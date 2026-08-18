Namesto Melanie? Štiri ženske naj bi čakale na svojo priložnost ob Trumpu

Melania Trump je v zadnjem času precej manj prisotna na ameriškem političnem prizorišču, njeno odsotnost pa naj bi po navedbah tujih medijev poskušale zapolniti štiri ženske iz Trumpovega ožjega kroga. Katera ima največ možnosti, da stopi v ospredje?

Kdo bi lahko stopil v ospredje?

V posebni epizodi podkasta The Daily Beast sta voditeljica Joanna Coles in novinarka Nell Scovell razpravljali o štirih ženskah, ki naj bi bile najbolj zanimive kandidatke za vidnejšo vlogo ob ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu.

icon-expand Lara Trump naj bi imela največ političnih ambicij. FOTO: Profimedia

Med njimi so Lara Trump, Kai Trump, Bettina Anderson Trump in Tiffany Trump. Kot je poudarila Scovellova, je bila v Trumpovem prvem predsedniškem mandatu ob njem pogosto Melania, precej vidno vlogo pa je imela tudi hčerka Ivanka Trump. Ta se je medtem iz politike umaknila.

Lara Trump naj bi imela največ političnih ambicij

Največ možnosti naj bi po oceni komentatork imela Lara Trump, žena Trumpovega sina Erica. Triinštiridesetletnica je že aktivna v ameriški politiki, vodi pa tudi televizijsko oddajo My View with Lara Trump na Fox News. Scovellova meni, da je Lara med omenjenimi ženskami najbolj zainteresirana za politiko. V preteklosti se je povezovala tudi z možnostjo kandidature za ameriški senat v Severni Karolini.

Kai Trump je šele na začetku poti

icon-expand Kai Trump je šele na začetku poti. FOTO: Profimedia

Precej mlajša je Kai Trump, 17-letna vnukinja ameriškega predsednika in hčerka Donalda Trumpa mlajšega. Širša javnost jo je bolje spoznala po govoru na republikanski nacionalni konvenciji leta 2024. Kai je dejavna tudi na družbenih omrežjih, ukvarja pa se z golfom in bo študirala na Univerzi v Miamiju. Čeprav trenutno ne velja za izrazito politično osebnost, je njena prepoznavnost med mlajšimi generacijami precejšnja.

Bettina Anderson Trump je v družino vstopila pred kratkim

Med kandidatkami je tudi Bettina Anderson Trump, žena Donalda Trumpa mlajšega. Ameriška družabna osebnost in manekenka je v središče pozornosti prišla tudi zaradi javnih objav o Trumpovi družini. Po oceni Scovellove je Bettina morda celo preveč premišljena, da bi prevzela izrazito politično vlogo.

icon-expand Bettina Anderson Trump je v družino vstopila pred kratkim. FOTO: Profimedia

Tiffany Trump ostaja bolj v ozadju

Četrta je Tiffany Trump, 32-letna Trumpova hčerka iz zakona z Marlo Maples. Po izobrazbi je sociologinja, študirala pa je tudi pravo. Trumpa je v preteklosti podpirala na političnih dogodkih, vendar se v javnosti ni nikoli tako močno uveljavila kot Ivanka. Scovellova zato meni, da trenutno ni najbolj verjetna kandidatka. Za zdaj naj bi imela največ možnosti Lara Trump, čeprav je tudi pri njej vprašanje, ali si želi tako vidne vloge. Pri Kai Trump pa ostaja odprto, ali jo bo politika sploh zanimala. Vse skupaj so sicer predvsem ocene komentatork podkasta in ne pomeni, da katera od teh žensk dejansko kandidira za kakršno koli uradno vlogo ob predsedniku. Razprava pa dobro kaže, kako veliko pozornosti še vedno pritegne vsaka ženska, ki se pojavi v neposredni bližini Donalda Trumpa.

icon-expand Tiffany Trump ostaja bolj v ozadju. FOTO: Profimedia

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