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Thomas Müller
Novice

Nogometni zvezdnik potrdil razmerje s 26-letno Francozinjo

B.R.
11. 11. 2026 11.07
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Nemški nogometni zvezdnik Thomas Müller je na svojem Instagram profilu prvič objavil skupno fotografijo z novo partnerico, šestindvajsetletno Francozinjo Eve Rose Bitbol.

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Thomas Müller prvič objavil fotografijo z novo partnerico

Sedemintridesetletni Thomas Müller je na svojem Instagramovem profilu objavil novo zbirko fotografij in videoposnetkov, ki jo je pospremil s pripisom 'velik nasmeh'.

Med številnimi utrinki se skriva tudi fotografija, ki je še posebej pritegnila pozornost njegovih sledilcev. Na njej nekdanji nogometaš Bayerna stoji ob mlajši ženski in jo nežno objema od zadaj. Oba gledata v drugo smer, zato njunih obrazov ni mogoče jasno prepoznati.

Po poročanju nemškega portala t-online naj bi bila na fotografiji njegova nova partnerica Eve Rose Bitbol. Gre za prvo skupno fotografijo, ki jo je Müller objavil na svojih družbenih omrežjih, čeprav so ju fotografi v javnosti skupaj ujeli že pred tem.

Thomas Müller
Thomas Müller FOTO: AP

Kdo je nova izbranka Thomasa Müllerja?

O novi ljubezni nekdanjega nemškega reprezentanta se je začelo govoriti že poleti. Konec julija je nemški časnik BILD prvi poročal, da je v Müllerjevo življenje vstopila nova ženska.

Eve Rose Bitbol je šestindvajsetletna Francozinja, ki deluje na področju financ in naložb. Od nogometnega zvezdnika je mlajša enajst let, vendar se zdi, da starostna razlika para ne moti.

Kot poroča avstrijski časnik Krone, je Bitbolova obiskovala tudi priznano francosko poslovno šolo ESSEC Business School, pozneje pa se usmerila v finančno področje. Čeprav se sama večinoma izogiba medijski pozornosti, so jo v zadnjih mesecih večkrat opazili ob Müllerju.

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Skupaj na Oktoberfestu in romantičnem večeru v Parizu

Par se ni skrival niti pred fotografskimi objektivi. Septembra sta se skupaj pojavila na slovitem münchenskem Oktoberfestu, kjer sta uživala v prazničnem vzdušju. Ob njiju sta bila tudi nekdanji nemški nogometni reprezentant Mats Hummels in njegova partnerica, manekenka Nicola Cavanis.

Še več pozornosti je vzbudil njun skupni obisk Pariza. V začetku oktobra so četverico opazili med večernim druženjem v prestižni restavraciji Costes. Po večerji so jih fotografi ujeli tudi med odhodom iz restavracije.

Nemški portal Abendzeitung München je poročal, da sta se Müller in Bitbolova v javnosti vedla precej sproščeno in zaljubljeno. Zdaj je nogometaš naredil še korak naprej in skupni utrinek delil tudi s svojimi sledilci.

Thomas in Lisa Muller
Thomas in Lisa Muller FOTO: Profimedia

Po koncu zakona z Liso začel novo življenjsko poglavje

Novo razmerje prihaja po koncu njegovega dolgoletnega zakona z Liso Müller. Par se je poročil leta 2009, junija letos pa je bilo uradno potrjeno, da sta se sporazumno razšla.

Njuno zasebno življenje je bilo v zadnjih mesecih predmet številnih ugibanj, saj Thomas poleti 2025 ni odšel v Kanado sam kot nogometaš kluba Vancouver Whitecaps, temveč je Lisa ostala v Nemčiji, kjer skrbi za njuno skupno posestvo.

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Viri: t-online, Krone, Abendzeitung München, BILD, oe24

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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