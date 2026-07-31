Na Triglavu se je hudo poškodoval eden največjih slovenskih alpinistov

Nesreča se je zgodila v četrtek popoldne v Nemški smeri v Severni steni Triglava, eni najbolj znanih in zahtevnih alpinističnih smeri v Sloveniji. Po poročanju 24ur.com se je med plezanjem odlomil del skale, ki je huje poškodoval Andreja Štremflja in njegovo soplezalko. Na pomoč so takoj odhiteli gorski reševalci iz Mojstrane ter dežurna ekipa za reševanje v gorah s policijskim helikopterjem.

Da je med poškodovanimi prav Andrej Štremfelj, je potrdila tudi njegova žena Marija Štremfelj. Kot navajajo slovenski mediji, ostaja v bolnišnični oskrbi, vendar njegove poškodbe niso življenjsko ogrožajoče.

Andreja Štremflja uvrščajo med največja imena slovenskega alpinizma. Leta 1979 je skupaj z Nejcem Zaplotnikom kot prvi Slovenec stopil na vrh Mount Everesta po novi smeri, leta 1990 pa sta z ženo Marijo postala prvi zakonski par na svetu, ki je skupaj osvojil najvišjo goro sveta. Leta 2018 je kot prvi Slovenec prejel tudi zlati cepin za življenjsko delo, eno najprestižnejših priznanj v svetovnem alpinizmu.

Poletna sezona v slovenskih gorah je tudi letos zelo zahtevna. Reševalci znova opozarjajo, da so razmere v visokogorju lahko nepredvidljive, dodatno nevarnost pa predstavljajo tudi podori skal, ki jih povzročajo vremenske spremembe in dotrajanost gorskega sveta.