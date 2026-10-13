Odrasli spet sestavljajo kocke

Igrače danes kupujejo odrasli

Po podatkih Circana so odrasli do aprila 2026 prispevali 35 % k rasti ameriške industrije igrač. Kupcev igrač, starejših od 15 let, je dvakrat več kot leta 2020. Odrasli radi sestavljajo modelčke, ki jih lahko razstavijo, na primer rože ali večje avtomobile. Ne raste pa samo Lego; tudi drugi analogni hobiji, od pletenja do vezenja, so v strmem porastu. Pred potrošniškim algoritmom nas rešujejo največji proizvajalci igrač.

Kaj pravijo sestavljalci?

Guardianovi sogovorniki pravijo, da je Lego nadomestil scrollanje in da je sestavljanje neke vrste razstrupljanje. Prav tako hvalijo dirkanje z avtomobilčki, ker hočejo pravi stik z ljudmi namesto toksičnih spletnih skupnosti. Pojavlja se tudi plezanje po drevesih. Skupni imenovalec je utrujenost od slabih novic in feeda, ki se nikoli ne konča. Tega občutka si sogovorniki niso izmislili; doomscrolling se dejansko povezuje s slabšim počutjem in manjšim zadovoljstvom z življenjem.

icon-expand Igrače danes kupujejo odrasli. FOTO: Profimedia

Zakaj roke pomirijo glavo

Raziskovalci z univerze Anglia Ruskin pod vodstvom Helen Keyes so analizirali podatke 7.182 Britancev. Ročna dela so bila povezana z občutkom, da je življenje vredno živeti. Težko rečemo, da vezenje, rezbarjenje in sestavljanje karkoli pozdravi, a gre za zanimivo povezavo. Lego je leta 2022 z anketo ugotovil, da skoraj 90 % vprašanih sestavljanje kock sprosti. Zakaj nas sestavljanje sprosti? Ima jasen konec in viden napredek, torej natanko tisto, česar feed nima. Poleg tega so roke zasedene in telefona fizično ne moreš držati.

Ni terapija in ni poceni