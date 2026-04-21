Robert Kranjec zadnjič v Planici
Nekdanji skakalni as Robert Kranjec utrpel hude poškodbe

STA , B.R.
21. 04. 2026 08.54
0

Legendarni slovenski smučarski skakalec Robert Kranjec je bil udeležen v hudi prometni nesreči s kolesom. Po trčenju v robnik je utrpel hude poškodbe, zaradi česar so ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski univerzitetni klinični center.

Po doslej znanih podatkih naj bi Robert Kranjec med vožnjo s kolesom zapeljal na nasprotno smerno vozišče, trčil v robnik in padel ter se pri tem hudo poškodoval.

Na kraj nesreče na območju Spodnje Lipnice okoli 12.30 je po poročanju Slovenskih novic najprej prispelo zdravstveno osebje, ki mu je nudilo prvo pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Zaradi resnosti poškodb naj bi Kranjca pozneje s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v ljubljanski UKC, kjer ostaja na zdravljenju. Njegovo zdravstveno stanje naj bi se že izboljševalo.

Sporočilo Smučarske zveze Slovenije: "Obveščamo vas, da je Robert Kranjec po padcu s kolesa utrpel hujše poškodbe in se trenutno zdravi v bolnišnici. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, v prihodnjih dneh pa bo začel rehabilitacijo, ki bo dolgotrajna in zahtevna. V tem trenutku Robert predvsem potrebuje mir, čas za okrevanje ter veliko pozitivne energije."

Robert je nekdanji slovenski smučarski skakalec FOTO: Aljoša Kravanja

Robert je nekdanji slovenski smučarski skakalec, rojen 16. julija 1981 v Ljubljani, ki je zaznamoval obdobje slovenskih uspehov v smučarskih skokih, predvsem na področju smučarskih poletov. V svetovnem pokalu je debitiral leta 1998 in v vrhunskem športu vztrajal več kot dve desetletji, vse do konca kariere leta 2019, kar ga uvršča med bolj vzdržljive in dolgo aktivne tekmovalce v tem športu.

Posebej se je uveljavil kot specialist za polete, kjer so skakalci dosegali najdaljše razdalje, in prav v tej disciplini je dosegel svoje največje uspehe. Njegov vrhunec kariere predstavlja leto 2012, ko je v Vikersundu postal svetovni prvak v smučarskih poletih, istega leta je osvojil tudi mali kristalni globus za skupno zmago v seštevku poletov, kar mu je uspelo že drugič, saj je ta dosežek prvič osvojil leta 2010.

Na zimskih olimpijskih igrah leta 2002 v Salt Lake Cityju je kot član slovenske reprezentance osvojil bronasto medaljo na ekipni tekmi, kar je bil eden prvih večjih uspehov slovenske ekipe v tem obdobju. V svetovnem pokalu je skozi kariero zbral sedem posamičnih zmag in 27 uvrstitev na zmagovalni oder, večkrat pa se je uvrščal tudi med najboljše v skupnem seštevku sezone. Njegov osebni rekord znaša 244 metrov, ki ga je dosegel prav v Vikersundu leta 2012, kar ga uvršča med najdaljše polete v zgodovini smučarskih skokov.

Po koncu tekmovalne kariere je ostal povezan s smučarskimi skoki in slovensko reprezentanco, kjer je sodeloval pri razvoju opreme, med drugim tudi pri tekmovalnih dresih.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Robert Kranjec kolesarska nesreča smučarski skoki UKC Ljubljana slovenski šport nesreča kolesarjenje športnik alkohol
