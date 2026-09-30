On športni copati: Kako so sčasoma postali eni najbolj zaželenih na svetu?

Zdi se, kot da so se športni copati On Cloud čez noč pojavili povsod, vendar je njihova pot do statusa enega najbolj zaželenih modelov na svetu v resnici trajala več let. Zgodba se je začela leta 2010 v Švici, ko so se Olivier Bernhard, David Allemann in Caspar Coppetti odločili ustvariti športni copat, ki bi bil ob pristanku mehak, hkrati pa bi omogočal močan odriv. Prav iz te ideje je nastal njihov prepoznavni podplat CloudTec, sestavljen iz votlih elementov, ki spominjajo na majhne oblake.

icon-expand On športni copati so sčasoma postali eni najbolj zaželjenih na svetu. FOTO: Arhiv naročnika

Športni copati On so postali eni najbolj priljubljenih modelov

Na začetku so bili športni copati On zanimivi predvsem tekačem in niso bili videti kot obutev, ki bi si jo takoj predstavljali v vsakodnevnem outfitu, prav tako pa se sama znamka ni trudila igrati modne hiše. Poudarek je bil na občutku med tekom, lahkotnosti in funkcionalnosti, vendar je prav ta pristnost sčasoma postala ena njenih največjih prednosti. Različne modele in barve športnih copat On Cloud lahko najdete tudi v spletni trgovini Answear.si. Ko so športni copati postajali vse bolj prisotni v vsakodnevni modi, so se tudi modeli On Cloud začeli pojavljati zunaj tekaških stez. Ljudje so ugotovili, da so dovolj udobni za celodnevno hojo, dovolj lahki za potovanja in dovolj nevpadljivi, da jih je mogoče nositi skoraj z vsem. Niso videti kot klasični, robustni tekaški copati, vendar tudi ne kot trendovski modeli – in prav v tem je njihova velika prednost.

icon-expand Športni copati on so postali eni najbolj priljubljenih modelov. FOTO: Arhiv naročnika

Roger Federer je bil prelomnica za športne copate On Cloud

Velika prelomnica se je zgodila leta 2019, ko se je znamki pridružil Roger Federer. Sloviti švicarski teniški igralec ni postal le obraz kampanje, temveč tudi investitor in aktivni partner pri razvoju izdelkov. Linija The Roger je znamko približala občinstvu, ki morda nikoli ne bi kupilo tekaških copat, je pa iskalo udoben in preprost model za vsak dan. On Cloud so velik del svoje priljubljenosti pridobili s staro dobro metodo priporočil – nekdo jih kupi, ugotovi, kako lahki in udobni so, nato pa si zelo hitro zaželi še en par. V prid jim je tudi način, kako se danes oblačimo, saj je meja med športno in vsakodnevno garderobo skoraj izginila in športni copati že zdavnaj niso več rezervirani le za trening. Športne copate On enako pogosto vidimo v kombinaciji s kavbojkami in trenirko kot s širokimi hlačami, trenčkotom ali oversized kostimom. Najbolj iskani so pričakovano modeli v beli, sivi, bež in črni barvi, saj se zlahka vključijo v garderobo in ne preusmerjajo pozornosti z ostalih kosov kombinacije.

icon-expand Roger Federer je bil prelomnica za športne copate On Cloud. FOTO: Arhiv naročnika

Del njihove privlačnosti se skriva tudi v tem, da se On Cloud ne zanaša na velike logotipe ali posebej vpadljiv dizajn. Njihov tehnični, nekoliko futuristični videz morda ne bo všeč prav vsakomur, vendar jih je prav ta videz izpostavil med številnimi športnimi copati na trgu. So dovolj drugačni, da jih takoj prepoznamo, hkrati pa dovolj preprosti, da jih lahko nosimo skoraj vsak dan.

icon-expand Roger Federer je bil prelomnica za športne copate On Cloud. FOTO: Arhiv naročnika