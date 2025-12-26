Moskisvet.com
Nicolas Sarkozy
Novice

Bivši predsednik uživa na eksotični lokaciji

E.R.
26. 12. 2025 00.30
0

Odpravil se je na otok Guadeloupe v Karibskem morju.

Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy je bil minuli mesec po treh tednih prestajanja zaporne kazni izpuščen iz zapora La Santé v Parizu, poroča BBC. Sedemdesetletni politik, ki je bil oktobra obsojen na pet let zapora zaradi sodelovanja v domnevni kriminalni zaroti, naj bi do pritožbenega postopka ostal pod strogim sodnim nadzorom in Francije ne bi smel zapustiti.

A kot je poročal dnevnik.hr, temu ni tako, saj so nekdanjega francoskega predsednika paparaci ujeli na eksotičnem otoku Guadeloupe v Karibskem morju.

Kazenska zadeva: obtožbe o financiranju kampanje z libijskim denarjem

Sarkozy je bil 21. oktobra obsojen zaradi domnevnega dogovarjanja o financiranju svoje predsedniške kampanje leta 2007 z denarjem libijskega voditelja Moamerja Gadafija. Nekdanji predsednik vse obtožbe odločno zanika, njegova pravna ekipa pa je takoj po izreku kazni vložila zahtevo za izpustitev.

Po izpustitvi je Sarkozy na družbenih omrežjih zapisal:

"Vsa moja energija je usmerjena v dokazovanje nedolžnosti. Resnica bo prevladala."

Hiter odhod iz zapora in priprave na pritožbo

Njegov avtomobil so opazili, ko je nekaj pred 15. uro zapustil zapor, kmalu zatem pa je prispel v svoj dom v zahodnem delu Pariza. Odvetnik Christophe Ingrain je izpustitev označil kot pomemben korak naprej in dodal, da se ekipa že pripravlja na pritožbeni postopek, ki naj bi potekal marca.

Eden od pogojev izpustitve je, da Sarkozy ne sme stopiti v stik z drugimi pričami v tako imenovanem libijskem dosjeju ali z zaposlenimi na ministrstvu za pravosodje.

Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy FOTO: AP

Pogoji prestajanja kazni: stroga izolacija in omejen stik z zunanjim svetom

Sarkozy je bil od prihoda v zapor nastanjen v izolacijskem oddelku, kjer je imel na voljo:

majhno sobo s posteljo, mizo in kuhalno ploščo,

tuš in stranišče,

televizijo, za katero je mesečno plačeval 14 evrov,

pravico do hladilnika, pisem in telefonskih klicev.

Kljub temu je bil večino časa v samici, z le eno uro dnevnega gibanja na zaprtem dvorišču. Zaradi njegovega statusa sta bila v sosednjih celicah nastanjena tudi dva varnostnika, saj naj bi obstajala jasna grožnja, kot je pojasnil notranji minister Laurent Nuñez.

Obisk ministra sprožil val kritik

Med prestajanjem kazni ga je obiskal pravosodni minister Gérald Darmanin, kar je sprožilo ostre odzive. Trideset francoskih odvetnikov je proti ministru vložilo pritožbo zaradi domnevnega konflikta interesov, saj je bil Darmanin Sarkozyjev nekdanji sodelavec in prijatelj.

Sarkozy: "Samica je bila nočna mora"

V videoizjavi pred sodiščem je nekdanji predsednik opisal svoje bivanje v zaporu kot izjemno naporno:

"Bilo je izčrpavajoče, prava nočna mora."

Poudaril je, da nikoli ni imel nore ideje, da bi prosil Gadafija za denar, ter dodal, da ne bo nikoli priznal nečesa, česar ni storil. Ob tem se je zahvalil zaporskemu osebju, ki je po njegovih besedah pokazalo izjemno človečnost.

V sodni dvorani so ga spremljali žena, pevka in manekenka Carla Bruni-Sarkozy, ter dva njegova sinova.

Nicolas Sarkozy in Carla Bruni
Nicolas Sarkozy in Carla Bruni FOTO: AP

Prvi nekdanji francoski voditelj v zaporu po letu 1945

Sarkozy je postal prvi nekdanji francoski predsednik, ki je bil dejansko zaprt po drugi svetovni vojni. Zadnji pred njim je bil Philippe Pétain, obsojen zaradi sodelovanja z nacisti.

Od odhoda iz predsedniške palače leta 2012 se Sarkozy sooča z več kazenskimi postopki. Lani je bil obsojen zaradi poskusa podkupovanja sodnika, zaradi česar je več mesecev nosil elektronsko zapestnico.

Vir: BBC & dnevnik.hr

