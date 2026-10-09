Krvava zaseda v Kongu: nekdanji borec naj bi preživel tri strele

Nekdanji borec UFC naj bi bil ranjen v oboroženem napadu
Po poročanju ameriškega medija Stars and Stripes se je napad zgodil v Demokratični republiki Kongo. Tim Kennedy naj bi bil del tričlanske skupine, ki je med operacijo prišla pod močan strelski ogenj. V napadu naj bi bila ranjena še ena oseba, tretji član skupine, Justin Conaglen, pa naj bi umrl.
Portal MMA Weekly poroča, da naj bi Kennedy utrpel več strelnih ran, od katerih naj bi ga tri zadele v nogo. Po navedbah istega medija naj bi evakuacija ranjenih trajala več ur, nato pa naj bi Kennedyja prepeljali na zdravljenje v Združene države Amerike. Njegovo zdravstveno stanje naj bi bilo stabilno, vendar teh podatkov za zdaj ni mogoče šteti za uradno potrjene.
Kaj naj bi počel v Kongu?
Natančen namen Kennedyjeve prisotnosti v osrednji Afriki še ni pojasnjen. Po navedbah, ki jih povzema Stars and Stripes, naj bi skupina sodelovala pri operaciji, povezani z zaščito prihodkov iz rudarstva, preprečevanjem tihotapljenja in pobiranjem davkov za kongovsko vlado.
Pojavila so se tudi ugibanja o povezavi z zasebnim varnostnim podjetjem, povezanim z ameriškim poslovnežem Erikom Princeom, ustanoviteljem podjetja Blackwater. Nekatera poročila omenjajo tudi morebiten spopad z rusko skupino Africa Corps. Vendar te razlage niso neodvisno potrjene, zato ostaja ozadje napada nejasno.
Tim Kennedy ni samo nekdanji borec UFC
Kennedy je širši javnosti znan predvsem kot nekdanji borec mešanih borilnih veščin, vendar ima tudi vojaško kariero. Služil je v ameriških posebnih enotah, med drugim na misijah v Iraku in Afganistanu, kjer je deloval kot ostrostrelec.
Na uradni spletni strani organizacije UFC je navedeno, da je Kennedy poklicno kariero v tem športu končal leta 2016. V svoji karieri je zbral 18 zmag in šest porazov.
Viri: Stars and Stripes, MMA Weekly, Hindustan Times, UFC
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