Pozor! Zaradi kolesarske dirke prihajajo velike prometne zapore

Prvenstvo bo tri dni zaznamovalo ljubljanske ulice

Ljubljana bo prve tri dni evropskega prvenstva gostila start treh pomembnih dirk. V petek, 2. oktobra, se bodo s Kongresnega trga na progo podali mladi kolesarji do 23 let. V soboto, 3. oktobra, bo sledila dirka najboljših evropskih kolesark, v nedeljo, 4. oktobra, pa še preizkušnja najboljših evropskih kolesarjev. V petek in soboto bo start ob 13.30, nedeljska dirka pa se bo začela ob 12.30. Kot so pojasnili na Mestni občini Ljubljana, bo uvodni del vseh treh preizkušenj potekal po mestnem središču, kjer bodo kolesarji vozili v strnjeni skupini. Prav zaradi tega bo na posameznih odsekih cest promet začasno omejen oziroma zaprt. Voznike in druge udeležence v prometu zato pozivajo, naj v času dirk računajo na spremenjene prometne razmere in si za pot po mestu vzamejo nekaj dodatnega časa.

icon-expand FOTO: Mestna občina Ljubljana

icon-expand FOTO: Mestna občina Ljubljana

icon-expand FOTO: Mestna občina Ljubljana

icon-expand FOTO: Mestna občina Ljubljana 1 / 4 Zapore cest







2.10. in 3.10.2026 (petek, sobota), bo med 12.45 in 15.15 uro ter 4.10.2026 (nedelja) med 11.45 in 14.15 uro, načrtovane kratkotrajne, predvidoma 30-minutne popolne in delne zapore brez obvoza, na območju priključka Vodice proti Avstriji. Cesta Visoko–Šenčur (Pipanova cesta) – območje ciljnega prostora: od 29. 9. do 9. 10. Velesovska cesta – od križišča s Pipanovo cesto do odcepa za Sajovčevo naselje: od 29. 9. do 7. 10. Pipanova cesta – od centra Šenčurja do Visokega: od 29. 9. do 9. 10. bo veljala popolna zapora za motorni promet. Navijaška cona bo urejena na odseku od centra Šenčurja do križišča z Velesovsko cesto. Zapora bo od 30. 9. do 7. 10. Weingerlova ulica: od 29. 9. do 9. 10. bo veljal poseben enosmerni prometni režim. Vožnja bo mogoča iz smeri Doma starejših občanov Šenčur proti šoli in vrtcu, v nasprotni smeri pa ne. Pipanova cesta – od Medenega vrta proti Srednji vasi: od 5. 10. do 7. 10. Cesta Tupaliče–Možjanca–Štefanja Gora–Grad: od 1. 10. do 7. 10. Petek, 2. oktobra, med 13.00 in 15.30, posamezna zapora bo trajala predvidoma do 30 minut na odsekih: Ljubljana-Medvode-Škofja Loka-Kranj-Smlednik-Vodice-Mengeš-Radomlje-Kamnik-Komenda-Cerkljena Gorenjskem.

3. in 4. oktober 2026

Kratkotrajne zapore prometa, zaradi prehoda kolesarske karavane, in sicer na relaciji: Ljubljana-Medvode-Škofja Loka-Kranj-Smlednik-Vodice-Mengeš-Radomlje-Kamnik-Komenda-Cerkljena Gorenjskem. V soboto, 3. oktobra, med 13.00 in 15.30 in v nedeljo, 4. oktobra, med 12.00 in 14.30. Posamezna zapora bo trajala predvidoma do 30 minut.

POPOLNE ZAPORE PROMETA