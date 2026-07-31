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playboy na luni
Novice

Playboy pristal na Luni: nenavadna zgodba astronavtov, ki je prišla na dan po desetletjih

B.R.
31. 07. 2026 03.14
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Ko govorimo o osvajanju vesolja, običajno pomislimo na zgodovinske trenutke, znanstvene dosežke in pogum astronavtov. A ena najbolj nenavadnih zgodb iz obdobja misij Apollo je precej bolj nepričakovana – povezana je z revijo Playboy, ki je na skrivaj "potovala" vse do Lune.

Med misijo Apollo 12 leta 1969 so astronavti v svojo opremo vključili tudi nekaj zelo posebnega. V osebnih kompletih članov posadke so se znašle zasebne stvari, ki naj bi jim popestrile dolge ure misije. Med njimi so bile tudi fotografije iz revije Playboy.

Takrat javnost za nenavadni dodatek ni vedela. Šele mnogo let pozneje je postalo jasno, da so astronavti na eni najpomembnejših vesoljskih misij v zgodovini s seboj nosili tudi majhen košček popularne kulture tistega časa.

Alan L. Bean na Luni
Alan L. Bean na Luni FOTO: Profimedia

Apollo 12 – druga človeška odprava na Luno

Misija Apollo 12 je bila izstreljena novembra 1969 in je predstavljala drugi uspešen pristanek ljudi na površini Lune. Posadko so sestavljali Charles "Pete" Conrad, Alan Bean in Richard Gordon.

Astronavta Conrad in Bean sta pristala z lunarnim modulom Intrepid, kjer sta izvajala znanstvene raziskave, zbirala vzorce kamnin in postavljala opremo za nadaljnje raziskovanje Lune.

Alan Bean je med odpravo uporabljal tudi geološko orodje, s katerim je zbiral lunine vzorce. Prav ta predmet je desetletja pozneje postal eden najbolj dragocenih kosov vesoljske zgodovine.

Kladivo z Lune prodano za skoraj 690.000 evrov

Na dražbi v Dallasu je največ pozornosti pritegnil prav geološki kladivček Alana Beana. Orodje, ki je bilo uporabljeno na površini Lune, je bilo prodano za približno 690.000 evrov.

Celotna dražba predmetov, povezanih z vesoljskim programom, je dosegla približno 2,6 milijona evrov. Zbiratelji namreč vse bolj cenijo predmete, ki niso le zgodovinski artefakti, temveč dokaz enega največjih dosežkov človeštva.

Playboy na Luni
Playboy na Luni FOTO: Profimedia

Skrivne Playboyeve fotografije dosegle vrtoglavo ceno

Čeprav je kladivo ostalo najdražji prodani predmet dražbe, je največ radovednosti vzbudila prav nenavadna zgodba o Playboyu na Luni.

Fotografije iz revije, ki so jih astronavti skrivaj vzeli s seboj med misijo Apollo 12, so bile prodane za približno 340.000 evrov. Za zbiratelje niso zanimive zgolj zaradi vsebine, temveč predvsem zato, ker predstavljajo nenavaden in skoraj pozabljen del zgodovine vesoljskih odprav.

Gre za enega najbolj nenavadnih spominkov iz obdobja, ko je človeštvo prvič stopalo proti drugim svetovom. Zgodba o Playboyu na Luni pa danes dokazuje, da so bili tudi astronavti, kljub izjemni odgovornosti in nevarnostim, še vedno ljudje z lastnim smislom za humor.

Alan Bean, ki je umrl leta 2018, je bil eden od dvanajstih ljudi v zgodovini, ki so hodili po Luni. Njegovi predmeti danes dosegajo izjemne vrednosti, saj zanimanje za zapuščino programa Apollo še vedno ne pojenja.

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Viri: NASA, Smithsonian National Air and Space Museum, CollectSPACE, Heritage Auctions, Unilad, Daily Mail

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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