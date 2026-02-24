Moskisvet.com
Modrijani na žaru
Novice

Podarjamo vstopnici za najbolj zabaven večer tega vikenda

M.S.
24. 02. 2026 09.01
0

Na naših družbenih profilih poteka nagradna igra, v kateri lahko osvojite vstopnici za ogled oddaje Na žaru z Ladom Bizovičarjem, ki bo ta petek in soboto. Pohitite, sodelujte in morda se prav vam nasmehne sreča!

Na Gospodarskem razstavišču se bo kmalu kadilo. Žarmojster Lado Bizovičar bo namreč konec tedna, v petek in soboto, dodobra prepekel dva nacionalna zaklada, nekdanjega skakalca Petra Prevca in narodno-zabavne glasbenike Modrijane.

Ob tej priložnosti poteka posebna nagradna igra, v kateri lahko sodelujoči osvojijo vstopnici za nepozaben večer, poln glasbe, humorja in presenečenj. Nagradna igra poteka do 25. februarja 2026.

Kako sodelovati v nagradni igri?

1. Sledite profilu @moškisvet.com na Instagramu ali TikToku.

2. V komentarju označite tri prijatelje, s katerimi bi se udeležili dogodka.

Na žaru Peter Prevc
Na žaru Peter Prevc FOTO: POP TV
Modrijani na žaru
Modrijani na žaru FOTO: POP TV
Na žaru Modrijani Peter Prevc nagradna igra vstopnice
