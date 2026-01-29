Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu

Borilni večer bo zaznamovan z dvema dvobojema za naslov prvaka. V težki kategoriji bo aktualni prvak Ivan Vitasović naslov branil proti izzivalcu Hatefu Moeilu, v lahki kategoriji pa se bosta za šampionski pas pomerila Francisco Barrio (Panchi) in Lom-Ali Eskiev.
Na dogodku bo nastopil tudi Miran Fabjan, ki ga čaka povratni dvoboj z Aleksandrom Ilićem, kar bo eden izmed bolj pričakovanih obračunov večera. Na našem Instagram profilu poteka nagradna igra, v kateri lahko osvojite dve vstopnici za FNC 27. Podrobnosti sodelovanja so objavljene na Instagramu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV