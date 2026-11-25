Ko termostat postane največji sovražnik partnerskega odnosa

Na družbenem omrežju Threads se je pojavila zanimiva zamisel za novo aplikacijo za zmenke. Namesto fotografij in osebnih opisov bi morali uporabniki objaviti tudi želeno temperaturo v stanovanju. Avtor objave je razkril, da mu čez dan ustreza 24 stopinj Celzija, ponoči pa 19 stopinj. Predlog je sprožil številne odzive. Nekateri so se strinjali, da bi bilo pametno že na prvem zmenku preveriti, ali se s potencialnim partnerjem ujemajo tudi pri ogrevanju. Drugi so se šalili na račun tako visokih temperatur, tretji pa priznali, da so se zaradi termostata že večkrat sprli s partnerjem. Da ne gre zgolj za šalo, kažejo tudi raziskave. Po podatkih ameriške raziskave podjetja Amerisleep je kar 44 odstotkov anketiranih, ki spijo s partnerjem, priznalo, da so temperaturo v spalnici skrivaj spremenili, potem ko je druga oseba že zaspala. Skoraj dve tretjini parov se vsaj občasno ne strinjata glede idealne temperature spalnice. Tudi v Veliki Britaniji so ugotovili, da so temperaturna nesoglasja pogosta. Raziskava spletne storitve Uswitch je pokazala, da se 36 odstotkov parov, ki živijo skupaj, prepira zaradi nastavitve termostata.

icon-expand Ko termostat postane največji sovražnik partnerskega odnosa. FOTO: Adobe Stock

Zakaj je ženskam pogosto hladneje kot moškim?

Razlogi za različna temperaturna pričakovanja so tudi fiziološki. Ženske v povprečju pogosteje poročajo, da jih v enakem prostoru zebe, medtem ko se moški pri isti temperaturi lahko počutijo povsem udobno. Na zaznavanje toplote in mraza vplivajo telesna sestava, prekrvavitev, hormonske spremembe in drugi individualni dejavniki. Posebej izrazite so lahko razlike v obdobju menopavze, ko hormonska nihanja povzročajo vročinske oblive in nočno potenje. Zanimivo raziskavo sta leta 2019 v znanstveni reviji PLOS ONE objavila raziskovalca Tom Y. Chang in Agne Kajackaite. V njej je sodelovalo 543 študentov v Berlinu. Ugotovila sta, da so ženske pri višjih temperaturah pri matematičnih in besednih nalogah v povprečju dosegale boljše rezultate, medtem ko se je pri moških pokazal nasproten vzorec. To seveda ne pomeni, da vse ženske potrebujejo toplejše prostore in vsi moški hladnejše. Gre za povprečne razlike, med posamezniki pa so lahko precejšnje.

Prepiri zaradi ogrevanja lahko skrivajo globlje težave

Na prvi pogled se zdi, da se partnerja prepirata zaradi dveh ali treh stopinj razlike. Toda ponavljajoči se spori lahko razkrijejo tudi težave v komunikaciji. Če eden ves čas znižuje temperaturo, drugi pa jo skrivaj zvišuje, težava ni več samo v ogrevanju. Oba namreč vesta, da druga oseba ne upošteva njunih želja. Sčasoma se lahko pojavi občutek, da njune potrebe niso pomembne. Pri takšnih sporih je zato pomembno razumeti, ali gre za osamljen nesporazum ali pa se podoben vzorec pojavlja tudi na drugih področjih skupnega življenja. Če se partnerja ne znata dogovoriti niti o tako preprosti vsakodnevni stvari, se lahko nezadovoljstvo prenese tudi na druga področja odnosa.

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Zaradi mraza lahko trpi tudi intimnost

Težko se je sprostiti in uživati v intimnosti, če eden od partnerjev drgeta pod odejo, drugi pa se zaradi vročine neprestano odkriva. Telesno udobje namreč vpliva na počutje in razpoloženje. Če človeka zebe, se lahko bolj osredotoča na to, kako se ogreti, kot na bližino s partnerjem. Podobno velja za nekoga, ki mu je prevroče in se zaradi potenja ne more sprostiti. Temperatura seveda ni edini dejavnik, ki vpliva na spolno življenje, vendar lahko nenehna nesoglasja glede ogrevanja vplivajo tudi na razpoloženje in partnersko bližino.

icon-expand Starost, zdravstveno stanje in menopavza lahko vplivajo na zaznavanje temperature. FOTO: Adobe Stock

Kako najti kompromis, da ne bo vsak večer novega prepira?

Rešitev ni nujno v tem, da se partnerja dogovorita za temperaturo točno na sredini med njunima željama. Pomembneje je, da upoštevata potrebe drug drugega. Pomaga lahko nekaj preprostih rešitev: Različne temperature v različnih prostorih: Če je mogoče, naj ima vsak možnost prilagoditi temperaturo v prostoru, kjer preživi največ časa. Dogovor glede nočnega ogrevanja: Spalnica je lahko nekoliko hladnejša, partnerju, ki ga zebe, pa lahko pomagata dodatna odeja in toplejša pižama. Brez skrivnega spreminjanja termostata: Takšno početje samo povečuje nezaupanje in nezadovoljstvo. Upoštevanje zdravstvenih in hormonskih sprememb: Starost, zdravstveno stanje in menopavza lahko vplivajo na zaznavanje temperature. Pogovor o stroških ogrevanja: Včasih je težava tudi strah pred visokimi računi za energijo. Svetovna zdravstvena organizacija za splošno prebivalstvo v državah z zmernim ali hladnejšim podnebjem kot varno minimalno temperaturo notranjih prostorov v hladnem obdobju navaja 18 stopinj Celzija. Za starejše, otroke in ljudi z določenimi kroničnimi boleznimi je lahko potrebna višja temperatura. Različne temperaturne preference same po sebi niso razlog za slabo partnersko zvezo. Pomembno je predvsem, da se partnerja poslušata in ne vztrajata vedno pri svojem. Navsezadnje ni bistveno, kdo ima zadnjo besedo pri termostatu, ampak ali se oba v skupnem domu počutita dobro.

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