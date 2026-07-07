Laura iz Sanjskega moškega končala v priporu: napadla policiste

Sodišče odredilo enomesečni pripor

Lauri Prgomet je bil na predlog državnega tožilstva odrejen pripor v trajanju do enega meseca. Informacijo je za hrvaški portal Dubrovački dnevnik potrdil tiskovni predstavnik Županijskega sodišča v Dubrovniku Pero Miloglav.

icon-expand Laura Prgomet FOTO: RTL

Po njegovih besedah je preiskovalni sodnik ugodil predlogu tožilstva zaradi suma dveh kaznivih dejanj napada na uradno osebo. Po navedbah sodišča naj bi Prgometova med policijskim posredovanjem fizično napadla policijskega uslužbenca, ki ni bil poškodovan, in policistko, ki je pri tem utrpela lažje telesne poškodbe.

Med pridržanjem naj bi napadla policiste

Kot je pojasnil Pero Miloglav za Dubrovački dnevnik, je bil razlog za odreditev pripora predvsem nevarnost ponovitve dejanja. Pri odločitvi naj bi sodišče upoštevalo okoliščine dogodka, pri katerem naj bi pokazala izrazito vztrajnost, agresivnost in neprimerno vedenje. Po navedbah sodišča naj bi med postopkom policiste tudi žalila in fizično napadla, pri čemer je bila ena od policijskih uslužbenk lažje poškodovana.

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Incident v dubrovniškem lokalu Brazil

Do dogodka naj bi prišlo v nedeljo zvečer v lokalu Brazil na območju Lapada v Dubrovniku. Po poročanju lokalnih medijev naj bi bila 26-letnica pridržana zaradi motenja javnega reda in miru. Po navedbah več sogovornikov portala Dubrovački dnevnik naj bi v lokalu kričala na goste, žalila prisotne ter poškodovala kozarce in inventar. Zaradi njenega vedenja naj bi gostje zapustili lokal, nekateri pa naj bi poklicali nujno medicinsko pomoč. Ko so na kraj dogodka prispeli policisti, naj bi se situacija še zaostrila. Po navedbah očividcev naj bi Prgometova žalila tudi policijske uslužbence in se med postopkom upirala.

Policija potrdila dogajanje

O dogodku se je kasneje uradno odzvala tudi Policijska uprava dubrovniško-neretvanska. V sporočilu so zapisali, da so kriminalisti zaključili preiskavo zaradi kršitve javnega reda in miru ter okoliščin prijetja 26-letne hrvaške državljanke. Po navedbah policije naj bi ženska v gostinskem objektu kričala na goste, med policijskim posredovanjem pa naj bi policiste žalila, jih omalovaževala in nato fizično napadla. Pri tem naj bi lažje poškodovala policistko. Po zaključeni kriminalistični preiskavi so jo s kazensko ovadbo predali v prostore za pridržanje Policijske uprave dubrovniško-neretvanske, nato pa je sodnik preiskovalec odločil o enomesečnem priporu.

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Proti njej tudi postopek zaradi motenja javnega reda

Poleg suma napada na uradno osebo jo zaradi dogodka čaka tudi postopek zaradi kršitve javnega reda in miru. O nadaljnjih ukrepih bodo odločali pristojni organi. Okoliščine dogodka še niso v celoti razjasnjene, zato bo nadaljnji postopek pokazal, kaj je bilo v ozadju njenega vedenja in kaj je privedlo do tako burnega incidenta. Lauro Prgomet je širša javnost spoznala kot tekmovalko hrvaškega resničnostnega šova Gospodin popolni, kjer je pridobila medijsko prepoznavnost. Tokrat pa se je v javnosti znašla zaradi dogodka, povezanega s policijskim postopkom, ki ga bodo zdaj obravnavale pristojne institucije.