo na najvišji ravni.

Odločitev o izboru Slavka Vinčića , 46-letnega slovenskega sodnika, je sporočila krovna nogometna organizacija FIFA, novico pa mu je osebno razkril vodja sodnikov FIFA, legendarni italijanski sodnik Pierluigi Collina .

Collina je slovenskemu sodniku odločitev sporočil na srečanju sodnikov pred velikim finalom.

"Voditi tekmo z zlatimi črtami na dresu je nekaj res lepega. To je nekaj velikega, prav tako pa tudi to, da bo glavni sodnik Slavko," je ob imenovanju povedal Collina.

Vinčić je ob novici priznal, da ga je trenutek močno čustveno prevzel. "Najprej sem začutil šok, nato pa predvsem srečo. Kar tresel sem se. Soditi finale svetovnega prvenstva je neverjetna čast," je povedal za FIFA.

Dodaja, da gre za sanje vsakega sodnika: "To je nekaj, o čemer sanja vsak mlad sodnik že na začetku svoje poti. Izjemno sem ponosen nase in na svojo ekipo."