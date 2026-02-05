Hrvatica prodajo poročne obleke spremenila v epsko komedijo

Spletna prodaja poročnih oblek je precej običajna praksa. Po poroki se mnoge ženske odločijo prodati svojo obleko, saj jo redko potrebujejo znova in le zaseda prostor. S tem tudi povrnejo nekaj denarja, ki so ga porabile za poroko. Nedavno pa je oglas Hrvatice na Facebooku pritegnil izjemno pozornost in postal viralen hit. Njena objava v priljubljeni skupini 'Vse za poroke' ni bila zgolj ponudba obleke, temveč iskrena in duhovita pripoved o njenih izkušnjah, ki se je globoko dotaknila in nasmejala številne uporabnike.

Preberi še Odvetnica razkriva: To je najpogostejši razlog za ločitev

Njen oglas ni le suhoparno prodajanje, pač pa sarkastična pripoved, ki je Hrvate in verjetno ves internet spravila v smeh. V oglasu je navedla: "Kupljena v naletu čustev, nošena, ker je bilo že prepozno, da se potegne ročna. Preživela svatbo, ples, torto in življenjske odločitve. Obleka je v odličnem stanju, za razliko od moje usode v tem trenutku." S temi besedami je na iskren in zabaven način opisala svoje izkušnje.

icon-expand Smešen oglas za poročno obleko FOTO: Facebook

Kot je še zapisala prodajalka, je obleka "idealna za mladenke s humorjem, za zakon iz ljubezni (ali čiste radovednosti) in tiste, ki želijo obleko z izkušnjami". Hkrati je zapisala, da obžaluje, da nima fotografij, na katerih nosi obleko, saj je "izbrisala vse slike tega nesrečnega dne".

Svojo prodajno objavo je zaključila z besedami, ki so postale emblem njene zgodbe: "Prodajam, ker sem dobila lekcijo, a obleka si zasluži novo priložnost. Prihaja brez ženina, brez drame in brez garancije na zakon." Ločitev ne predstavlja kot katastrofo, temveč kot lekcijo in priložnost za nov začetek, pri čemer se posmehuje konvencionalnim predstavam o "živela sta srečno do konca dni".

Ločitev danes: odprta debata in manj tabujev

Za mnoge je njena objava več kot le oglas za prodajo poročne obleke. Je socialni komentar o sodobnih odnosih, porokah in ločitvah. Medtem ko so včasih ločitve veljale za sramotno zadevo, je danes vedno več ljudi odprtih o svojih izkušnjah. Ta odprtost pomaga destigmatizirati ločitve in prikazati, da so včasih neizogibne, a da življenje gre kljub vsemu dalje.

S humorjem do boljše prodaje?

Podobni primeri zabavnih oglasov niso redki. Nekoč je moški na spletni dražbi ponujal 'ponesrečeni zaročni prstan' in v oglasu duhovito pojasnjeval zaplete svoje neposrečene zaroke. Prstan je bil opisan kot "izjemno primeren za drame, filmske vloge v romantičnih komedijah in morda za tiste, ki želijo testirati svoj partnerski pogum". Prav tako je viralna postala objava, kjer je ženska prodajala 'komplet za idealen zakonski dom'. To sta bili dve skodelici z napisi 'njegova' in 'njena', oglasu pa je pripisala: "Sedaj njegova in njena - ločeno, malo rabljeni, vendar še vedno polni ... no, praznih obljub."

Preberi še 5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad

Takšne objave ne le pritegnejo kupce, temveč tudi dokazujejo, da humor pomaga pri soočanju s težkimi življenjskimi situacijami in omogoča preživetje brez obžalovanj, pač pa s poudarkom na svetlejši plati življenja ter pripomore k opogumljanju drugih, da se o teh stvareh govori.

Plaz pozitivnih reakcij

Reakcije spletnih uporabnikov na oglas so bile izjemno pozitivne. Komentarji, kot so: "Boljše objave nisem prebral že dolgo. Srečno pri prodaji," ali pa: "Najprej sem pomislila, revica ženska, kupila je napačno obleko, potem pa sem nadaljevala z branjem in kava mi je stekla v napačno luknjo, kako ste me nasmejali." Številnim je objava oglasa polepšala dan.

Preberi še Zakaj se moški v resnici poročijo?