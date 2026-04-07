Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici

B.R.
07. 04. 2026 08.49
Raper je bil nedavno udeležen v incidentu pred kazinojem na Floridi, kjer je bil ranjen in nato hospitaliziran. Podrobnosti dogodka še niso v celoti razjasnjene, vendar naj bi šlo za streljanje v javnem prostoru.

Ameriški raper Offset je znova v središču pozornosti, potem ko je bil po incidentu pred kazinojem na Floridi hospitaliziran, je poročal TMZ.

Kdo je Offset in kako je zaslovel

Offset, s pravim imenom Kiari Kendrell Cephus, je ameriški raper, tekstopisec in član vplivne hiphop skupine Migos. Skupina je zaslovela z edinstvenim slogom, ki temelji na ritmičnem ponavljanju besed in značilnem trap zvoku.

Njihov preboj je prišel s skladbo "Versace", kasneje pa so svetovno slavo utrdili z uspešnico "Bad and Boujee", ki je dosegla vrh ameriških glasbenih lestvic. Offset je v skupini znan po energičnem slogu in prepoznavnem flowu.

Njegov zakon z glasbenico Cardi B je bil večkrat v središču medijev. FOTO: Profimedia

Samostojna kariera in vpliv na glasbo

Poleg skupinskega uspeha je Offset razvil tudi uspešno samostojno kariero. Njegov album "Father of 4" je razkril bolj osebno plat umetnika, saj se je dotaknil družinskih tem, očetovstva in lastnih življenjskih izkušenj.

Sodeloval je s številnimi znanimi izvajalci ter prispeval k razvoju sodobnega hiphopa, kjer ima pomembno vlogo pri oblikovanju trendov. Njegov vpliv sega tudi na področje mode in pop kulture.

Zasebno življenje in medijska izpostavljenost

Offset je oče petih otrok iz različnih razmerij, kar pogosto izpostavlja tudi v svojih intervjujih in glasbi. Očetovstvo ima pomembno vlogo v njegovem življenju, kar je posebej poudaril tudi na svojem samostojnem albumu, kjer odkrito govori o družini.

Njegov odnos z glasbenico Cardi B je bil dolga leta pod drobnogledom javnosti. Par se je poročil leta 2017, vendar sta se večkrat razšla in ponovno pobotala. Prvi večji razhod sta naznanila leta 2020, nato pa ponovno leta 2023, ko je njuna zveza dokončno razpadla, kot poroča Reuters.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Offset raper Migos streljanje Cardi B glasba
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

