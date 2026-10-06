Ste res tako dober voznik, kot mislite? Anketa razkriva zaskrbljujoče navade Slovencev

A prav te sekunde so lahko problem. Rezultati nove spletne ankete AVP kažejo, da motena pozornost med vožnjo ni težava peščice neodgovornih voznikov. Kar 82,8 odstotka sodelujočih v anketi* je priznalo, da v zadnjih 30 dneh med vožnjo vsaj redko niso bili popolnoma osredotočeni na vožnjo, 32,3 odstotka pa jih pravi, da se jim to dogaja občasno ali še pogosteje.
Prav zato bo med 5. in 11. oktobrom potekala nacionalna preventivna akcija Osredotoči se na cesto, s katero želi Javna agencija RS za varnost prometa opozoriti na pomen zbrane in odgovorne vožnje.
Multitasking je mit, ki za volanom ne deluje
Veliko ljudi verjame, da lahko uspešno opravljajo več stvari hkrati. Da lahko vozijo, se pogovarjajo po telefonu, spremljajo navigacijo in ob tem še vedno varno reagirajo na dogajanje v prometu.
Toda naši možgani niso ustvarjeni za pravo večopravilnost. V resnici med nalogami nenehno preklapljajo, kar pomeni, da vsakič, ko pogledamo zaslon ali misli preusmerimo drugam, del pozornosti odvzamemo vožnji.
V vsakdanjem življenju to morda pomeni le manjšo napako. Za volanom pa lahko že trenutek nepozornosti odloča o tem, ali bomo pravočasno opazili pešca, kolesarja ali vozilo, ki je pred nami začelo zavirati.
Kaj razkrivajo odgovori slovenskih voznikov?
Rezultati ankete kažejo zanimiv paradoks. Večina voznikov ve, da so motnje med vožnjo nevarne, hkrati pa priznava, da se jim ne morejo vedno izogniti.
Med najpogostejšimi motnjami so:
- obvestila na telefonu,
- dohodni klici,
- preverjanje sporočil,
- uporaba navigacije.
Gre za stvari, ki jih večina od nas dojema kot del vsakdana. Prav zato so še posebej nevarne. Ker se zdijo običajne, pogosto sploh ne opazimo, koliko pozornosti nam vzamejo.
Telefon ni edini problem, je pa eden največjih
Pametni telefoni so postali nepogrešljiv del našega vsakdana, zato marsikdo težko prezre novo obvestilo, tudi med vožnjo. Občutek, da moramo biti ves čas dosegljivi in se takoj odzvati na sporočila ali klice, je postal skoraj samoumeven.
Težava je, da že kratek pogled na zaslon pomeni odmik pozornosti s ceste. Pri hitrosti 90 km/h vozilo v štirih sekundah prevozi približno 100 metrov, zato lahko voznik v tem času praktično vozi "na slepo".
Anketa je pokazala, da je 46,2 odstotka vprašanih med vožnjo zmotilo obvestilo na telefonu. 26 odstotkov jih je priznalo brskanje po spletu ali družbenih omrežjih, 25,8 odstotka pa pregledovanje ali pisanje sporočil in elektronske pošte.
Obvestilo, ki ga želimo preveriti "samo na hitro", se lahko tako hitro spremeni v nekaj sekund popolne nepozornosti.
Motijo nas tudi stvari, ki jih imamo za povsem normalne
Čeprav največ pozornosti namenjamo uporabi telefona, anketa kaže, da je problem širši. Skoraj polovica sodelujočih (48,8 odstotka) je priznala, da je med vožnjo počela dejavnost, zaradi katere je pogled za trenutek odmaknila s ceste. Posledice so lahko hitre: 50,4 odstotka vprašanih je poročalo, da so vsaj redko prepozno opazili prometno signalizacijo za pravočasen odziv.
Med vožnjo nas lahko zmoti tudi:
- nastavljanje klimatske naprave,
- iskanje najljubše pesmi ali radijske postaje,
- prehranjevanje za volanom,
- seganje po predmetih v vozilu,
- pogovor z drugimi potniki,
- močna utrujenost ali stres.
Vsak od teh dejavnikov za nekaj trenutkov zmanjša našo zbranost. Sami morda tega sploh ne opazimo, posledice pa so lahko resne.
Ste res boljši voznik od povprečja?
Večina ljudi verjame, da vozi bolje od povprečja. Da so nevarni predvsem drugi vozniki.
Ko smo prepričani, da imamo vse pod nadzorom, hitreje sprejmemo odločitev, da bomo med vožnjo pogledali telefon ali opravili še eno stvar. A promet ne pozna izjem. Ne glede na izkušnje ali prevožene kilometre imajo naši možgani enake omejitve.
Kaj svetujejo strokovnjaki?
Pri Javni agenciji RS za varnost prometa svetujejo preproste ukrepe, s katerimi lahko zmanjšamo tveganje:
- pred vožnjo nastavite navigacijo,
- telefon pospravite iz dosega rok,
- med vožnjo ne preverjajte obvestil,
- za pomembnejše klice se varno ustavite,
- na daljših poteh poskrbite za dovolj počitka,
- osredotočite se na promet in dogajanje okoli sebe.
Nasveti se zdijo samoumevni, vendar prav doslednost pri teh majhnih navadah pogosto naredi največjo razliko.
Telefon lahko počaka. Življenje ne.
Nacionalna preventivna akcija Osredotoči se na cesto, ki bo potekala med 5. in 11. oktobrom, želi voznike spodbuditi k razmisleku o lastnih navadah za volanom. Sporočilo je preprosto: pozornost je ena najpomembnejših varnostnih "oprem", ki jo imamo v avtomobilu. V času akcije bo Policija izvajala tudi poostren nadzor uporabe mobilnih telefonov in drugih motilcev pozornosti.
Naslednjič, ko boste med vožnjo zaslišali zvok novega obvestila, se vprašajte: ali je sporočilo res tako pomembno, da mu namenite pozornost, ki bi morala biti namenjena cesti? Morda se zdi, da gre le za nekaj sekund. Toda ravno v teh sekundah se lahko zgodi največ. Telefon lahko počaka. Sporočilo lahko počaka. Življenje pa ne. Varnost naj bo na prvem mestu.
|*O anketi: Spletno anketo Kaj se dogaja za volanom? je Agencija za varnost prometa izvajala med 8. in 24. septembrom 2026. Sodelovalo je 1.180 oseb, ki so v zadnjih 12 mesecih vozile osebni avtomobil v Sloveniji. Ker je šlo za prostovoljno spletno anketo na samoizbranem vzorcu, rezultati opisujejo odgovore sodelujočih in niso reprezentativna ocena vseh voznikov v Sloveniji. Pri predstavitvi rezultatov izraz vsaj redko vključuje odgovore redko, občasno, pogosto in zelo pogosto.