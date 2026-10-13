Umrl zvezdnik serije Kriva pota, star komaj 34 let

RJ Mitte umrl pri 34 letih

Ameriški igralec RJ Mitte je umrl 12. oktobra 2026 v mestu Brownsville v ameriški zvezni državi Teksas. Novico so potrdili njegovi predstavniki, vzrok smrti pa za zdaj ni bil uradno pojasnjen, poroča britanski The Guardian. "Z globoko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil ljubljeni igralec, človekoljub in predani zagovornik pravic oseb z invalidnostjo," so zapisali njegovi predstavniki.

icon-expand Hollywood je pretresla novica o smrti igralca RJ Mitteja. FOTO: Profimedia

Zaslovel je kot sin Walterja Whita

Mitte je največjo prepoznavnost dosegel s serijo Kriva pota, ki je bila na sporedu med letoma 2008 in 2013. Igral je Walterja Whita mlajšega, sina učitelja kemije, ki se postopoma spremeni v neusmiljenega preprodajalca mamil. Glavno vlogo je odigral Bryan Cranston. Posebnost njegove vloge je bila tudi osebna izkušnja. Mitte ima cerebralno paralizo, enako stanje kot njegov televizijski lik, zato je lahko vlogo oblikoval na podlagi lastnega življenja. Kot poroča nemška medijska hiša Deutsche Welle, je igralec pozneje poudarjal, da mu je ta izkušnja pomagala pri igranju in razumevanju sveta.

icon-expand Zaslovel je kot sin Walterja Whita FOTO: Profimedia

Bil je tudi zagovornik oseb z invalidnostjo

Mitte svoje prepoznavnosti ni uporabljal le za igralsko kariero. Zavzemal se je za večjo vključenost oseb z invalidnostjo v filmsko in televizijsko industrijo ter sodeloval z organizacijami, ki jim pomagajo. Bil je tudi ambasador organizacij United Cerebral Palsy in Shriners Children's ter vodil dobrodelno fundacijo Mitte Foundation. Poleg serije Kriva pota je nastopil še v projektih Switched at Birth in The Guardians of Justice. V zadnjih dneh pred smrtjo je predstavljal tudi svoj novi film Talking to Strangers, kot poroča agencija Reuters.

Soigralci se poslavljajo od igralca

Novica o smrti je prizadela tudi njegove televizijske sodelavce. Bryan Cranston, ki je v seriji igral njegovega očeta, se je od njega poslovil z ganljivim zapisom in poudaril, da je Mitte v odraščanju postal odličen igralec ter predan zagovornik ljudi z invalidnostjo. Njegova vloga v seriji Kriva pota je zaznamovala televizijsko zgodovino, njegovo delo zunaj filmskih prizorišč pa je pomagalo odpirati prostor za bolj pristno in raznoliko prikazovanje oseb z invalidnostjo. O njegovi prezgodnji smrti poročajo številni svetovni mediji.

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