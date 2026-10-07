Ronaldo priznal napako in se opravičil

Cristiano Ronaldo je po odhodu iz reprezentančnega tabora prevzel odgovornost za svoje ravnanje. Po tekmi proti Norveški ni pozdravil navijačev, nato pa je zapustil reprezentančni tabor pred naslednjo tekmo. "Napaka je bila moja odgovornost", je sporočil in se opravičil portugalskim navijačem ter soigralcem. Kot poroča Reuters, je obenem poudaril, da mora njegovo ravnanje oceniti Portugalska nogometna zveza in da sprejema možnost kazni.

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Kaj se je zgodilo med Ronaldom in Jorgejem Jesusom?

Ronaldo trdi, da se je spor začel zaradi dogovora o njegovi minutaži. Po njegovih besedah je bilo sprva dogovorjeno, da zaradi telesne pripravljenosti ne bo igral proti Norveški in Danski. Nato naj bi mu Jorge Jesus na dan tekme proti Norveški dejal, da bo igral približno 30 minut. Ronaldo se je ogreval že od polčasa, vendar ga trener na igrišče ni poslal. Prav to je po njegovih besedah predstavljalo prvo prelomljeno obljubo. Portugalski trener je pozneje predstavil drugačno različico dogodkov in zanikal, da bi obstajal takšen dogovor.

Spor se je nato še zaostril

icon-expand Ronaldo prekinil molk: razkril, kaj se je zgodilo med njim in selektorjem FOTO: Profimedia

Po Ronaldovih navedbah sta se s selektorjem pozneje pogovarjala tudi o tem, kako bi javnosti pojasnila dogajanje. Ronaldo pravi, da je bil pripravljen dogovor, po katerem bi Jesus v javnosti pojasnil okoliščine njegovega neigranja. A Ronaldo trdi, da se to ni zgodilo na način, kot sta se predhodno dogovorila. Zaradi tega je izgubil zaupanje v selektorja in se odločil zapustiti reprezentančni tabor. Portugalski medij Renascença je objavil tudi Ronaldovo pojasnilo, da je odhod obžaloval, vendar je menil, da bi njegova nadaljnja prisotnost v taboru škodila ekipi.

Ronaldo še ni rekel zadnje besede Portugalski

Kljub velikemu sporu Ronaldo ni napovedal konca reprezentančne kariere. Prav nasprotno. Poudaril je, da želi za Portugalsko še naprej tekmovati, če bo telesno pripravljen in bo po morebitni kazni še vedno v načrtih reprezentance. AFP poroča, da je Ronaldo s tem pustil odprta vrata za vrnitev, hkrati pa omenil, da bo v prihodnosti prišel čas tudi za eno ali več tekem, namenjenih njegovemu slovesu.

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