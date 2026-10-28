Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Billy Corgan in Chloé Mendel
Odnosi

Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost

B.R.
28. 10. 2026 14.59
1

Pevec skupine The Smashing Pumpkins je spregovoril o starostni razliki z ženo. Priznal je, da je bila njena mladost na začetku zveze prednost, saj naj bi bila manj zaznamovana z bolečimi izkušnjami iz preteklosti. Njegove besede pa odpirajo tudi nekaj neprijetnih vprašanj.

Izberite Moskisvet.com za svoj prednostni vir na Google.

Spoznal jo je, ko je imela komaj 19 let

Ko sta se leta 2012 Billy Corgan in Chloé Mendel spoznala, je bil on star 44 let, ona pa komaj 19. Glasbenik je bil takrat že uveljavljeno ime svetovne glasbene scene, medtem ko je njegova prihodnja žena šele vstopala v odraslo življenje.

Njuno razmerje se je razvilo v dolgotrajno partnerstvo. Leta 2015 sta dobila sina Augustusa, leta 2018 hčerko Philomeno, leta 2023 pa sta se poročila. Marca 2025 se jima je rodil še tretji otrok, hčerka Juno.

'Ni bila ranjena kot ljudje moje generacije'

Ko sta se leta 2012 Billy Corgan in Chloé Mendel spoznala, je bil on star 44 let, ona pa komaj 19.
Ko sta se leta 2012 Billy Corgan in Chloé Mendel spoznala, je bil on star 44 let, ona pa komaj 19. FOTO: Profimedia

Corgan je v pogovoru za podkast Popcast časnika The New York Times zdaj pojasnil, da je bila starostna razlika v začetku zveze zanj tudi prednost. Po njegovem mnenju je bila Chloé zaradi drugačnih življenjskih izkušenj bolj odprta za odnos.

Glasbenik je povedal, da je pred njo spoznal veliko žensk, ki so imele za seboj boleče izkušnje, tudi nasilje in druge oblike zlorab. To naj bi po njegovih besedah vplivalo na njihove odnose in sposobnost zaupanja.

Pri Chloé je občutil nekaj drugačnega. Menil je, da v zvezo ni vstopila z enakimi čustvenimi bremeni, kot jih je opazil pri nekaterih ljudeh svoje generacije.

Njegove besede pa niso ostale neopažene. Na spletu so se znova odprla vprašanja o njuni dinamiki in o tem, ali je lahko tako velika starostna razlika, zlasti kadar je bil eden od partnerjev ob začetku zveze star komaj 19 let, povezana tudi z neenakim razmerjem moči. Nekateri so se spraševali, ali lahko partnerja s tako različnimi življenjskimi izkušnjami zares vstopita v odnos kot enakovredna.

Velika starostna razlika je sprožila vprašanja

Ko sta se spoznala, je bila Chloé stara 19 let, Corgan pa 44. Razlika je zato že od začetka vzbujala zanimanje javnosti, predvsem zaradi njunih zelo različnih življenjskih izkušenj.

Pri takšnih zvezah se pogosto odpirajo vprašanja o razmerju moči, različnih življenjskih ciljih in vplivu, ki ga ima lahko starejši partner. Posebej previdni moramo biti, kadar se starostna razlika prepleta z nadzorom, čustvenim pritiskom ali izkoriščanjem neizkušenosti mlajšega partnerja.

V takšnih okoliščinah se lahko pojavijo tudi vzorci tako imenovanega groominga, pri katerem nekdo postopoma pridobiva zaupanje druge osebe z namenom, da bi jo pozneje lažje manipuliral ali izkoristil. Vendar sama velika starostna razlika še ne pomeni, da gre za zlorabo – pomembno je predvsem, ali je odnos enakovreden, svoboden in temelji na medsebojnem spoštovanju.

Corgan in Mendel sta svojo zvezo ohranila tudi zunaj žarometov. Leta 2023 sta se poročila na svojem domu v ameriški zvezni državi Illinois, danes pa skupaj vzgajata tri otroke.

Corganova ljubezenska zgodba je zanimiva tudi zaradi njegove preteklosti. Pred zvezo s Chloé je bil poročen z umetnico Chris Fabian, povezovali pa so ga tudi z drugimi znanimi ženskami, med njimi s Courtney Love.

Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita
Preberi še
Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita

Viri: The New York Times, People, British Vogue, The Daily Beast

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Billy Corgan Chloé Mendel starostna razlika estrada Smashing Pumpkins The Smashing Pumpkins slavne osebe zvezdniki razmerja znane osebnosti razmerje
Odnosi

Tito Slovenko zapustil zaradi druge, a se je pozneje želel vrniti: Ni mu dala druge priložnosti

Moskisvet.com Vesna Ponorac: ''Nekateri ljudje ocenjujejo druge po videzu - to je lahko zelo površinsko''
Bibaleze.si Komentirati najstniku objave na spletu ali raje ne?
Bibaleze.si Miley Cyrus brez dlake na jeziku: Takšno vedenje otrok jo spravi ob živce
24ur.com Po zlorabi petletnice: priznal je, a krivdo pripisal deklici, ženi in alkoholu
24ur.com Brooke Shields: Staranje ni eleganten proces
24ur.com Heidi Klum v šali o mladostnem videzu: Pijem kri svojega mladega moža
Bibaleze.si Tašča: 'Mene je skoraj kap, s čim 'futrata' otroke'
Priporoča
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajfa 28. 10. 2026 15.13
0 0
Kadar ima ženska "moč" v odnosu je praviloma odnosa konec. Partner postane samo še denarnica.
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2010