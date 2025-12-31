To je razlog, da je december slab mesec za postavljanje zaobljub

Bliža se čas postavljanja novoletnih zaobljub, a previdno. December namreč ni najbolj optimalen mesec za sprejemanje tovrstnih odločitev. Spodaj izveste, zakaj.

December je čas za postavljanje ciljev. Ja, ja, vsi govorijo o novoletnih zaobljubah in delijo visokoleteče načrte. A poglejmo malo drugače; gre za mesec, ki je poln ekscesa. Preveč hrane, pijače, žurov in druženja. Vse to je super, dokler ne ugotoviš, da ti glava sploh ne dela, ko bi se moral usedeti in razmisliti, kaj hočeš od življenja. Zato je detoks pred postavljanjem ciljev ključen. Če že želiš v novo leto zakorakati s svežim seznamom prioritet, je važno, da jih napišeš v čim bolj "čistem" stanju.

Decembra si prenažrt in zmačkan

Ko si vsak dan v "food komi" ali pa premaguješ mačka, ni mogoče, da bi razmišljal racionalno. Prekrokane noči, težek želodec in možganska megla ti ubijejo vsako voljo, da bi se usedel in naredil iskreno inventuro svojih želja. Namesto tega se zgodi eden od dveh scenarijev: ali sploh ne najdeš časa zase, ali pa se usedeš, pa te 1000 distrakcij vrže iz tira. In če slučajno kaj napišeš, je to pogosto samo copy-paste od kakšnega Instagram guruja, kar pa... no, ni ravno tvoje, kajne? Težava s tem je, da cilji, ki ne izhajajo iz mirnega, treznega stanja, preprosto ne resonirajo s tabo. So bolj neka polovičarska želja po izboljšanju, ki ostane na papirju. Tak pristop ima še en zoprn stranski učinek: cel proces postavljanja ciljev ti lahko postane odvraten in postaneš ciničen. Spomin na tisoč neizpolnjenih zaobljub ustvari odpor, odpor do delanja načrtov za prihodnost pa ni ravno dobra življenjska popotnica.

Druženje te zasuje s tujimi idejami

Druga težava decembra je prenasičenost z družbo. Nenehno mreženje, pogovarjanje, poslušanje drugih – kako naj v tem kaosu najdeš mir, da se zares odklopiš in slišiš svoje misli? Ne gre. Namesto tega se ti zgodi, da nezavedno začneš kopirati cilje in ideje drugih. Kar ni nujno slabo, ampak če ni tvoje, na dolgi rok ne bo zdržalo. Če si zadaš, da bi hodil v fitnes samo zato, ker to dela tudi kolega Aljaž, je to slaba motivacija. Zelo malo verjetno je, da boš v tem vztrajal, hkrati pa si porabil dragoceno voljo, ki bi jo lahko namenil čemu, kar si resnično želiš doseči. Če hočeš biti na vseh decembrskih žurih in pojedinah in hkrati imeti kristalno jasno sliko glede svojega življenja, boš težko uspel. Ne moreš imeti vsega naenkrat. Če si vključen v ves ta december cirkus, boš težko napisal cilje, ki imajo kakršnokoli težo.

Rešitev? Detoks in tišina

Kaj torej narediti? Vzemi si čas zase, minimaliziraj distrakcije in se skoncentriraj. Usedi se za mizo, tudi če ti je najbolj bedno na svetu. Naj vse tvoje negativne misli in izogibanjapridejo na plan, da jih lahko spustiš na papir. Itak ne bo prijetno, ampak ko imaš enkrat jasno sliko trenutnega stanja, postane vse ostalo – cilji, planiranje, akcija – veliko lažje.

Ni treba hiteti, samo pametno se loti

In še ena pomembna stvar: nihče ti ne jemlje točk, če ne začneš 1. januarja. December je samo mesec, jebiga. Če si 31. decembra še vedno v food komi, začni pač 15. januarja. Pomembno je, da se lotiš pametno, ne hitro. Veliko več od pravega datuma "novega začetka" bo vredno to, da se umiriš in najdeš dovolj tišine, da lahko sploh slišiš kaj želiš sam. Ne kaj od tebe pričakujejo kolegi in socialna omrežja, ampak s čim bi ti bil zadovoljen po letu dni. Detoks ti da jasnost, da ločiš svoje želje od tujih idej. Poleg tega ti da energijo, da se lotiš stvari brez tega občutka teže, ki pride z decembrskim ekscesom. Ni treba, da je to kakšen ekstremen post ali odrezanost od sveta – že nekaj dni brez žurov in težke hrane lahko predstavlja razliko med še enim zapravljenim letom in tisto pomembno prelomnico, ko se je tvoje življenje končno začelo sestavljati.