Na VOYO prihaja RFN Warriors.

Slovenska borilna scena dobiva novo platformo. Respect Fight Night (RFN) je nova slovenska organizacija mešanih borilnih veščin (MMA), ki je nastala z namenom zapolniti vrzel na slovenski borilni sceni ter mladim in še neuveljavljenim borcem ponuditi priložnost za tekmovalni razvoj in napredek. Prvi dogodek RFN Warriors bo v soboto, 3. oktobra , v Športni dvorani Litija , celotno dogajanje pa bo v živo na VOYO .

RFN je namenjen predvsem amaterskim borcem, ki potrebujejo tekmovalne izkušnje in si želijo nekoč napredovati na večje borilne dogodke. Prvi RFN Warriors bo tako priložnost za številne perspektivne borce, ki si želijo narediti naslednji korak v svoji karieri.

Dogodek bo razdeljen na popoldanski turnirski del in večerni glavni del oziroma Fight Night. Turnir se bo začel ob 15. uri, ko se bodo najboljši in najbolj perspektivni amaterski borci iz Slovenije in tujine pomerili v borbah na izpadanje. Obračuni bodo potekali skozi celotno popoldne, predvidoma do približno 18. ure. Borci se bodo v svojih težnostnih kategorijah borili za zmago in naziv #1 talenta turnirja. Ob 19. uri bodo sledili veliki finalni obračuni v vseh kategorijah, po katerih bodo znani prvi zmagovalci turnirja RFN Warriors.

Po turnirskem delu se bo dogajanje preselilo v glavni večerni del – Fight Night, ki bo ponudil še bolj atraktivne obračune in nastope nekoliko bolj prepoznavnih borcev. Vrhunec premiernega dogodka bodo tri superborbe, v katerih bodo nastopili tudi domači borci. Zaradi poškodbe je prišlo do spremembe prvotno predvidenih obračunov, aktualni pari pa so:

Borba večera – domačin: Dean Kendić vs. Jakob Jereb

Ajdin Mujkanović vs. Boris Belozerov

Denis Šajher Kovačič vs. Adrian Avramović

Domačin Dean Kendić v borbi večera





Posebno pozornost bo pritegnil Dean Kendić, ki se bo pred domačim občinstvom pomeril z Jakobom Jerebom. Za Kendića bo nastop v Litiji predstavljal poseben trenutek, saj bo prvič nastopil pred domačim občinstvom. Pomeni mi veliko, še posebej, ker se bo odvil v domačem kraju, je pred premiernim dogodkom povedal Kendić.

Med večernimi superborbami bo tudi dvoboj Ajdina Mujkanovića in Borisa Belozerova. Za Mujkanovića bo nastop še posebej pomemben, saj bo to njegov prvi nastop v kletki. Borec iz Trbovelj, ki je v borilnih veščinah že vse življenje, se veseli novega izziva in podpore domačega občinstva. Tretji obračun bo prinesel dvoboj Denisa Šajherja Kovačiča in Adriana Avramovića.