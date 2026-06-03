Princesa, ki je namesto čajank izbrala skoke s padalom

Zahtevno vojaško usposabljanje brez posebnih privilegijev

Kot poročajo španski mediji, je princesa Leonor zaključila del vojaškega izobraževanja na letalski akademiji v Murcii, kjer je skupaj z drugimi kadeti prestajala intenzivno usposabljanje. Program je vključeval fizične priprave, simulacije in dejanske skoke s padalom iz vojaškega letala. Med usposabljanjem je opravila tudi nočni skok, ki velja za enega zahtevnejših delov programa. Po navedbah tujih medijev je celoten proces potekal pod enakimi pogoji kot za ostale kadete, brez posebnih olajšav zaradi njenega položaja.

icon-expand Španska princesa Leonor FOTO: Profimedia

Skok s padalom kot del vojaške poti

Kot navaja BBC News, je princesa Leonor vključena v večletni vojaški program, ki vključuje usposabljanje v kopenski vojski, mornarici in letalstvu. Skok s padalom je del letalske faze, ki predstavlja enega tehnično zahtevnejših delov izobraževanja. Kadeti so skoke izvajali v nadzorovanih pogojih, kjer so se učili pravilne tehnike izstopa iz letala, nadzora padala in varnega pristanka. Takšno usposabljanje je standardni del programa za bodoče častnike.

Zgodovinski pomen za špansko kraljevo družino

Kot poroča El País, je Leonor s tem postala prva članica španske kraljeve družine, ki je opravila skok s padalom v okviru vojaškega usposabljanja. Dogodek je v Španiji sprožil veliko zanimanja, saj simbolizira njeno postopno pripravo na prihodnjo vlogo kraljice.

Vojaška pot prihodnje kraljice

Leonorina vojaška izobrazba se je začela leta 2023 in vključuje več faz, od kopenske akademije do mornariškega usposabljanja na ladji Juan Sebastián de Elcano, zdaj pa še letalsko usposabljanje. Kot poročajo tuji mediji, je cilj programa pripraviti jo na prihodnje dolžnosti vrhovne poveljnice oboroženih sil.

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