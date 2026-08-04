Skoraj 7 od 10 Evropejcev si želi tanek telefon, ki se razpre v velik zaslon: Samsung ima odgovor

Prepogljivi telefoni so še pred nekaj leti veljal za drago tehnično radovednost. Danes pa postajajo vse bolj praktična rešitev za vsakdan. Raziskava* med evropskimi uporabniki pojasni, zakaj. Kar 85 % jih je kakšno opravilo začelo na telefonu, a ga dokončalo na napravi z večjim zaslonom, zato ni presenetljivo, da si skoraj sedem od desetih (69 %) vprašanih želi tanek telefon za vsak dan, ki se po potrebi razpre v večji zaslon. Z drugimi besedami: ljudje želijo napravo, ki gre v žep, a ponudi dovolj prostora, ko ga potrebujejo. Prav to združujeta nova Galaxy Z Fold8 in Galaxy Z Fold8 Ultra . Samsung prepogljive telefone razvija že sedmo generacijo in novima modeloma se to znanje pozna. Na prvi pogled gre za znano obliko, pod njo pa se skriva več, kot se zdi: prenovljen format, nova titanova zasnova, zmogljivejša baterija in umetna inteligenca, prilagojena prepogljivemu zaslonu.

icon-expand Samsung prepogljive telefone razvija že sedmo generacijo in novima modeloma se to znanje pozna. FOTO: Arhiv naročnika

Format, ki se prilagodi tebi

Oba telefona sta zasnovana glede na to, kako ljudje resnično uporabljajo vsebine. Galaxy Z Fold8 v zloženem stanju ponuja podolgovat zunanji zaslon z razmerjem 10 : 16 za hitra vsakodnevna opravila, kot so sporočila, družbena omrežja in krajši videoposnetki. Ko ga razpremo, glavni zaslon z razmerjem 4 : 3 postane večja delovna površina za igre in filme, obrnjen v ležeči položaj pa je kot nalašč za branje daljših besedil. S težo 201 g je najlažji Fold doslej. Galaxy Z Fold8 Ultra gre še korak dlje. Njegov 203,1-milimetrski glavni zaslon odpre obsežen prostor za večopravilnost in ustvarjanje, hkrati pa je z debelino zgolj 4,1 mm v razprtem stanju najtanjši Fold doslej. Prostoren zaslon omogoča, da dve aplikaciji hkrati tečeta druga ob drugi, kar olajša delo.

Titan, ki poskrbi za skoraj neviden pregib

Kako sta telefona hkrati tanjša in odpornejša? Odgovor je nova prožna titanska tehnologija Flex Titanium. Zaslon od znotraj podpira titanova zlitinska folija, ki je približno tako tanka kot tretjina človeškega lasu, a je kljub temu dvajsetkrat bolj toga od dosedanje polimerne. Pod njo je titanova plošča z drobnimi mikroluknjicami, ki telefonu daje trdno oporo, hkrati pa ohranja prožnost za nenehno prepogibanje. Za uporabnika to pomeni dvoje: pregib na sredini zaslona je manj opazen, odpiranje in zapiranje pa je bolj gladko in naravno. Trdnost titana, ki jo sicer poznamo iz najzahtevnejših okolij, je tako vgrajena prav tam, kjer je naprava najbolj na udaru.

icon-expand Oba telefona sta zasnovana glede na to, kako ljudje resnično uporabljajo vsebine FOTO: Arhiv naročnika

Baterija, ki zdrži tvoj dan

Tanka in trpežna zasnova ne pomenita veliko, če telefon opoldne ostane brez energije. Zato imata oba modela večjo baterijo: Galaxy Z Fold8 4.800 mAh, Galaxy Z Fold8 Ultra pa 5.000 mAh. Model Ultra prinaša tudi novo arhitekturo z dvema polnilnima potema in 45-vatno hitro polnjenje za hitrejše polnjenje čez dan. Razširjen grafitni hladilni sistem pa napravo ohranja odzivno tudi pri najzahtevnejših opravilih. Oba poganja procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 za Galaxy, kar pomeni dovolj energije in moči za celodnevno delo, ustvarjanje in zabavo.

icon-expand Funkcija Kratek povzetek ti ob pravem času sama pripravi povzetek informacij, ki so zate pomembne glede na tvoje navade, interese in vsakdanje potrebe, tako da ostaneš na tekočem. FOTO: Arhiv naročnika

Umetna inteligenca, ki te razume in podpira

Velik razprt zaslon je idealno okolje za funkcije umetne inteligence Galaxy AI, ki so pri novih telefonih eden osrednjih adutov. Večopravilnost je na prepogljivem telefonu preprostejša, umetna inteligenca pa je prilagojena prav prepogljivi obliki naprave. Funkcija Kratek povzetek ti ob pravem času sama pripravi povzetek informacij, ki so zate pomembne glede na tvoje navade, interese in vsakdanje potrebe, tako da ostaneš na tekočem, ne da bi jih iskal. Zdaj te opozori tudi na morebitna varnostna in zasebnostna tveganja. Funkcija Now Nudge pa ti pomaga med samim dopisovanjem: ko se v sporočilih začne oblikovati načrt, ti sama predlaga naslednji korak, na primer pregled urnika, iskanje lokacije ali shranjevanje kraja. Nova Galaxy Z Fold8 in Fold8 Ultra tako ne stavita na eno samo bleščečo novost, temveč na vsoto premišljenih izboljšav. Ista osnova ponuja dva profila: Galaxy Z Fold8 za tistega, ki želi vsebine predvsem doživljati, in Galaxy Z Fold8 Ultra za tistega, ki na poti ustvarja in dela. Oba sta v Sloveniji na voljo za prednaročilo do 6. avgusta, kupci pa lahko v tem obdobju prihranijo do 100 evrov. Poleg tega ob nakupu nove naprave iz serije Galaxy Z brez dodatnih stroškov dobiš šest mesecev naročnine na Google AI Pro v vrednosti 131,94 evra, prednaročilo pa prinaša še 10 % popusta na uro Galaxy Watch Ultra2 ali Galaxy Watch9.

icon-expand Oba sta v Sloveniji na voljo za prednaročilo do 6. avgusta, kupci pa lahko v tem obdobju prihranijo do 100 evrov. FOTO: Arhiv naročnika