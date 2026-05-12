To je ključna sestavina vašega piknika

Ker pa dobra peka na žaru ni samo v spretnosti, ampak tudi v tem, da imaš vse pri roki, Lidl letos v okviru žar kampanje Dim Tim združuje vse za popoln piknik na enem mestu. Tako ostane več časa za uživanje ob žaru in manj za iskanje sestavin. Preveri, v kateri tip žar mojstra spadaš ti in kaj ti bo letos najbolj olajšalo (in popestrilo) peko na žaru.

Perfekcionist: mojster nadzora

Perfekcionista prepoznaš takoj. Žara ne prižge brez termometra, mesa nikoli ne obrača 'kar po občutku', čas peke pa ima natančno razdelan. Vse ima svoj trenutek. Rezultat je vedno popolno zapečeno in sočno meso, priloge pridejo na mizo ob pravem času, krožniki pa so videti kot iz kuharske revije. Kaj potrebuje perfekcionist:

- kakovostne kose mesa in rib,

- preverjene marinade in omake,

- natančne pripomočke za žar (termometer, prijemalke, ločeno cono za indirektno peko),

- urejeno delovno površino in jasen načrt. Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda. Če imaš vse pripravljeno vnaprej, sestavine, pribor in priloge, boš več časa užival v peki in precej manj v paniki.

Minimalist ve, da žar ni tekmovanje in da dobra peka ne potrebuje zapletenih receptov.

Minimalist: manj je več, tudi na rešetki

Minimalist ve, da žar ni tekmovanje in da dobra peka ne potrebuje zapletenih receptov. Na ogenj ne meče eksotike, ampak tisto, kar vedno deluje. Njegovo vodilo je preprosto: naj bo okusno, hitro in brez kompliciranja. Na žaru pristanejo preverjene klasike, priloge ostanejo enostavne, v ospredju pa sta dobra družba in sproščeno vzdušje. Kaj potrebuje minimalist:

- osnovne in kakovostne sestavine,

- hitro pripravljeno hrano (klobase, čevapčiči, zelenjava),

- dober svež kruh ali štručke iz pekarne,

- malo dodatkov, vendar takih, ki se podajo skoraj k vsemu. Če miza ni obložena z desetimi skledicami, ampak s tremi res dobrimi stvarmi, si naredil prav. Na žaru minimalizem skoraj vedno zmaga.

Za eksperimentatorja je vsak piknik priložnost za preizkušanje novih idej.

Eksperimentator: nepredvidljiv, a vedno zanimiv

Eksperimentatorja vodi radovednost. Zanima ga, kaj se zgodi, če poskusi nekaj novega, zato kombinira okuse, dodaja nenavadne začimbe in na žar brez zadržkov položi ribe, zelenjavo, sir ali celo sadje. Včasih zadene v polno, včasih preseneti, a pri njem dolgčas ne obstaja. Kaj potrebuje eksperimentator:

- različne vrste mesa, rib in zelenjave,

- bogat nabor omak, začimb in dodatkov,

- odprt um in kanček poguma,

- dodatne pripomočke: ponve za žar, podloge, lesene deske. Za eksperimentatorja je vsak piknik priložnost za preizkušanje novih idej. Pametno pa je imeti vsaj eno preverjeno, 'varno' jed in eno testno. Tako bo vedno nekaj za pojest, tudi če eksperiment ne uspe povsem po načrtu.

Ko imaš (skoraj) vse za žar na enem mestu

Ne glede na to, kateri tip žar mojstra si, velja eno pravilo: vse mora biti pri roki. Prav zato je Lidlova žar kampanja Dim Tim zasnovana tako, da pokrije celoten piknik, od začetka do konca. Na enem mestu najdeš:

- izbor mesa in rib za vse stile peke,

- sveže sadje in zelenjavo,

- pekarno (bake-off) za popolno prilogo z rešetke,

- piknik in grill non food izdelke,

- preverjene Kania omake,

- poletne sladolede Bon Gelati in Gelatelli,

- ter Cien Sun izdelke za zaščito pred soncem.

