Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Kamera za nadzor prometa
Novice

Lokacije, kjer vas bo Dars 'lovil', če boste prehitri

B.R. , STA
15. 05. 2026 14.35
0

Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah naj bi po napovedih Darsa zaživelo do konca julija. Voznike bodo nadzorovali na štirih prometno zelo obremenjenih odsekih avtocestnega križa, kjer pogosto prihaja do prekoračitev hitrosti in prometnih nesreč.

Kje bodo postavili sekcijsko merjenje hitrosti?

Kot je na novinarski konferenci pojasnil direktor področja upravljanja na Darsu Aleš Cantarutti, bodo novi sistemi nameščeni na naslednjih lokacijah:

- na območju trojanskih predorov v smeri proti Mariboru,

- na višnjegorskem klancu v smeri proti Novemu mestu,

- med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju,

- med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane.

Na dolenjskem, gorenjskem in primorskem kraku so merilne naprave že nameščene, medtem ko bodo na štajerskem avtocestnem kraku montažo zaključili še ta teden.

Na dolenjskem, gorenjskem in primorskem kraku so merilne naprave že nameščene.
Na dolenjskem, gorenjskem in primorskem kraku so merilne naprave že nameščene. FOTO: Luka Kotnik

Sistem trenutno še testirajo

Po besedah Cantaruttija morajo pred uradnim začetkom delovanja opraviti še več tehničnih postopkov. V nadzornem centru v Dragomlju bodo prihodnji teden namestili strežnike, sledila bo še programska oprema za potrebe policije.

Izvajalec mora opraviti tudi nočni preizkus delovanja sistema, saj je dnevno testiranje že uspešno zaključeno. Šele nato bo mogoče pridobiti certifikat za uradno uporabo sistema.

Na Darsu poudarjajo, da bodo po zaključku vseh testiranj sistem dodatno preverili tudi sami.

Kaj sploh je sekcijsko merjenje hitrosti?

Pri sekcijskem merjenju sistem ne meri hitrosti na eni sami točki, temveč izračuna povprečno hitrost vozila med dvema točkama.

To pomeni, da kratkotrajno zaviranje pred radarjem ne pomaga. Če voznik na celotnem odseku vozi prehitro, sistem izračuna previsoko povprečno hitrost in evidentira prekršek.

Po podatkih prometnih strokovnjakov takšni sistemi v številnih evropskih državah učinkovito zmanjšujejo število prometnih nesreč in nevarnih voženj.

Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
Preberi še
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Preberi še
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Razlagalnik

Sekcijsko merjenje hitrosti spodbuja enakomernejšo vožnjo skozi daljši odsek ceste, namesto da bi vozniki le naglo zavirali pred točno določeno točko, kjer stoji stacionarni radar. S tem se zmanjšuje tveganje za nalete in nenadna zaviranja, ki pogosto povzročajo zastoje ali nesreče. Ker sistem meri povprečno hitrost na celotni razdalji med dvema točkama, voznike prisili k doslednemu upoštevanju omejitev skozi celotno območje, kar dolgoročno prispeva k bolj umirjenemu in predvidljivemu prometnemu toku.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Dars sekcijsko merjenje hitrosti avtocesta prometna varnost radar
Novice

Test, ki je razkril resnico o dragih izdelkih

24ur.com Kakšne novosti čakajo voznike na slovenskih avtocestah?
24ur.com Večkilometrski zastoj na gorenjski avtocesti, pot daljša za več kot pol ure
24ur.com Na slovenskih cestah nastajajo zastoji, vozniki pa zapuščajo svoja vozila
24ur.com Primorska avtocesta najbolj obremenjena
24ur.com Zastoj pred predorom Karavanke napovedal prometno obremenjen vikend
24ur.com Ponekod na avtocestah nastajajo zastoji
24ur.com Od Lukovice do Ljubljane: gre hitreje po lokalni ali avtocesti?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1703