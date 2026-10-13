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Novice

Zvezdnici grozi do sedem let zapora: po nasilnem izpadu na letalu obtožena napadov

B.R.
13. 10. 2026 08.01
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Ameriška igralka, znana po filmih Pravna blondinka in Krute namere, je bila po domnevnem nasilnem incidentu na letalu družbe Delta Airlines izpuščena proti varščini. Če bo spoznana za krivo, ji grozi večletna zaporna kazen.

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Selma Blair obtožena napada na letalu

Po navedbah ameriških medijev naj bi igralka Selma Blair med letom iz Los Angelesa v New York fizično napadla dve članici kabinskega osebja. Po pristanku na letališču Johna F. Kennedyja so jo odpeljali v pridržanje, nato pa še na zdravniški pregled.

Obtožbe naj bi se nanašale tudi na poznejše dogodke v bolnišnici, kjer naj bi Blair napadla policistko in medicinsko sestro. Kot poroča Associated Press, je igralka zanikala krivdo za dve obtožbi napada druge stopnje. Če bo obsojena, ji za ti kaznivi dejanji grozi od dveh do sedmih let zapora.

Selma Blair obtožena napada na letalu.
Selma Blair obtožena napada na letalu. FOTO: Profimedia

Izpuščena proti varščini

Sodišče je odredilo izpustitev igralke proti varščini v višini okoli 20.000 evrov v gotovini oziroma okoli 60.000 evrov obliki poroštva. 

Obramba trdi, da je igralka doživela zdravstveno nujno stanje. Po navedbah njenih odvetnikov naj bi izpustila več odmerkov predpisanega zdravila, bila izčrpana in se pred letom udarila v glavo. Zaradi kombinacije teh okoliščin naj bi postala zmedena in dezorientirana.

Blair je leta 2018 javno razkrila, da ima multiplo sklerozo. Vendar njeno zdravstveno stanje samo po sebi ne določa odgovornosti za očitana dejanja, o katerih bo odločalo sodišče.

Podoben incident se je zgodil že leta 2016

Selma Blair je bila v središču pozornosti zaradi dogodka na letalu že leta 2016. Takrat so jo odstranili z letala, pozneje pa je pojasnila, da je kombinacija alkohola in zdravil povzročila izgubo spomina ter vedenje, ki ga je obžalovala.

Igralka je sicer zaslovela z vlogami v filmih Krute namere, Pravna blondinka in Hellboy. Zdaj jo čaka sodni postopek, v katerem bodo pristojni presodili dokaze in okoliščine aktualnega primera. Do pravnomočne odločitve velja domneva nedolžnosti.

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Viri: Reuters, Associated Press, The Guardian, BBC

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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