Ideja za poletno branje: Roman, ob katerem boste pozabili na svet okoli sebe

Roman se začne z razburljivim prihodom angleškega pomorščaka Johna Blackthorna na japonsko obalo. Ladja, s katero pluje, doživi brodolom, on in njegova posadka pa se znajdejo v povsem neznanem svetu, ki ga ne razumejo. Japonska, v katero stopijo, je dežela drugačnih običajev, vrednot in pravil, svet, kjer imajo čast, zvestoba in družbeni položaj izjemno moč. Blackthorne se mora naučiti živeti v okolju, ki ga sprva dojema kot tuje in nevarno. Ob tem spoznava samurajsko kulturo, jezik in filozofijo, predvsem pa vplivnega vojskovodjo Toranago, človeka z velikimi političnimi ambicijami, ki se bori za oblast v času, ko se Japonska pripravlja na velike spremembe.

icon-expand Roman navdušuje z bogato pripovedjo, napetimi zapleti in izjemno izdelanimi liki. FOTO: Adobe Stock

Toda Shōgun ni le zgodba o vojnah in političnih bojih

V svojem bistvu je roman o srečanju dveh svetov. O tem, kako se človek spremeni, ko stopi izven svojega znanega okolja, in kako drugačni običaji pogosto razkrivajo tudi drugačen pogled na življenje. James Clavell mojstrsko pokaže, da nobena kultura ni preprosta ali enoznačna, za tistim, kar se nam sprva zdi nenavadno, se pogosto skrivajo globoke vrednote in tradicije. Roman navdušuje z bogato pripovedjo, napetimi zapleti in izjemno izdelanimi liki. V njem najdemo vse, kar si želimo od dobrega poletnega branja: pustolovščino, romantiko, nevarnost, zgodovinske skrivnosti in zgodbo o človeku, ki se mora znajti v popolnoma novem svetu.

icon-expand Shōgun je ena tistih knjig, ki bralca posrka vase in mu omogoči, da za nekaj dni ali tednov pozabi na vsakdan. FOTO: Adobe Stock

Čeprav je knjiga obsežna, njena dolžina ni ovira

Prav nasprotno. Shōgun je ena tistih knjig, ki bralca posrka vase in mu omogoči, da za nekaj dni ali tednov pozabi na vsakdan. Zaradi slikovitih opisov in filmskega pripovednega sloga se bere skoraj kot velika zgodovinska epopeja. Za ljubitelje zgodovine, potovanj in velikih zgodb je to popolna poletna izbira. A tudi tisti, ki sicer ne posegajo pogosto po zgodovinskih romanih, lahko v njej najdejo veliko več: razmislek o moči, časti, prilagajanju in tem, kako nas stik z drugačnim svetom lahko spremeni. Shōgun je knjiga, ki ne ponuja le pobega v preteklost, ampak pravo popotovanje. Takšno, po katerem se vrnemo nekoliko drugačni. Z več razumevanja za druge kulture in z občutkom, da smo doživeli nekaj velikega.