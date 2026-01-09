Umrl je brat znanega igralca

Iz ZDA prihaja žalostna novica: v 64. letu starosti je umrl Sean Swayze, mlajši brat legendarnega igralca Patricka Swayzeja. Umrl je 15. decembra 2025 v Los Angelesu, kar potrjuje tudi njegov uradni mrliški list. Kot navaja dokumentacija, je bila vzrok smrti krvavitev v zgornjem delu prebavil, ki je nastala zaradi kombinacije hude metabolične acidoze, varic požiralnika in alkoholne ciroze jeter. Sean je bil zaposlen kot voznik v zabavni industriji, za njim pa sta ostala njegova otroka, hči Cassie Swayze in sin Kyle Swayze.

Čustveno slovo družine: "Vedno je bil poln življenja"

Novico o smrti je med prvimi delila njegova sestrična Rachel Leon, ki je na Instagramu objavila ganljivo sporočilo. "Z zlomljenim srcem sporočam, da je danes umrl moj bratranec Sean Swayze," je zapisala in dodala, da je nedavno sodeloval pri promociji dobrodelnih majic, posvečenih Patricku Swayzeju in njegovemu boju z rakom. "Majice je nosil z velikim ponosom. Vedno je bil zabaven in poln življenja." Leon je razkrila tudi, da sta načrtovala srečanje v Teksasu: "Res sem se veselila, da bo prišel k nam. Naše misli in molitve so z njegovim bratom Donom ter njegovimi otroki. Sean, zelo te imamo radi in zelo te bomo pogrešali."

Družinska tragedija, ki se ponavlja

Seanov starejši brat, svetovno znani igralec Patrick Swayze, je umrl leta 2009 zaradi raka trebušne slinavke. Star je bil 57 let. Njegov predstavnik je takrat sporočil: "Patrick Swayze je danes mirno umrl ob družini, potem ko se je zadnjih 20 mesecev soočal z izzivi bolezni." Patrick je zaslovel z vlogami v filmih Dirty Dancing, Ghost, Point Break in The Outsiders, njegova smrt pa je močno pretresla Hollywood.

Vdova Lisa Niemi nadaljuje njegovo poslanstvo

Patrickova vdova Lisa Niemi Swayze je leta 2024 okrepila sodelovanje z organizacijo PanCAN, ki se bori proti raku trebušne slinavke. "Moja povezava s PanCAN-om je poklon Patricku," je povedala. "Boril se je z neverjetno močjo. Samo zato, ker ga ni več, ne pomeni, da je boj končan. Želim ga nadaljevati v njegovem imenu."

icon-expand Patrick Swayze in Lisa Niemi FOTO: Profimedia

Spomin na družino Swayze ostaja živ

Smrt Seana Swayzeja je še en boleč udarec za družino, ki je že izgubila enega svojih najbolj prepoznavnih članov. Kljub tragediji pa ostaja zapuščina bratov Swayze močna – tako v filmskem svetu kot v prizadevanjih za ozaveščanje o raku. Sean bo v spominu bližnjih ostal kot človek, ki je rad pomagal, se smejal in podpiral projekte, ki so ohranjali spomin na njegovega slavnega brata. "Vedno je bil poln življenja," je zapisala njegova sestrična. "In tako se ga bomo spominjali."

