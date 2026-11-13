Konec ljubezni za legendo Pink Floyd: Roger Waters se pri 83 letih ločuje

Roger Waters in Kamilah Chavis se po petih letih zakona ločujeta. Novica o koncu zakona enega najbolj prepoznavnih glasbenikov v zgodovini rocka je odjeknila v javnosti. Roger Waters je na vrhovnem sodišču zvezne države New York vložil zahtevo za ločitev od žene Kamilah Chavis. Podrobnosti o razlogih za razhod za zdaj niso znane. Prav tako niti Waters niti Chavisova še nista javno pojasnila, kaj je pripeljalo do odločitve o koncu zakona.

icon-expand Roger Waters in Kamilah Chavis se po petih letih zakona ločujeta. FOTO: Profimedia

Poroka, ki jo je Roger Waters leta 2021 z veseljem razkril javnosti

Par se je poročil oktobra 2021, glasbenik pa je novico takrat z veseljem delil tudi na družbenih omrežjih. Objavil je fotografije s poročnega slavja, na katerih sta mladoporočenca skupaj pozirala in nazdravljala novemu življenjskemu poglavju. Ob fotografijah je zapisal, da je zelo srečen in da je končno našel pravo partnerico. Kamilah Chavis je opisal kot čudovito nevesto. Kot je ob poroki oktobra 2021 poročala italijanska tiskovna agencija ANSA, je bila Chavisova pred tem zaposlena kot voznica in je Watersa spremljala med prevozi v času njegovega nastopa na festivalu Coachella.

Kako sta se spoznala Roger Waters in Kamilah Chavis?

Njuna zgodba se je začela precej pred poroko. Spoznala sta se leta 2016, ko je Chavisova skrbela za prevoz glasbenika med hotelom in prizoriščem festivala Coachella v Kaliforniji. Zvezdnik je njuno prvo srečanje opisal v intervjuju za argentinski medij Infobae leta 2018. Med vožnjami je njegov telesni stražar sedel na sprednjem sedežu in se pogovarjal z voznico, medtem ko je glasbenik sedel zadaj. Njena osebnost in videz sta ga pritegnila, zato je sčasoma zbral pogum in ji namenil kompliment.

icon-expand Za Rogerja Watersa je bila poroka s Kamilah Chavis peti zakon. FOTO: Profimedia

Peti zakon za glasbenika, ki je bil poročen že štirikrat

Za Rogerja Watersa je bila poroka s Kamilah Chavis peti zakon. Njegovo zasebno življenje je bilo skozi desetletja precej pestro, saj je bil pred njo poročen še s štirimi ženskami. Prvič je pred oltar stopil leta 1969 z Judith Trim, s katero se je razšel leta 1975. Leto pozneje se je poročil s Carolyne Christie. V tem zakonu sta se mu rodila sin Harry in hči India, njuna skupna pot pa se je končala leta 1992. Leta 1993 je sledila poroka s Priscillo Phillips, s katero ima sina Jacka. Tudi ta zakon se je končal z ločitvijo, in sicer leta 2001. Četrtič se je poročil leta 2012, ko je večno zvestobo obljubil igralki in režiserki Laurie Durning. Po treh letih zakona sta se leta 2015 razšla.

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