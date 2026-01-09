Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
patrick sean
Novice

Umrl je brat znanega igralca

E.R.
09. 01. 2026 01.30
0

Družinska tragedija se ponavlja - mlajši brat legendarnega igralca je umrl v 64. letu starosti zaradi odpovedi organov, podobno kot je to doletelo njegovega brata.

Iz ZDA prihaja žalostna novica: v 64. letu starosti je umrl Sean Swayze, mlajši brat legendarnega igralca Patricka Swayzeja. Umrl je 15. decembra 2025 v Los Angelesu, kar potrjuje tudi njegov uradni mrliški list. Kot navaja dokumentacija, je bila vzrok smrti krvavitev v zgornjem delu prebavil, ki je nastala zaradi kombinacije hude metabolične acidoze, varic požiralnika in alkoholne ciroze jeter.

Sean je bil zaposlen kot voznik v zabavni industriji, za njim pa sta ostala njegova otroka, hči Cassie Swayze in sin Kyle Swayze.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čustveno slovo družine: "Vedno je bil poln življenja"

Novico o smrti je med prvimi delila njegova sestrična Rachel Leon, ki je na Instagramu objavila ganljivo sporočilo.

"Z zlomljenim srcem sporočam, da je danes umrl moj bratranec Sean Swayze," je zapisala in dodala, da je nedavno sodeloval pri promociji dobrodelnih majic, posvečenih Patricku Swayzeju in njegovemu boju z rakom.

"Majice je nosil z velikim ponosom. Vedno je bil zabaven in poln življenja."

Leon je razkrila tudi, da sta načrtovala srečanje v Teksasu:

"Res sem se veselila, da bo prišel k nam. Naše misli in molitve so z njegovim bratom Donom ter njegovimi otroki. Sean, zelo te imamo radi in zelo te bomo pogrešali."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družinska tragedija, ki se ponavlja

Seanov starejši brat, svetovno znani igralec Patrick Swayze, je umrl leta 2009 zaradi raka trebušne slinavke. Star je bil 57 let. Njegov predstavnik je takrat sporočil:

"Patrick Swayze je danes mirno umrl ob družini, potem ko se je zadnjih 20 mesecev soočal z izzivi bolezni."

Patrick je zaslovel z vlogami v filmih Dirty Dancing, Ghost, Point Break in The Outsiders, njegova smrt pa je močno pretresla Hollywood.

Bil je velika zvezda, smrt pa je dočakal v katastrofalnih okoliščinah
Preberi še
Bil je velika zvezda, smrt pa je dočakal v katastrofalnih okoliščinah

Vdova Lisa Niemi nadaljuje njegovo poslanstvo

Patrickova vdova Lisa Niemi Swayze je leta 2024 okrepila sodelovanje z organizacijo PanCAN, ki se bori proti raku trebušne slinavke.

"Moja povezava s PanCAN-om je poklon Patricku," je povedala.

"Boril se je z neverjetno močjo. Samo zato, ker ga ni več, ne pomeni, da je boj končan. Želim ga nadaljevati v njegovem imenu."

Patrick Swayze in Lisa Niemi
Patrick Swayze in Lisa Niemi FOTO: Profimedia

Spomin na družino Swayze ostaja živ

Smrt Seana Swayzeja je še en boleč udarec za družino, ki je že izgubila enega svojih najbolj prepoznavnih članov. Kljub tragediji pa ostaja zapuščina bratov Swayze močna – tako v filmskem svetu kot v prizadevanjih za ozaveščanje o raku.

Sean bo v spominu bližnjih ostal kot človek, ki je rad pomagal, se smejal in podpiral projekte, ki so ohranjali spomin na njegovega slavnega brata.

"Vedno je bil poln življenja," je zapisala njegova sestrična. "In tako se ga bomo spominjali."

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: People

Sean Swayze Patrick Swayze smrt družinska tragedija rak trebušne slinavke SLAVNI ZNANI
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1434