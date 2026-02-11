Moskisvet.com
Skrušeni Norvežan Sturla Holm Laegreid
Novice

Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo

M.J.
11. 02. 2026 08.18
0

Olimpijske igre je zaznamovala ne le športna zmaga, temveč tudi nepričakovana osebna izpoved. Biatlonec je po osvojeni bronasti medalji v živo priznal, da je bil nezvest svoji partnerici, kar je sprožilo val presenečenja in razprav. Dogodek osvetljuje zapleteno razmerje med osebnim življenjem športnikov in njihovimi dosežki.

Norveški biatlonec Sturla Holm Lægreid je na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026 osvojil bronasto medaljo v 20 km biatlonu, a njegova zmaga ni odmevala zaradi športnega dosežka, temveč zaradi izpovedi, ki je sledila takoj po tekmi. Namesto običajnih čestitk in analiz uspeha je Lægreid v živem televizijskem intervjuju razkril, da je pred tremi meseci varal svojo partnerico.

Skrušeni Norvežan Sturla Holm Laegreid
Skrušeni Norvežan Sturla Holm Laegreid FOTO: AP

Čustvena izpoved pred kamerami

Po podelitvi medalj je 28-letni Norvežan stopil pred mikrofone nacionalnega televizijskega studia NRK in razkril, da je v zadnjih mesecih doživljal veliko osebno stisko. Sprva je bilo videti kot povsem običajen intervju srečnega dobitnika olimpijske medalje. "To je velika stvar. To je moja prva olimpijska medalja in želim se zahvaliti vsem, ki so mi pomagali na tej poti," je izjavo v živo začel norveški biatlonec. Potem pa je sledil čustveni preobrat in šok za vse gledalce. Pred kamero je sledilo priznanje, ki ga nihče ni pričakoval. "Pred šestimi meseci sem spoznal ljubezen svojega življenja, najlepšo in najbolj prijazno osebo na svetu. Pred tremi meseci pa sem naredil svojo največjo napako in ji bil nezvest," je v solzah dejal skrušeni Lægreid.

Povedal je, da je partnerici priznal prevaro že teden dni pred tekmovanjem in da je bila to najslabša izkušnja njegovega življenja, kljub temu da je prav v teh dneh osvojil svojo prvo individualno olimpijsko medaljo. "Imel sem zlato medaljo v življenju in verjetno me zdaj mnogi gledajo drugače, toda jaz imam oči samo zanjo," je dejal, pri čemer ni razkril imena svoje nekdanje partnerice, ki ga je po njegovem priznanju tudi zapustila. "Verjetno še vedno predeluje novico iz prejšnjega tedna, ampak upam, da bova na koncu to lahko prebrodila. In da me bo še vedno lahko ljubila," je upajoče pristavil.

Objokani norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid
Objokani norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid FOTO: Profimedia

Reakcije in odzivi iz športnega sveta

Kombinacija športnega triumfa in osebne drame je hitro postala viralna tema na družbenih omrežjih. Mnogi gledalci in komentatorji so bili presenečeni nad čustveno odprtostjo Lægreida, drugi pa so se spraševali, ali je bilo dejanje sebično in romantizirano.

Nekateri nekdanji športniki so izpostavili, da je izpoved osebnih informacij pred milijoni gledalcev tvegana in neobičajna za profesionalnega športnika, medtem ko so drugi poudarili njegovo iskrenost in prevzemanje odgovornosti za svoje napake.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Osebna stiska in ozadje dogodka

Na vprašanje, zakaj se je odločil, da bo svojo osebno stisko delil z javnostjo, je dobitnik medalje dejal: "Nimam česa izgubiti. Imel sem priložnost za pravo ljubezen in sem jo tako bedno zapravil. Nisem prepričan, ali se to lahko odpusti, ampak če mi to da vsaj najmanjšo možnost, da ji povem, kako zelo jo ljubim, bi tvegal svoje življenje v živo na televiziji, samo da bi dobil to majhno priložnost."

Lægreid je napovedal nadaljnje nastope, medtem ko je njegova izpoved prevzela naslovnice v mnogih državah. Obenem je izpostavil, da so ga v zadnjih tednih dodatno prizadeli tudi drugi dogodki – med drugim smrt njegovega soigralca Siverta Guttorma Bakkna decembra lani – in da je bilo njegovo čustveno stanje med olimpijskimi boji zelo nestabilno.

Trenutna zgodba ostaja odprta, saj si Lægreid prizadeva pojasniti svojo osebno plat, hkrati pa se sooča z medijsko in javno pozornostjo, ki presega zgolj šport. Njegovo priznanje je tako postalo ena izmed najbolj komentiranih zgodb letošnjih zimskih iger, ki povezuje človeško ranljivost in športno tekmovalnost na zelo neobičajen način.

