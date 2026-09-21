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Novice

Umrl 27-letni Presley Gerber: Družina prosi za zasebnost

B.R.
21. 09. 2026 08.00
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Presley Gerber, sin slavne manekenke Cindy Crawford in poslovneža Randa Gerberja, je umrl pri 27 letih. Njegovo smrt je potrdila družina, okoliščine pa še niso v celoti pojasnjene. Družina v težkem trenutku prosi za zasebnost.

Presley Gerber je umrl v nedeljo, 20. septembra 2026, star 27 let. Po podatkih urada mrliškega oglednika okrožja Los Angeles je umrl v rehabilitacijskem centru v Los Angelesu.

Novico je potrdila Allie Jenkins, predstavnica družine Cindy Crawford in Randa Gerberja. Družina je prek nje sporočila, da prosi za zasebnost v času, ki ga opisuje kot izjemno težkega in bolečega.

Presley Gerber s staršema
Presley Gerber s staršema FOTO: Profimedia

Kdo je bil Presley Gerber, sin Cindy Crawford?

Presley Walker Gerber je bil starejši otrok Cindy Crawford in njenega moža Randa Gerberja ter starejši brat manekenke in igralke Kaie Gerber. Rodil se je leta 1999 in odraščal v središču pozornosti zaradi slavnih staršev, vendar je pozneje tudi sam stopil v svet mode.

Revija Vogue je že leta 2016 poročala o njegovem debiju na modni brvi za znamko Moschino v Los Angelesu. Takrat je bil star 16 let. Njegova manekenska pot se je nadaljevala s sodelovanjem z več znanimi modnimi hišami in blagovnimi znamkami, med njimi Calvin Klein in Dolce & Gabbana.

Gerber je bil prepoznaven tudi kot član ene najbolj znanih ameriških manekenskih družin. Njegova sestra Kaia je prav tako zgradila uspešno kariero v modi in igralstvu, medtem ko je njuna mama Cindy Crawford ena najbolj prepoznavnih manekenk svoje generacije.

Presley Gerber
Presley Gerber FOTO: Profimedia

Presley Gerber je javno govoril o svojih težavah

V zadnjih letih je Presley Gerber vse bolj odkrito govoril o osebnih težavah, vključno z duševnim zdravjem in odvisnostjo. Revija People poroča, da je svoje izkušnje delil tudi na družbenih omrežjih ter skušal s svojim javnim nastopom opozoriti na težave, s katerimi se srečujejo ljudje pri okrevanju.

Tudi njegova sestra Kaia Gerber je avgusta letos v intervjuju za Vogue prvič bolj odkrito spregovorila o bratovem dolgotrajnem boju z odvisnostjo in o tem, kako je njegova izkušnja vplivala na vso družino. Poudarila je predvsem, kako močno lahko takšne težave prizadenejo tudi najbližje.

Presley Gerber s sestro.
Presley Gerber s sestro. FOTO: Profimedia

Zadnja njegova objava danes odmeva še posebej pretresljivo

Marca je na družbenih omrežjih objavil posnetek, povezan z zdravljenjem odvisnosti z ibogainom. Gre za naravni psihedelik, ki ga med drugim raziskujejo zaradi morebitne uporabe pri zdravljenju odvisnosti.

Ob posnetku je zapisal, da ga je pred zdravljenjem prevzemal strah, saj je vedel, da se bo moral soočiti s stvarmi, pred katerimi je bežal.

Gerber je delil tudi mantre, ki so ga vodile med zdravljenjem. Ibogainsko zdravljenje je v nekaterih državah dovoljeno, medtem ko v Združenih državah Amerike ni. Priznal je, da mu ni bilo lahko prepustiti nadzora, vendar je verjel, da ga vodi nekaj večjega od njega samega.

"Vedel sem, zakaj sem tam. Soočen sem bil s tistim, pred čimer sem bežal, in nekje v vsem tem sem se začel znova iskati," je zapisal ter dodal, da upa, da mu zdravljenja ne bo treba ponoviti.

Ob tem se je zahvalil ekipi, ki mu je pomagala med zdravljenjem, in ljudem, ki jih je tam spoznal. Zapis je sklenil z mislijo, da je med zdravljenjem našel tudi nekaj zelo dobrih prijateljev.

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Viri: Associated Press, CBS News, ABC News, Vogue, People

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Presley Gerber Cindy Crawford tragedija manekenstvo duševno zdravje smrt odvisnost
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