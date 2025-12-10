Severina znova na sodišču: grozi ji pogojna kazen

Glasbena zvezdnica Severina se je po večkrat preloženi obravnavi vrnila na Okrožno kazensko sodišče v Zagrebu.

Večkrat preložena obravnava končno stekla

Glasbena zvezdnica Severina Vučković se je v ponedeljek po poročanju hrvaškega Dnevnika vrnila na Okrožno kazensko sodišče v Zagrebu, kjer je potekala obravnava v zadevi, ki se vleče že leto in pol. Na sodišču se je pojavila v spremstvu svojih odvetnikov Čede Prodanovića in Jadranke Sloković.

Zakaj je Severina na sodišču?

Gre za spor, ki ga je sprožilo Okrožno kazensko državno tožilstvo v Zagrebu zaradi vsiljivega vedenja do ravnateljice Osnovne šole Matija Gubec Ljiljane Klinger in nekdanje direktorice Poliklinike za zaščito otrok in mladostnikov Gordane Buljan Flander. Tožilstvo trdi, da je Severina med bojem za skrbništvo nad sinom Aleksandrom leta 2020 prek WhatsAppa poslala okoli 150 žaljivih sporočil, kot navaja slovenski Dnevnik, so bili med njimi: Ti si šepava, grda baba! Stara, hroma babnica. Zadavila te bom z golimi rokami. Pevka naj bi ravnateljici celo zagrozila, da jo bo preganjala do konca življenja in jo vlačila po sodiščih vse do upokojitve. Gordani Buljan Flander je očitala, da je prodajala otroke očetom za denar, ter napovedala, da bo vse objavila na svojih družbenih omrežjih, kjer ima več kot 2,3 milijona sledilcev, še razkriva Dnevnik.si.

Kaj se je dogajalo na obravnavi?

Zaslišanje je trajalo dve uri s kratkim odmorom. Po koncu nobena stran ni želela dajati izjav, Severina pa je ob odhodu kratko pripomnila: "Lagala je o vsem!"

Kaj zahteva tožilstvo?

Zaradi tega tožilstvo zahteva pogojno kazen v trajanju 10 mesecev s triletno preizkusno dobo. Postopek poteka za zaprtimi vrati zaradi zaščite mladoletnika.

icon-expand Severina s sinom Aleksandrom FOTO: Instagram - Severina

Severina: "Odzvala sem se kot mama, ne kot dama"

Severina se ne počuti kriva za očitana dejanja. Za hrvaški portal je pojasnila: "Odzvala sem se kot mama, ne pa kot dama." Prepričana je, da bi morali biti na zatožni klopi ravnateljica in nekdanja direktorica poliklinike, saj naj bi po njenih besedah zlorabili položaj oblasti in ji za skoraj dve leti odvzeli sina. V preteklosti je pevka medijem že izrazila nezadovoljstvo nad postopkom: "Država zapravlja davkoplačevalski denar za manjše primere. Proti Rimcu ni bila vložena obtožnica, proti meni pa je. Tukaj sem glavna kriminalka v tej državi."

Kaj sledi?

Primer še ni zaključen, zato bo javnost z zanimanjem spremljala nadaljnji razvoj dogodkov. Dejstvo pa je, da Severina ostaja ena najbolj izpostavljenih osebnosti na Balkanu – tako na glasbeni kot pravni sceni.

