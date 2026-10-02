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Na VOYO prihaja RFN Warriors.
Novice

Na VOYO prihaja RFN Warriors

VOYO
02. 10. 2026 11.50
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Slovenska borilna scena postaja bogatejša za organizacijo RFN Warriors, ki mladim in neuveljavljenim borcem nudi priložnost za dokazovanje. Vse dogajanje iz Litije si lahko v živo ogledate na platformi VOYO.

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Na VOYO prihaja RFN Warriors: nova slovenska MMA platforma za mlade borce

Slovenska borilna scena dobiva novo platformo. Respect Fight Night (RFN) je nova slovenska organizacija mešanih borilnih veščin (MMA), ki je nastala z namenom zapolniti vrzel na slovenski borilni sceni ter mladim in še neuveljavljenim borcem ponuditi priložnost za tekmovalni razvoj in napredek. Prvi dogodek RFN Warriors bo v soboto, 3. oktobra, v Športni dvorani Litija, celotno dogajanje pa bo v živo na VOYO.

Na VOYO prihaja RFN Warriors.
Na VOYO prihaja RFN Warriors. FOTO: VOYO
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RFN je namenjen predvsem amaterskim borcem, ki potrebujejo tekmovalne izkušnje in si želijo nekoč napredovati na večje borilne dogodke. Prvi RFN Warriors bo tako priložnost za številne perspektivne borce, ki si želijo narediti naslednji korak v svoji karieri.

Od 15. ure borbe na izpadanje

Dogodek bo razdeljen na popoldanski turnirski del in večerni glavni del oziroma Fight Night. Turnir se bo začel ob 15. uri, ko se bodo najboljši in najbolj perspektivni amaterski borci iz Slovenije in tujine pomerili v borbah na izpadanje. Obračuni bodo potekali skozi celotno popoldne, predvidoma do približno 18. ure. Borci se bodo v svojih težnostnih kategorijah borili za zmago in naziv #1 talenta turnirja. Ob 19. uri bodo sledili veliki finalni obračuni v vseh kategorijah, po katerih bodo znani prvi zmagovalci turnirja RFN Warriors.

Nova slovenska MMA platforma za mlade borce.
Nova slovenska MMA platforma za mlade borce. FOTO: VOYO
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Zvečer sledi Fight Night s tremi superborbami

Po turnirskem delu se bo dogajanje preselilo v glavni večerni del – Fight Night, ki bo ponudil še bolj atraktivne obračune in nastope nekoliko bolj prepoznavnih borcev. Vrhunec premiernega dogodka bodo tri superborbe, v katerih bodo nastopili tudi domači borci. Zaradi poškodbe je prišlo do spremembe prvotno predvidenih obračunov, aktualni pari pa so:

Borba večera – domačin: Dean Kendić vs. Jakob Jereb

Ajdin Mujkanović vs. Boris Belozerov

Denis Šajher Kovačič vs. Adrian Avramović

Domačin Dean Kendić v borbi večera


Posebno pozornost bo pritegnil Dean Kendić, ki se bo pred domačim občinstvom pomeril z Jakobom Jerebom. Za Kendića bo nastop v Litiji predstavljal poseben trenutek, saj bo prvič nastopil pred domačim občinstvom. Pomeni mi veliko, še posebej, ker se bo odvil v domačem kraju, je pred premiernim dogodkom povedal Kendić.

Med večernimi superborbami bo tudi dvoboj Ajdina Mujkanovića in Borisa Belozerova. Za Mujkanovića bo nastop še posebej pomemben, saj bo to njegov prvi nastop v kletki. Borec iz Trbovelj, ki je v borilnih veščinah že vse življenje, se veseli novega izziva in podpore domačega občinstva. Tretji obračun bo prinesel dvoboj Denisa Šajherja Kovačiča in Adriana Avramovića.

RFN Warriors 1
RFN Warriors 1 FOTO: VOYO

Priložnost za novo generacijo borcev

RFN želi postati pomemben del razvoja slovenske MMA scene. Organizatorji želijo mladim borcem omogočiti, da skozi organizirane in tekmovalno zahtevne dogodke pridobijo izkušnje, napredujejo in si ustvarijo pot proti večjim regionalnim in mednarodnim borilnim organizacijam. Prvi RFN Warriors bo zato združil dve plati borilnega športa – popoldanski turnir, namenjen predvsem razvoju in dokazovanju amaterskih talentov, ter večerni Fight Night z atraktivnimi superborbami.

Celoten RFN Warriors bo 3. oktobra v živo na VOYO.

RFN Warriors | 3. oktober 2026 | Športna dvorana Litija

14.00 – amaterski turnir

19.00 – finalni obračuni in Fight Night s tremi superborbami

V živo na VOYO!!

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