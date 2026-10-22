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Ana Maria Marković
Seksi

Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu

B.R.
22. 10. 2026 03.14
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Hrvaška nogometašica, ki jo mediji pogosto označujejo za eno najlepših nogometašic na svetu, je svoje sledilce razveselila z nizom fotografij iz Los Angelesa. Na njih pozira sama in v družbi prijateljev, objava pa je hitro pritegnila pozornost njenih oboževalcev.

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Ana Maria Marković navdušila s fotografijami iz Los Angelesa

"Los Angeles je bil res legendaren," je ob fotografijah na Instagramu zapisala Ana Maria Marković. Nogometašica je pokazala nekaj utrinkov iz mesta angelov, kjer je uživala v družbi prijateljev in raziskovala različne kotičke ameriške metropole.

Pod objavo so se hitro zvrstili številni komentarji. Sledilci so ji namenili kopico komplimentov, med drugim so jo označili za kraljico in pohvalili njen nasmeh. Markovićeva že dlje časa priteguje pozornost tudi zunaj nogometnih igrišč, saj na družbenih omrežjih redno deli utrinke iz zasebnega življenja.

Britanski medij The Sun je poročal o njenem oddihu v Los Angelesu, kjer so pozornost pritegnile predvsem njene fotografije in odzivi oboževalcev.

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Iz ZDA se je preselila v Split

Čeprav je zunaj igrišča pogosto v središču pozornosti zaradi svojega videza, je Markovićeva predvsem profesionalna nogometašica. Poleti 2024 je okrepila ŽNK Hajduk Split, kjer bo skušala pomagati ekipi do čim boljših rezultatov.

Kot je ob njeni predstavitvi sporočil Hajduk, je prihod v Split zanjo še posebej čustven, saj ima njena družina po materini strani korenine prav v tem mestu. Hrvaška reprezentančna napadalka je ob podpisu pogodbe poudarila, da je bil Hajduk za njeno družino vedno več kot le nogometni klub.

Pred prihodom na Hrvaško je igrala za več klubov v različnih državah. Nogometno se je uveljavila pri švicarskem Grasshoppersu, nato pa nastopala še za portugalska Braga in Damaiense ter ameriški Brooklyn FC.

Ana Maria Marković, nova okrepitev ženskega nogometnega kluba Hajduk
Ana Maria Marković, nova okrepitev ženskega nogometnega kluba Hajduk FOTO: Profimedia

Pozornost priteguje tudi zunaj nogometnih igrišč

Hrvatica se je v zadnjih letih uveljavila kot prepoznavno ime ženskega nogometa. Mediji so jo večkrat razglasili za najlepšo nogometašico na svetu, čeprav gre za neuradno oznako, ki temelji predvsem na medijski pozornosti in odzivih javnosti.

Sama pa svojo kariero gradi predvsem z nogometom. Kot napadalka želi tudi v dresu Hajduka dokazati svojo vrednost na igrišču, medtem ko ji priljubljenost na družbenih omrežjih prinaša dodatno prepoznavnost.

Fotografije iz Los Angelesa so tako še en primer, kako se njeno športno življenje prepleta z zanimanjem javnosti za dogajanje zunaj igrišča. Zdaj bo pozornost znova usmerjena tudi v njene nastope v splitskem klubu.

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Viri: The Sun, HNK Hajduk Split, Hrvatski nogometni savez

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