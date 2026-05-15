Lokacije, kjer vas bo Dars 'lovil', če boste prehitri

Kje bodo postavili sekcijsko merjenje hitrosti?
Kot je na novinarski konferenci pojasnil direktor področja upravljanja na Darsu Aleš Cantarutti, bodo novi sistemi nameščeni na naslednjih lokacijah:
- na območju trojanskih predorov v smeri proti Mariboru,
- na višnjegorskem klancu v smeri proti Novemu mestu,
- med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju,
- med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane.
Na dolenjskem, gorenjskem in primorskem kraku so merilne naprave že nameščene, medtem ko bodo na štajerskem avtocestnem kraku montažo zaključili še ta teden.
Sistem trenutno še testirajo
Po besedah Cantaruttija morajo pred uradnim začetkom delovanja opraviti še več tehničnih postopkov. V nadzornem centru v Dragomlju bodo prihodnji teden namestili strežnike, sledila bo še programska oprema za potrebe policije.
Izvajalec mora opraviti tudi nočni preizkus delovanja sistema, saj je dnevno testiranje že uspešno zaključeno. Šele nato bo mogoče pridobiti certifikat za uradno uporabo sistema.
Na Darsu poudarjajo, da bodo po zaključku vseh testiranj sistem dodatno preverili tudi sami.
Kaj sploh je sekcijsko merjenje hitrosti?
Pri sekcijskem merjenju sistem ne meri hitrosti na eni sami točki, temveč izračuna povprečno hitrost vozila med dvema točkama.
To pomeni, da kratkotrajno zaviranje pred radarjem ne pomaga. Če voznik na celotnem odseku vozi prehitro, sistem izračuna previsoko povprečno hitrost in evidentira prekršek.
Po podatkih prometnih strokovnjakov takšni sistemi v številnih evropskih državah učinkovito zmanjšujejo število prometnih nesreč in nevarnih voženj.
Sekcijsko merjenje hitrosti spodbuja enakomernejšo vožnjo skozi daljši odsek ceste, namesto da bi vozniki le naglo zavirali pred točno določeno točko, kjer stoji stacionarni radar. S tem se zmanjšuje tveganje za nalete in nenadna zaviranja, ki pogosto povzročajo zastoje ali nesreče. Ker sistem meri povprečno hitrost na celotni razdalji med dvema točkama, voznike prisili k doslednemu upoštevanju omejitev skozi celotno območje, kar dolgoročno prispeva k bolj umirjenemu in predvidljivemu prometnemu toku.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV