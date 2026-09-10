Minila so tri leta od smrti Saša Hribarja: njegov glas in humor še vedno odmevata

Pred tremi leti je Slovenijo pretresla novica o smrti Saša Hribarja. Legendarni radijski voditelj, satirik in imitator je umrl 8. septembra 2023, star 63 let. Za njim je ostala kariera, ki je močno zaznamovala slovenski radio.

Sašo Hribar je umrl pri 63 letih

Sašo Hribar se je rodil 19. marca 1960 v Celju, umrl pa 8. septembra 2023. Sašo je bil eden najbolj prepoznavnih slovenskih radijskih glasov in ustvarjalcev satiričnega programa. Njegova smrt je bila še posebej pretresljiva zaradi okoliščin. Hribar je namreč še na dan smrti sodeloval pri ustvarjanju oddaje Radio Ga Ga, s katero je bil povezan več kot tri desetletja. Tistega dne je nastal tudi prvi posnetek nove sezone oddaje. Le nekaj ur pozneje je bilo njegovega življenja konec.

icon-expand Sašo Hribar FOTO: Bobo

Radio Ga Ga je postal njegov zaščitni znak

Ko govorimo o Sašu Hribarju, je skoraj nemogoče zaobiti Radio Ga Ga. Oddaja je prvič zaživela leta 1990 in skozi leta postala ena najbolj prepoznavnih satiričnih oddaj na slovenskem radiu. Hribar je v njej ustvarjal številne like, posnemal znane osebnosti in skozi humor komentiral slovensko politiko, družbo ter vsakdanje dogajanje. Posebnost oddaje ni bila samo v imitacijah. Hribar je znal aktualne dogodke spremeniti v radijsko predstavo, pri kateri poslušalec pogosto ni vedel, kje se konča resničnost in začne satira. Prav zaradi tega je Radio Ga Ga preživel več generacij in ostal prepoznaven tudi med ljudmi, ki sicer niso redno poslušali radia.

Njegov humor je bil pogosto brez dlake na jeziku

Hribar ni bil ustvarjalec, ki bi se izogibal občutljivim temam. S svojimi imitacijami je pogosto posegal v politiko, medije in javno življenje. Njegov humor je znal biti oster, včasih neprijeten in pogosto zelo neposreden. Prav to je bil eden od razlogov, da je imel tako prepoznaven slog. Delo je ob njegovi smrti poudarilo njegovo dolgoletno delo na področju radijskega in televizijskega ustvarjanja ter vpliv, ki ga je imel na slovenski medijski prostor.

icon-expand Žalna seja v spomin na radijskega voditelja Saša Hribarja FOTO: Bobo

Ni bil samo radijski voditelj

Čeprav je Radio Ga Ga njegovo najbolj znano delo, Hribarjeva kariera ni bila omejena na radio. Delal je tudi na televiziji in vodil več oddaj. Med drugim je bil povezan s televizijskimi projekti, kot so Hri-bar, Na svoji žemlji in Titanik. Njegov način dela je tudi na televiziji temeljil na humorju, imitacijah in satiričnem komentiranju aktualnega dogajanja. Prejel je več nagrad za svoje delo. Leta 2006 je za ustvarjanje oddaj Radio Ga Ga in Hri-bar prejel Ježkovo nagrado, v karieri pa je osvojil tudi več viktorjev.

Njegov zadnji dan je bil povezan z radiem

Eden najbolj simboličnih podatkov iz njegovega zadnjega dne je prav ta, da je Hribar še vedno delal tisto, po čemer ga je poznala vsa Slovenija. Na dan smrti je sodeloval pri nastajanju nove sezone Radia Ga Ga. Nato je nenadoma umrl. Prav zaradi tega je bila novica za številne poslušalce še težje razumljiva. Človek, ki so ga desetletja poslušali skozi radijski sprejemnik, je bil še nekaj ur prej ustvarjalno dejaven.

Njegov glas je ostal del slovenske kulture

Sašo Hribar je pustil sled, ki je ni mogoče meriti samo s številom oddaj ali nagrad. Radio je v njegovem primeru postal prostor za ustvarjanje likov, imitacij in komentarjev, ki so pogosto postali del vsakdanjega pogovora. Njegovi glasovi in značilne imitacije so bili prepoznavni daleč zunaj studia. Njegove imitacije, humor in način komentiranja družbe so ostali zapisani v spominu številnih poslušalcev. In kot kažejo tudi zapisi njegovih prijateljev in znancev, Sašo Hribar ni ostal le ime iz radijske zgodovine, temveč človek, ki ga tisti, ki so ga poznali, še vedno pogrešajo.