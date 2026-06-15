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oliver tree
Novice

Mladi glasbenik umrl v helikopterski nesreči

B.R.
15. 06. 2026 10.11
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Glasbeni svet je pretresla novica o smrti ameriškega glasbenika. Po poročanju je bil 32-letni pevec med žrtvami tragične helikopterske nesreče, ki se je zgodila v nedeljo v brazilskem Riu de Janeiru, ko sta v zraku trčila dva helikopterja. V nesreči je umrlo vseh šest ljudi na krovu obeh plovil.

Oliver Tree naj bi umrl v helikopterski nesreči v Braziliji

Nesreča se je zgodila nad predelom Recreio dos Bandeirantes na zahodu Ria de Janeira. Po navedbah lokalnih oblasti je eden od helikopterjev po trčenju strmoglavil na območje prodajnega centra avtomobilov, pri čemer je izbruhnil požar. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, preiskava pa še poteka.

Oliver Tree
Oliver Tree FOTO: Profimedia

Oliver Tree, rojen kot Oliver Tree Nickell, je zaslovel s svojo prepoznavno podobo, ekscentričnim humorjem in uspešnicami, kot so "Life Goes On", "Miss You", "Hurt" in "When I'm Down". V zadnjem desetletju si je ustvaril zvesto bazo oboževalcev po vsem svetu, njegovi videospoti pa so na spletu zbrali več sto milijonov ogledov.

Glasbeno pot začel že v mladih letih

Ameriški glasbenik iz Santa Cruza v Kaliforniji je svojo glasbeno pot začel že v mladih letih, širšo prepoznavnost pa dosegel po viralnem uspehu skladbe "When I'm Down". Sledili so albumi Ugly Is Beautiful, Cowboy Tears in Alone in a Crowd, letos pa je predstavil tudi album Love You Madly Hate You Badly.

Po poročanju medijev je bil Tree v Braziliji v sklopu svetovne turneje. Le nekaj dni pred nesrečo je nastopil v So Paulu, v prihodnjih tednih pa bi moral nadaljevati evropski del koncertne turneje.

Novica je med oboževalci sprožila val odzivov na družbenih omrežjih, kjer se številni poslavljajo od glasbenika, ki je s svojo nekonvencionalnostjo in samosvojim slogom zaznamoval sodobno alternativno pop sceno. 

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Viri: The Guardian, Pitchfork, San Francisco Chronicle

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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