Novice

Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu

M.S.
29. 01. 2026 09.13
7. februarja nas čaka borilni spektakel, ki ga ne smeš zamuditi. FNC 27 bo v prestižni SAP Garden Areni v Münchnu pred več kot 11.500 gledalci otvoril leto 2026, na našem Instagram profilu pa poteka nagradna igra, v kateri lahko osvojiš 2 vstopnici.

Borilni večer bo zaznamovan z dvema dvobojema za naslov prvaka. V težki kategoriji bo aktualni prvak Ivan Vitasović naslov branil proti izzivalcu Hatefu Moeilu, v lahki kategoriji pa se bosta za šampionski pas pomerila Francisco Barrio (Panchi) in Lom-Ali Eskiev.

FNC ekskluzivno na platformi VOYO Slovenija tudi v prihodnjih dveh letih: MMA spektakli za slovenske gledalce.
FNC ekskluzivno na platformi VOYO Slovenija tudi v prihodnjih dveh letih: MMA spektakli za slovenske gledalce. FOTO: VOYO
FNC ostaja na VOYO
Preberi še
FNC ostaja na VOYO

FNC ekskluzivno na VOYO tudi v prihodnjih dveh letih

Na dogodku bo nastopil tudi Miran Fabjan, ki ga čaka povratni dvoboj z Aleksandrom Ilićem, kar bo eden izmed bolj pričakovanih obračunov večera.  Na našem Instagram profilu poteka nagradna igra, v kateri lahko osvojite dve vstopnici za FNC 27. Podrobnosti sodelovanja so objavljene na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
