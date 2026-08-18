Premaknite svoje meje in to poletje izkoristite za doseganje vrhunske življenjske forme

Kolesarjenje je v zadnjih letih postalo ena najpogostejših oblik poletne rekreacije pri nas, ne zato, ker je modno, temveč ker deluje. Ni potrebna telovadnica, ni potreben trener. Zadostuje kakovostna oprema, malo načrtovanja in volja, da se enkrat tedensko zamenja kavč in ekran za cesto ali kolesarsko pot. Prav ta preprostost je tisto, kar kolesarjenje ločuje od večine organiziranih vadbenih programov: ni ur, ki bi jih morali rezervirati, ni čakalnih vrst za napravo, ni mesečnih naročnin.

Vsak tip terena zahteva svoje kolo

Napaka, ki jo naredi veliko začetnikov je, da izberejo kolo, ki je videti dobro, ne pa takšnega, ki bo ustrezalo njihovemu terenu in načinu vožnje. Razlika med pravim in napačnim kolesom se pokaže hitro, bodisi pri prvem vzponu bodisi pri prvi makadamski poti. A ko gre kaj narobe, človek pogosto ne pripiše krivde sami opremi, temveč sebi. Misli, da ni dovolj vztrajen, da ni dovolj pripravljen. V resnici je preprosto sedel na napačno kolo. Za tiste, ki jih privlači asfalt, dolge razdalje in hitrost, je cestno kolo prava izbira. Lahka konstrukcija, aerodinamična geometrija in ožji plašči omogočajo, da pokrivate kilometre brez nepotrebnega napora. Pravi cestni kolesar ne šteje ur, šteje kilometre. In ko telo enkrat spozna vzdržljivostni ritem, je težko ostati doma. Slovenija ima za cestno kolesarjenje izjemne pogoje: valovite ceste po Vipavski dolini, vzponi v Karavankah, mirne dolenjske poti, ki se vrstijo ena za drugo brez prometnega hrupa. Kdor nikoli ni preizkusil vzpona na pravi klanec z lahkim cestnim kolesom, ne ve, kaj je zamudil. Povsem drugačna zgodba je gorski svet. Tu ni ravnih cest, ni predvidljivih podlag. Korenine, kamenje, strmi spusti so teren, ki zahteva kolo z ustrezno geometrijo, vzmetenjem in zavorno močjo. Gorsko kolo ni le oprema za ekstremne navdušence; je orodje za vsakogar, ki želi zapustiti utrjene poti in odkriti tisto, kar je skrito med drevesi. Slovenija ima za tovrstno vožnjo izjemno raznoliko pokrajino, od Pohorja do Julijskih Alp, in vsak kilometer po gozdnih stezah je vreden desetih na asfaltu. Telesna obremenitev je višja, koncentracija zahtevnejša, a ravno to je tisto, kar privlači tiste, ki iščejo pravo rekreativno izzivanje.

Ko tehnologija pomaga premakniti meje

Obstaja zmotno prepričanje, da so električna kolesa namenjena tistim, ki se nočejo truditi. V resnici je ravno nasprotno. Električno kolo je orodje, ki razširi doseg: pomaga tistim, ki si ne morejo privoščiti dolge odsotnosti, ki imajo zahtevnejše trase na poti domov ali ki preprosto radi kolesarijo dlje, ne da bi prispeli popolnoma izčrpani. Električna podpora ne prevzame vožnje, samo nekoliko zniža ovire, ki bi sicer preprečile, da sploh sedete na kolo. Prav to je razlog, da so električna kolesa postala priljubljena med povsem različnimi skupinami, od mestnih kolesarjev, ki zamenjujejo avto za vsakdanje poti, do starejših, ki nočejo opustiti rekreacije, ki jo ljubijo že desetletja. Sezona od spomladi do jeseni je z električnim kolesom bistveno daljša, ker telo ne plača tako visokega davka za vsak prevoženi kilometer. Skupni izleti, ki so bili prej omejeni z različnimi kondicijskimi ravnmi v skupini, postanejo dostopni vsem, saj električno kolo izravna razlike, ne pa motivacije.

icon-expand Scott FOTO: Scott

Varnost ni privzeta, zanjo je treba poskrbeti

Kolesarjenje je varno, a le, ko je oprema v redu. Kolo, ki ni servisno urejeno, s slabimi zavorami, izrabljeno verigo ali slabo napihnjenimi plašči, postane tveganje, ne rekreacija. Enako velja za čelado: ni le zakonska obveznost za mlade kolesarje, temveč osnovna zaščita za vsakogar, ne glede na starost in izkušnje. Kakovostna oprema se pozna tudi pri udobju. Sedež, ki ne ustreza anatomiji, roke, ki po dveh urah bolijo, neustrezna razmerja med pedali in krmilom: vse to vpliva na to, ali bo kolesarjenje postalo navada ali bo ostalo pri enem poskusu. Za vsakogar, ki razmišlja o nakupu, velja preprosto pravilo: gorsko kolo brez ustrezne nastavitve ni nič drugega kot drag kos kovine. Strokovni nasvet pri nakupu torej ni luksuz, temveč del tistega, kar odloča, ali bosta dve leti pozneje tisti dve kolesi v kleti ali redno v gibanju. Gorsko kolo, ki se vozi po zahtevnem terenu, mora imeti primerno vzmetenje in zanesljive zavore. Cestno kolo, namenjeno maratonskim vožnjam, mora biti ergonomsko nastavljeno na kolesarjeve karakteristike. Električno kolo, ki se vozi vsak dan, mora biti zanesljivo in preprosto za vzdrževanje, ker v nasprotnem primeru tisto, kar naj bi olajšalo življenje, hitro postane frustracija.

Forma ni cilj, je stranski učinek

Redko kdo začne kolesariti z mislijo na kalorije ali mišično maso. Začnejo z mislijo na rekreacijo, na svežo jutranjo vožnjo, na to, da bodo enkrat prišli na vrh tiste strmine, ki jih je lani premagala. Forma pride sama od sebe, postopoma, brez dramatičnih sprememb, brez meritev vsako jutro. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je zmerno do intenzivno kolesarjenje ena najučinkovitejših oblik aerobne vadbe z nizkim tveganjem poškodb sklepov. Ni vpliva na kolena, ki ga ima tek, ni statičnosti, ki jo prinaša fitnes. Je gibanje, ki ga telo prepozna kot naravno, saj je prilagojeno na ponavljajoče se ritmično gibanje, ki zahteva hkrati koordinacijo in vzdržljivost. Ko telo to enkrat zazna, začne samo zahtevati nadaljevanje. Poletje traja določen čas. Forma, ki jo pridobite z rednim gibanjem, pa ne izgine s prvim septembrom. Tisti, ki začnejo poleti, pogosto nadaljujejo jeseni, ker so se navadili na ritem, ki jim ustreza in ki jim daje tisto, česar telovadnica pogosto ne more: svež zrak, spreminjajoče se okolje in občutek, da ste nekam prišli.

icon-expand Gorsko električno kolo FOTO: Scott

Izbira kolesa je osebna odločitev

Ni enega samega pravega kolesa. Je kolo, ki ustreza terenu, na katerem kolesarite, in načinu, kako živite. Tisti, ki vsak teden kombinirate hribovske poti in mestne kolesarske steze, boste morda potrebovali kompromis ali dve kolesi za različna namena. Tisti, ki se vozite samo po asfaltu, boste z gorskim kolesom hitro ugotovili, da premikate preveč energije v napačno smer, in obratno. Cestno kolo, gorsko kolo in tovrstna električna različica niso kategorije, ki si med seboj konkurirajo; so različni odgovori na različna vprašanja. Vsako od njih je optimizirano za določen namen in določen tip kolesarja. Kadar izberete pravo kombinacijo, kolesarjenje preneha biti napor in postane del tedna, ki ga pričakujete. Eno je skupno vsem trem: kolesarjenje ne da samo fizične forme. Da energijo, da čas na prostem, da razlog, da zjutraj vstaneš in greš nekam. In ko poletje mine, ugotovite, da ste ga tokrat res izkoristili.

icon-expand Kako izbrati pravo kolo FOTO: Scott