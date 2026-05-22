Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Moški večer
Novice

Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?

L.G.
22. 05. 2026 12.03
0

Po dolgem dnevu nas veliko še vedno izbere preverjeno klasiko: hitro pivo s prijatelji ali sodelavci. Ampak pivo danes ni več samo osvežitev, temveč doživetje - kombinacija okusov, druženja, kulinarike in atmosfere.

Kako iz piva narediti prvo doživetje

Sodobna pivska scena ponuja precej več kot le 'svetlo ali temno'. Za to pa ne potrebuješ znanja, samo malo radovednosti.

1. Zamenjaj rutino za malo raziskovanja

Namesto vedno istega piva poskusi nekaj novega, IPA, APA, stout ali kisla piva. Razlike v okusih so večje, kot si morda misliš.

2. Naredi mini degustacijo

Namesto enega velikega naroči več manjših piv. Tako hitro ugotoviš, kaj ti ustreza.

3. Vključi hrano

Pivo danes ni več le spremljava, ampak del obroka. Grenkejša piva se dobro ujemajo z mastnejšimi jedmi, temna z bolj intenzivnimi okusi, lažja pa z lažjo hrano.

4. Izberi prostor z zgodbo

Največja razlika pogosto ni v pivu, ampak v okolju: lokacija, energija, glasba in način strežbe naredijo izkušnjo.

In prav tukaj pride do izraza nov trend mestnih pivovarn.

V Ljubljani je 14. maja zaživela Mestna pivovarna Union, umeščena v Pivnico Union v Šiški.
V Ljubljani je 14. maja zaživela Mestna pivovarna Union, umeščena v Pivnico Union v Šiški. FOTO: Matic Kremžar

Zakaj pivovarne postajajo novi bari

Po Evropi in svetu mestne pivovarne že nekaj časa nadomeščajo klasične bare. Gre za prostor, kjer se združujejo:
- sveže varjeno pivo na licu mesta,
- omejene in eksperimentalne serije,
- kulinarika, prilagojena pivski ponudbi,
- dogodki, koncerti in druženje.

Tak koncept omogoča nekaj, česar klasični lokal ne more: da pivo ni več 'izdelek', ampak proces, ki ga lahko vidiš in doživiš.

Mestna pivovarna Union je maloserijska pivovarna, kjer nastajajo omejene serije, sezonski okusi in pivovarske posebnosti.
Mestna pivovarna Union je maloserijska pivovarna, kjer nastajajo omejene serije, sezonski okusi in pivovarske posebnosti. FOTO: Primož Pičulin

Tudi Ljubljana ima svojo mestno pivovarno

V Ljubljani je 14. maja zaživela Mestna pivovarna Union, umeščena v Pivnico Union v Šiški.

Gre za maloserijsko pivovarno, kjer nastajajo omejene serije, sezonski okusi in pivovarske posebnosti. Posebnost prostora je, da lahko obiskovalci skozi stekleno steno spremljajo varjenje piva, nato pa pivo poskusijo praktično takoj, ko je pripravljeno.

Nova pivovarna je del koncepta Union Experience, ki povezuje muzej, pivnico in pivovarno na eni lokaciji.

'Pivovarstvo je del Ljubljane že več kot 160 let. Z Mestno pivovarno Union dolgoletno tradicijo razvijamo na sodoben, odprt in odgovoren način,' je ob odprtju poudarila glavna direktorica Pivovarne Laško Union, Marta Bulhak.

Otvoritveni večer sta glasbeno zaznamovala skupini Jet Black Diamonds in Big Foot Mama.
Otvoritveni večer sta glasbeno zaznamovala skupini Jet Black Diamonds in Big Foot Mama. FOTO: Matic Kremžar

Pozabi na klasično pivnico

Že otvoritveni večer je dal jasno vedeti, kam se zgodba razvija. Šiška je zaživela kot urbano prizorišče, predstavili so šest novih okusov piva, večer pa sta glasbeno zaznamovala skupini Jet Black Diamonds in Big Foot Mama. Kombinacija glasbe, novih piv in sproščenega druženja je ustvarila energijo, ki bolj spominja na koncertno prizorišče kot na klasično pivnico.

Takšna kombinacija piva, glasbe in druženja kaže, da pivovarna cilja na širšo izkušnjo, ne le na klasično posedanje ob pijači.

Zakaj je vsak obisk pivnice drugačen

Mestna pivovarna Union stavi na raznolikost in stalno novost. Kot pravi Tjaša Šubelj, vodja Union Experience, bodo gostom ponudili raznolike stile od IPA in APA do stoutov ter sadno-kislih piv, obiskovalci pa lahko varjenje spremljajo od blizu in pivo poskusijo takoj zatem.

Kar v praksi pomeni:
- en večer prideš na IPA,
- naslednjič ujameš sezonsko pivo,
- tretjič greš samo na pivo in koncert.

Mestna pivovarna Union stavi na raznolikost in stalno novost.
Mestna pivovarna Union stavi na raznolikost in stalno novost. FOTO: Primož Pičulin

Ideja za večer, ki ne bo isti kot vedno

Če iščeš idejo za večer, ki ne bo kopija vseh prejšnjih, je pivovarna logična izbira za:
- druženje s prijatelji: več okusov, več dinamike,
- zmenek: sproščeno, a hkrati zanimivo okolje,
- poslovni pogovor: manj formalno, bolj pristno,
- vikend večer: kombinacija hrane, piva in dogodkov.

To ni več samo postanek na poti domov, ampak večer, ki ga narediš zase. In prav to prinaša nova Mestna pivovarna Union: prostor, kjer vidiš, kako pivo nastaja, in ga skoraj v istem trenutku že piješ.

Oglasno sporočilo

Mestna pivovarna Union pivovarna moški večer druženje koncert
Novice

Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač

Okusno.je Ste vedeli, da pivo lahko uporabite tudi tako?
24ur.com Ob mednarodnem dnevu piva Heineken pravi, da lahko pozabite na pivo
24ur.com 'To je zadnji žebelj v krsto fermentorja'
24ur.com Danci združili jogo in pivo: razgibavanje s pločevinko na glavi
Vizita.si Tako pivo vpliva na možgane
24ur.com Dopoldansko uživanje v pivu? V Nemčiji se lahko v njem celo okopate
24ur.com Pivovarji: čas je, da se naučimo piti tudi pivo
Priporoča
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 2
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 4
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 5
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 6
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 8
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 10
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 11
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 12
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 13
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 14
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 15
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 16
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 17
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 18
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 19
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 20
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1737