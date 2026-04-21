Nekdanji skakalni as Robert Kranjec utrpel hude poškodbe

Po doslej znanih podatkih naj bi Robert Kranjec med vožnjo s kolesom zapeljal na nasprotno smerno vozišče, trčil v robnik in padel ter se pri tem hudo poškodoval.

Na kraj nesreče na območju Spodnje Lipnice okoli 12.30 je po poročanju Slovenskih novic najprej prispelo zdravstveno osebje, ki mu je nudilo prvo pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Zaradi resnosti poškodb naj bi Kranjca pozneje s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v ljubljanski UKC, kjer ostaja na zdravljenju. Njegovo zdravstveno stanje naj bi se že izboljševalo.

Sporočilo Smučarske zveze Slovenije: "Obveščamo vas, da je Robert Kranjec po padcu s kolesa utrpel hujše poškodbe in se trenutno zdravi v bolnišnici. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, v prihodnjih dneh pa bo začel rehabilitacijo, ki bo dolgotrajna in zahtevna. V tem trenutku Robert predvsem potrebuje mir, čas za okrevanje ter veliko pozitivne energije."