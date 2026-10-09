Krvava zaseda v Kongu: nekdanji borec naj bi preživel tri strele

Po poročanju ameriškega medija Stars and Stripes se je napad zgodil v Demokratični republiki Kongo. Tim Kennedy naj bi bil del tričlanske skupine, ki je med operacijo prišla pod močan strelski ogenj. V napadu naj bi bila ranjena še ena oseba, tretji član skupine, Justin Conaglen, pa naj bi umrl.

Portal MMA Weekly poroča, da naj bi Kennedy utrpel več strelnih ran, od katerih naj bi ga tri zadele v nogo. Po navedbah istega medija naj bi evakuacija ranjenih trajala več ur, nato pa naj bi Kennedyja prepeljali na zdravljenje v Združene države Amerike. Njegovo zdravstveno stanje naj bi bilo stabilno, vendar teh podatkov za zdaj ni mogoče šteti za uradno potrjene.