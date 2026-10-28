Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost

Spoznal jo je, ko je imela komaj 19 let

Ko sta se leta 2012 Billy Corgan in Chloé Mendel spoznala, je bil on star 44 let, ona pa komaj 19. Glasbenik je bil takrat že uveljavljeno ime svetovne glasbene scene, medtem ko je njegova prihodnja žena šele vstopala v odraslo življenje. Njuno razmerje se je razvilo v dolgotrajno partnerstvo. Leta 2015 sta dobila sina Augustusa, leta 2018 hčerko Philomeno, leta 2023 pa sta se poročila. Marca 2025 se jima je rodil še tretji otrok, hčerka Juno.

'Ni bila ranjena kot ljudje moje generacije'

icon-expand Ko sta se leta 2012 Billy Corgan in Chloé Mendel spoznala, je bil on star 44 let, ona pa komaj 19. FOTO: Profimedia

Corgan je v pogovoru za podkast Popcast časnika The New York Times zdaj pojasnil, da je bila starostna razlika v začetku zveze zanj tudi prednost. Po njegovem mnenju je bila Chloé zaradi drugačnih življenjskih izkušenj bolj odprta za odnos. Glasbenik je povedal, da je pred njo spoznal veliko žensk, ki so imele za seboj boleče izkušnje, tudi nasilje in druge oblike zlorab. To naj bi po njegovih besedah vplivalo na njihove odnose in sposobnost zaupanja. Pri Chloé je občutil nekaj drugačnega. Menil je, da v zvezo ni vstopila z enakimi čustvenimi bremeni, kot jih je opazil pri nekaterih ljudeh svoje generacije. Njegove besede pa niso ostale neopažene. Na spletu so se znova odprla vprašanja o njuni dinamiki in o tem, ali je lahko tako velika starostna razlika, zlasti kadar je bil eden od partnerjev ob začetku zveze star komaj 19 let, povezana tudi z neenakim razmerjem moči. Nekateri so se spraševali, ali lahko partnerja s tako različnimi življenjskimi izkušnjami zares vstopita v odnos kot enakovredna.

Velika starostna razlika je sprožila vprašanja

Ko sta se spoznala, je bila Chloé stara 19 let, Corgan pa 44. Razlika je zato že od začetka vzbujala zanimanje javnosti, predvsem zaradi njunih zelo različnih življenjskih izkušenj. Pri takšnih zvezah se pogosto odpirajo vprašanja o razmerju moči, različnih življenjskih ciljih in vplivu, ki ga ima lahko starejši partner. Posebej previdni moramo biti, kadar se starostna razlika prepleta z nadzorom, čustvenim pritiskom ali izkoriščanjem neizkušenosti mlajšega partnerja. V takšnih okoliščinah se lahko pojavijo tudi vzorci tako imenovanega groominga, pri katerem nekdo postopoma pridobiva zaupanje druge osebe z namenom, da bi jo pozneje lažje manipuliral ali izkoristil. Vendar sama velika starostna razlika še ne pomeni, da gre za zlorabo – pomembno je predvsem, ali je odnos enakovreden, svoboden in temelji na medsebojnem spoštovanju. Corgan in Mendel sta svojo zvezo ohranila tudi zunaj žarometov. Leta 2023 sta se poročila na svojem domu v ameriški zvezni državi Illinois, danes pa skupaj vzgajata tri otroke. Corganova ljubezenska zgodba je zanimiva tudi zaradi njegove preteklosti. Pred zvezo s Chloé je bil poročen z umetnico Chris Fabian, povezovali pa so ga tudi z drugimi znanimi ženskami, med njimi s Courtney Love.

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