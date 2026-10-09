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Tim Kennedy
Novice

Krvava zaseda v Kongu: nekdanji borec naj bi preživel tri strele

B.R.
09. 10. 2026 11.28
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Nekdanji borec mešanih borilnih veščin Tim Kennedy naj bi bil v Demokratični republiki Kongo tarča oborožene zasede. Utrpel naj bi več strelnih ran, medtem ko je nekdanji pripadnik novozelandskih specialnih enot Justin Conaglen v napadu izgubil življenje.

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Nekdanji borec UFC naj bi bil ranjen v oboroženem napadu

Po poročanju ameriškega medija Stars and Stripes se je napad zgodil v Demokratični republiki Kongo. Tim Kennedy naj bi bil del tričlanske skupine, ki je med operacijo prišla pod močan strelski ogenj. V napadu naj bi bila ranjena še ena oseba, tretji član skupine, Justin Conaglen, pa naj bi umrl.

Portal MMA Weekly poroča, da naj bi Kennedy utrpel več strelnih ran, od katerih naj bi ga tri zadele v nogo. Po navedbah istega medija naj bi evakuacija ranjenih trajala več ur, nato pa naj bi Kennedyja prepeljali na zdravljenje v Združene države Amerike. Njegovo zdravstveno stanje naj bi bilo stabilno, vendar teh podatkov za zdaj ni mogoče šteti za uradno potrjene.

Tim Kennedy
Tim Kennedy FOTO: Profimedia

Kaj naj bi počel v Kongu?

Natančen namen Kennedyjeve prisotnosti v osrednji Afriki še ni pojasnjen. Po navedbah, ki jih povzema Stars and Stripes, naj bi skupina sodelovala pri operaciji, povezani z zaščito prihodkov iz rudarstva, preprečevanjem tihotapljenja in pobiranjem davkov za kongovsko vlado.

Pojavila so se tudi ugibanja o povezavi z zasebnim varnostnim podjetjem, povezanim z ameriškim poslovnežem Erikom Princeom, ustanoviteljem podjetja Blackwater. Nekatera poročila omenjajo tudi morebiten spopad z rusko skupino Africa Corps. Vendar te razlage niso neodvisno potrjene, zato ostaja ozadje napada nejasno.

Tim Kennedy ni samo nekdanji borec UFC

Kennedy je širši javnosti znan predvsem kot nekdanji borec mešanih borilnih veščin, vendar ima tudi vojaško kariero. Služil je v ameriških posebnih enotah, med drugim na misijah v Iraku in Afganistanu, kjer je deloval kot ostrostrelec.

Na uradni spletni strani organizacije UFC je navedeno, da je Kennedy poklicno kariero v tem športu končal leta 2016. V svoji karieri je zbral 18 zmag in šest porazov.

Viri: Stars and Stripes, MMA Weekly, Hindustan Times, UFC

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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