Seks se ne konča z orgazmom: pari pozabljajo na pomemben del intimnosti

Telefon, hiter odhod pod prho ali obrat na drugo stran postelje. Po spolnem odnosu se marsikdo vrne k vsakodnevnim navadam, ne da bi pomislil, da zamuja nekaj pomembnega. Govorimo o nežnosti, objemih in pogovoru po seksu, ki lahko po ugotovitvah raziskovalcev prispevajo k večjemu zadovoljstvu v partnerskem odnosu.

Kaj pari po seksu pogosto pozabijo?

V ospredje vse pogosteje prihaja pojem pillow talk, ki označuje intimno druženje in pogovor po spolnem odnosu. Ne gre za nič zapletenega ali vnaprej načrtovanega. Lahko je to nekaj minut objemanja, poljub, božanje, izmenjava nežnih besed ali preprosto sproščen pogovor. Kot izpostavlja revija Cosmopolitan v prispevku o spreminjanju navad po spolnosti, se lahko partnerja po intimnem trenutku hitro vrneta k telefonom, vsakodnevnim opravkom ali spanju. S tem sicer ni nič narobe, vendar lahko izpustita priložnost za dodatno čustveno povezovanje. Pomembno je razumeti, da bližina po seksu ni enaka za vse. Nekateri si želijo pogovora, drugi objema, tretjim pa najbolj ustreza mirna bližina brez besed. Bistveno je, da si partnerja vzameta čas drug za drugega in upoštevata želje obeh.

icon-expand Seks se ne konča nujno z orgazmom. FOTO: Adobe Stock

Objemi in poljubi po seksu lahko povečajo zadovoljstvo v zvezi

Da nežnost po spolnem odnosu ni zgolj romantična navada, kažejo tudi znanstvene raziskave. Raziskovalci Amy Muise, Elaine Giang in Emily A. Impett so v raziskavi, objavljeni v znanstveni reviji Archives of Sexual Behavior, proučevali povezavo med nežnostjo po seksu ter spolnim in partnerskim zadovoljstvom. V prvi raziskavi je sodelovalo 335 posameznikov v partnerskih zvezah. V drugi pa 101 par, ki so ga spremljali tudi tri mesece po raziskavi. Rezultati so pokazali, da sta bila daljše in kakovostnejše obdobje nežnosti po spolnem odnosu povezana z večjim spolnim zadovoljstvom in zadovoljstvom v zvezi. Povezava se je pokazala pri obeh spolih, pri ženskah pa je bil vpliv trajanja nežnosti na zadovoljstvo v partnerskem odnosu izrazitejši. Podobne ugotovitve izpostavlja tudi raziskava Univerze v Torontu Mississauga. Pari, ki so po spolnem odnosu namenili več časa objemanju, poljubljanju in nežnim pogovorom, so poročali o večjem zadovoljstvu s spolnim življenjem in partnerskim odnosom. Pozitivna povezava je bila opazna tudi tri mesece pozneje.

Zakaj je pogovor po seksu pomemben za partnersko bližino?

Pillow talk ni namenjen samo izmenjavi lepih besed. Gre tudi za priložnost, da partnerja brez pritiska spregovorita o svojih občutkih, željah in doživljanju intimnosti. Po spolnem odnosu se lahko lažje odprejo teme, o katerih se sicer težje pogovarjata. Partner lahko pove, kaj mu je bilo všeč, kaj mu je prijalo in kaj bi si želel drugače. Takšna komunikacija lahko pomaga pri boljšem razumevanju potreb obeh. Tudi škotska zdravstvena služba NHS inform poudarja pomen odprtega in iskrenega pogovora o spolnosti. Partnerja naj si vzameta čas za izražanje želja, meja in pričakovanj, saj lahko takšna komunikacija prispeva k večji bližini in boljšemu razumevanju v odnosu. Seveda to ne pomeni, da morata po vsakem spolnem odnosu odpirati resne teme ali analizirati dogajanje v spalnici. Včasih je dovolj že preprost stavek, nasmeh ali objem.

icon-expand Včasih je dovolj že preprost stavek, nasmeh ali objem. FOTO: Shutterstock

Nežnosti po seksu lahko koristijo tudi ženskemu spolnemu zadovoljstvu

Pomen dogajanja po spolnem odnosu dodatno osvetljuje raziskava, objavljena v reviji International Journal of Impotence Research. Raziskovalci so proučevali vpliv tako imenovane popočitniške intimnosti oziroma nežnosti po seksu na spolno zadovoljstvo žensk. V raziskavi je sodelovalo 431 žensk v heteroseksualnih partnerskih zvezah. Udeleženke so spremljali osem tednov, pri čemer je ena skupina poleg običajnega izobraževanja o spolnosti prejela tudi dodatno izobraževanje o pomenu intimnosti po spolnem odnosu. Ta je vključevala objemanje, poljubljanje, pogovor, božanje in druge oblike nežnosti. Rezultati so pokazali večje izboljšanje spolnega zadovoljstva pri ženskah, ki so bile deležne dodatnega izobraževanja o tej temi. Ugotovitve tako kažejo, da spolna bližina ni pomembna samo pred in med odnosom, temveč tudi po njem.

Kaj storiti, če si partnerja po seksu želita različnih stvari?

Nekateri si po spolnem odnosu želijo dolgih pogovorov in objemanja, drugi potrebujejo nekaj miru, se želijo oprhati ali zaspati. Različne želje same po sebi niso razlog za skrb in ne pomenijo, da je v zvezi kaj narobe. Pomembno je, da se partnerja o svojih pričakovanjih pogovorita tudi zunaj spalnice. Če eden potrebuje več nežnosti, drugi pa po seksu predvsem počitek, lahko poiščeta način, ki ustreza obema. Morda bo dovolj že nekaj minut objemanja, preden se odpravita spat. Prav tako ni treba, da je vsak pogovor po seksu globok ali čustven. Včasih je največ vredno to, da odložita telefone, se stisneta drug k drugemu in uživata v skupnem trenutku. Seks je pomemben del intimnega odnosa, vendar se bližina med partnerjema ne konča z njim. Prav drobne pozornosti, objemi in nekaj minut, namenjenih drug drugemu, lahko pomagajo graditi občutek povezanosti. Naslednjič zato morda ni treba takoj poseči po telefonu ali se obrniti na drugo stran postelje. Včasih je dovolj, da preprosto ostaneta še malo skupaj.

Preberi še 15 do 20 spolnih odnosov na mesec – preveč, premalo ali ravno prav za moško zdravje?

Erotika in odnosi Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Naročite se na najbolj vroče e-novice. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.