Pozor: Policija po vsej Sloveniji zaostruje nadzor nad kolesarji

Policija med 11. in 17. majem 2026 izvaja nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki je namenjena večji varnosti kolesarjev in uporabnikov električnih koles. Zaradi vse večje prisotnosti kolesarjev na cestah v spomladanskem obdobju se povečuje tudi število prometnih nesreč, zato bodo policisti ta teden poostreno nadzirali njihovo ravnanje v prometu.

Več kolesarjev pomeni tudi več tveganj

Z lepšim vremenom se na cestah pojavlja vse več kolesarjev in e-kolesarjev, kar prinaša večjo gostoto prometa in več nevarnih situacij. Policija opozarja, da se žal hkrati povečuje tudi število prometnih nesreč z njihovo udeležbo. V letu 2025 je bilo obravnavanih 1.364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih 58 odstotkov povzročili kolesarji sami. V nesrečah je umrlo osem kolesarjev, kar je enkrat več kot leto prej. 238 kolesarjev se je huje poškodovalo, 971 pa lažje.

Najpogostejši vzroki nesreč

Policija kot glavne vzroke nesreč navaja: - neprilagojeno hitrost - nepravilno smer vožnje - neupoštevanje pravil o prednosti Največ nesreč je bilo v starostni skupini od 45 do 54 let. Posebej izpostavljeni so tudi starejši kolesarji, saj so pri njih posledice nesreč pogosto težje – med starejšimi od 65 let je bilo kar pet smrtnih žrtev.

Poudarek na nadzoru in preprečevanju kršitev

V času akcije bodo policisti posebno pozornost namenili: - uporabi zaščitne čelade - spoštovanju prometnih pravil - pravilnemu vključevanju v promet - tehnično ustreznemu kolesu - uporabi mobilnih telefonov in slušalk med vožnjo - vožnji pod vplivom alkohola Policija opozarja, da mobilni telefon, slušalke in alkohol ne sodijo v promet.

E-kolesa prinašajo dodatna tveganja

Električna kolesa omogočajo višje hitrosti, zato so tudi posledice padcev lahko hujše. Zaradi večje mase pogonskega sklopa in baterije je pot ustavljanja daljša, zato je potrebna dodatna previdnost. Policija poudarja, da morajo kolesarji hitrost vožnje prilagoditi svojim sposobnostim, razmeram na cesti in gostoti prometa. Še posebej pomembna je uporaba zaščitne čelade.

Poziv k varnejšemu vedenju v prometu

Kolesarji naj zmanjšajo hitrost pred križišči, upoštevajo prednost in poskrbijo za svojo vidnost. Prav tako naj se izogibajo uporabi mobilnih naprav in alkohola med vožnjo. Kolesarjem cestnih specialk policija priporoča, da treninge izvajajo na manj prometnih cestah ali v okviru organiziranih kolesarskih maratonov, kjer je poskrbljeno za večjo varnost.

Preventivne aktivnosti za starejše kolesarje

Posebna pozornost je namenjena starejšim kolesarjem in uporabnikom e-koles. Za njih so organizirane preventivne delavnice, kjer lahko nadgradijo znanje o: - varni vožnji - pravilih cestnega prometa - uporabi zaščitne opreme - vključevanju v promet

Previdnost tudi pri e-kolesih in nakupu vozil

Policija opozarja tudi na previdnost pri nakupu električnih koles, zlasti prek spleta ali pri nepreverjenih trgovcih. Nekatera vozila omogočajo vožnjo brez pedaliranja, kar ni skladno z zakonsko definicijo e-kolesa. E-kolo mora motorju pomagati le med vrtenjem pedal in mora prenehati delovati, ko kolesar preneha poganjati pedala.

Varnost vseh udeležencev v prometu

Policija poziva tudi voznike avtomobilov, naj bodo še posebej pozorni na kolesarje, vozijo z ustrezno varnostno razdaljo in pri prehitevanju zagotovijo vsaj meter in pol bočne razdalje. V nadaljevanju, od 1. do 7. junija 2026, bodo aktivnosti usmerjene še na voznike e-skirojev in mopedov v okviru dodatne preventivne akcije.

