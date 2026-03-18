Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik

Po poročanju portala Pagesix.com je ameriški igralec Shia LaBeouf deloval vidno vznemirjeno, medtem ko je s cigareto v ustih nagovarjal goste hotela in jih prosil naj mu posodijo vžigalnik. Nekateri prisotni so se ob tem počutili nelagodno in so se raje umaknili.

Igralec se trenutno nahaja v Italiji, kamor je odpotoval zaradi osebnih razlogov, udeležiti naj bi se želel krsta svojega očeta. Potovanje mu je bilo odobreno s strani sodišča, saj se trenutno sooča s pravnimi težavami v ZDA, zaradi nedavnega incidenta v New Orleansu, kjer je bil aretiran po domnevnem fizičnem obračunu v baru.