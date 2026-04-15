Maratonski nadzor hitrosti na cestah po Sloveniji
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi

B.R.
15. 04. 2026 09.33
Policija bo v sredo, 15. aprila 2026, po vsej Sloveniji izvedla obsežen maraton nadzora hitrosti. Na kar 540 merilnih mestih bodo policisti preverjali, ali vozniki upoštevajo predpisane omejitve hitrosti. Seznam vseh lokacij je že objavljen, saj želijo pristojni delovati predvsem preventivno.

Vozniki lahko seznam pregledajo glede na vrsto ceste, območje policijskih uprav in postaj, ime naselja ter posamezne relacije. Pri vsaki lokaciji je navedena tudi ura izvajanja nadzora, kar omogoča natančen vpogled v potek akcije.

Policijski nadzor - PU Nova Gorica FOTO: Policija

Poostren nadzor hitrosti sicer poteka ves teden, vse do nedelje, vrhunec aktivnosti pa bo prav v sredo med 6. in 18. uro. Glavni cilj policije je umirjanje prometa in povečanje varnosti na cestah.

V akciji bo sodelovalo 91 policijskih patrulj oziroma približno 180 policistov z različnih prometnih enot po državi. Njihovo delo bo usklajevalo 15 policijskih inšpektorjev na regijski in državni ravni.

Slovenija se tudi letos pridružuje vseevropski akciji, ki jo koordinira Roadpol, evropska mreža prometnih policij. Tako bodo maraton merjenja hitrosti isti dan izvajali tudi v številnih drugih evropskih državah.

Policija ob tem poudarja, da naj vozniki varno in odgovorno vozijo vse leto, ne le v času poostrenega nadzora. Pred nami so toplejši pomladni dnevi, ko bo na cestah več kolesarjev in motoristov, zato je še posebej pomembno, da vsi udeleženci v prometu ravnajo previdno in strpno.

