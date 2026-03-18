37-letni igralec Shia LaBeouf
Novice

Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik

S.B.
18. 03. 2026 13.39
0

Ameriški igralec Shia LaBeouf je znova v središču pozornosti, potem ko se je na spletu pojavil posnetek njegovega nenavadnega vedenja v hotelu v Rimu. Na videu, ki je hitro postal viralen, je videti 39-letnika, kako se po hotelski avli sprehaja zgolj v spodnjicah in mimoidoče prosi za vžigalnik.

Po poročanju portala Pagesix.com je ameriški igralec Shia LaBeouf deloval vidno vznemirjeno, medtem ko je s cigareto v ustih nagovarjal goste hotela in jih prosil naj mu posodijo vžigalnik. Nekateri prisotni so se ob tem počutili nelagodno in so se raje umaknili.

Igralec se trenutno nahaja v Italiji, kamor je odpotoval zaradi osebnih razlogov, udeležiti naj bi se želel krsta svojega očeta. Potovanje mu je bilo odobreno s strani sodišča, saj se trenutno sooča s pravnimi težavami v ZDA, zaradi nedavnega incidenta v New Orleansu, kjer je bil aretiran po domnevnem fizičnem obračunu v baru.

Dogodek v rimskem hotelu je tako le še ena epizoda v nizu kontroverznih izpadov, ki spremljajo igralca v zadnjem času. Opazovalci se sprašujejo, ali bi lahko takšno vedenje vplivalo tudi na njegove pravne postopke ali pogoje, pod katerimi mu je bilo dovoljeno zapustiti ZDA. LaBeoufovi predstavniki za javnost incidenta zaenkrat niso komentirali.

Nekoč priljubljen igralec se sooča s številnimi težavami. FOTO: Profimedia

Nekoč eden največjih hollywoodskih talentov, znan po filmih, kot je franšiza Transformers, se Shia LaBeouf v zadnjih letih pogosteje pojavlja v medijih zaradi osebnih težav kot pa zaradi igralskih projektov. Najnovejši posnetek iz Rima pa je le še en dokaz, da igralec še vedno išče ravnovesje.

Vir: Pagesix, Dailymail

Shia LaBeouf Rim hotel škandal hollywoodski igralec
