25. novembra zaznamujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Po podatkih Združenih narodov je vsaka tretja ženska na svetu vsaj enkrat doživela fizično in/ali spolno nasilje, pri čemer so bili povzročitelji pogosto zdajšnji ali nekdanji partnerji. Ta dan zato ni le opozorilo na razsežnost nasilja, temveč tudi priložnost, da se moški zamislimo nad svojim vedenjem, odnosom do žensk in tem, kakšen zgled dajemo okolici.

Pravi moški ne potrebuje nadzora

Moškosti ni treba dokazovati z glasnostjo, prevlado ali nadzorovanjem drugih. Njena prava vrednost se pokaže v odnosu do ljudi, še posebej takrat, ko se z njimi ne strinjamo. Biti dober moški pomeni razumeti, da partnerka ni lastnina. Ima pravico do svojih odločitev, prijateljev, mnenj in samostojnosti. Organizacija UN Women opozarja na pomen spreminjanja škodljivih predstav o moškosti ter spodbujanja enakopravnih odnosov.

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icon-expand Moškosti ni treba dokazovati z glasnostjo, prevlado ali nadzorovanjem drugih. FOTO: Adobe Stock

Spoštovanje žensk se kaže v malenkostih

Spoštovanje ni samo velika beseda, ampak način vsakodnevnega vedenja. Pokaže se, ko žensko poslušamo, ne ponižujemo njenega mnenja, ne komentiramo žaljivo njenega videza in upoštevamo njene osebne meje. Pomembno je tudi razumeti, da ne pomeni ne. Brez prepričevanja, užaljenosti ali pritiska. Svet Evrope v Istanbulski konvenciji izpostavlja pomen preprečevanja nasilja nad ženskami ter zagotavljanja njihove varnosti in enakopravnosti.

Čustvena zrelost je prava oblika moči

Moškemu ni treba skrivati žalosti, strahu ali negotovosti, da bi bil videti močan. Nasprotno, čustveno zrel moški zna prepoznati svoja občutja in o njih spregovoriti, ne da bi prizadel druge. Namesto kričanja zna ob nesoglasju poiskati miren pogovor. Zna priznati napako, se iskreno opravičiti in predvsem spremeniti svoje vedenje. Opravičilo namreč nima prave vrednosti, če mu sledijo vedno ista dejanja.

icon-expand Zdrav partnerski odnos temelji na zaupanju, ne na strahu. FOTO: Adobe Stock

Ljubosumje ni dokaz ljubezni

Preverjanje telefona, določanje, s kom se partnerka lahko druži, in nadzorovanje njenega oblačenja niso znaki skrbi. So poseganje v njeno svobodo. Pomembno je prepoznati tudi psihično nasilje, ki se lahko skriva za žaljivkami, grožnjami, zastraševanjem in nenehnim poniževanjem. Zdrav partnerski odnos temelji na zaupanju, ne na strahu.

Dober moški prevzame svoj del odgovornosti

Enakopravnost se začne tudi doma. Skrb za otroke, gospodinjska opravila in načrtovanje družinskega življenja niso izključno ženska odgovornost. Dober partner ne čaka, da ga partnerka prosi za pomoč, temveč sam opazi, kaj je treba narediti. Britanske vladne smernice za preprečevanje nasilja poudarjajo tudi pomen izobraževanja, spreminjanja vedenjskih vzorcev in odgovornega odzivanja na neprimerno ravnanje.

Kakšen zgled dajemo mlajšim generacijam?

Otroci se spoštovanja ne učijo samo iz naših besed, temveč predvsem iz dejanj. Sin, ki vidi očeta, kako spoštuje partnerko, enakovredno sodeluje pri družinskih obveznostih in zna priznati napako, dobiva pomembno življenjsko lekcijo. Svetovna zdravstvena organizacija med pomembnimi ukrepi za preprečevanje nasilja nad ženskami izpostavlja tudi spreminjanje škodljivih družbenih norm in spodbujanje zdravih odnosov. Zato je pomembno, da sinove učimo spoštovanja osebnih meja, sprejemanja zavrnitve in razumevanja, da nihče nima pravice nadzorovati drugega človeka. Biti boljši moški ne pomeni biti popoln. Pomeni biti pripravljen poslušati, priznati napako in prevzeti odgovornost za svoja dejanja. Pomeni, da ne molčimo ob poniževanju žensk in da spoštovanje živimo tudi takrat, ko nas nihče ne opazuje. Sprememba se ne začne pri velikih obljubah, temveč pri vsakodnevnih odločitvah. Prav te odločajo o tem, kakšni partnerji, očetje, prijatelji in predvsem ljudje smo.

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