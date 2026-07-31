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Andrej Štremfelj
Novice

Na Triglavu se je hudo poškodoval eden največjih slovenskih alpinistov

B.R.
31. 07. 2026 14.25
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Eden najuspešnejših slovenskih alpinistov, Andrej Štremfelj, se je huje poškodoval v nesreči v Severni steni Triglava. Med plezanjem se je odlomila skala, ki je zadela dva alpinista.

Nesreča se je zgodila v četrtek popoldne v Nemški smeri v Severni steni Triglava, eni najbolj znanih in zahtevnih alpinističnih smeri v Sloveniji. Po poročanju 24ur.com se je med plezanjem odlomil del skale, ki je huje poškodoval Andreja Štremflja in njegovo soplezalko. Na pomoč so takoj odhiteli gorski reševalci iz Mojstrane ter dežurna ekipa za reševanje v gorah s policijskim helikopterjem.

Marija in Andrej Štremfelj
Marija in Andrej Štremfelj FOTO: 24ur.com

Da je med poškodovanimi prav Andrej Štremfelj, je potrdila tudi njegova žena Marija Štremfelj. Kot navajajo slovenski mediji, ostaja v bolnišnični oskrbi, vendar njegove poškodbe niso življenjsko ogrožajoče.

Andreja Štremflja uvrščajo med največja imena slovenskega alpinizma. Leta 1979 je skupaj z Nejcem Zaplotnikom kot prvi Slovenec stopil na vrh Mount Everesta po novi smeri, leta 1990 pa sta z ženo Marijo postala prvi zakonski par na svetu, ki je skupaj osvojil najvišjo goro sveta. Leta 2018 je kot prvi Slovenec prejel tudi zlati cepin za življenjsko delo, eno najprestižnejših priznanj v svetovnem alpinizmu.

Poletna sezona v slovenskih gorah je tudi letos zelo zahtevna. Reševalci znova opozarjajo, da so razmere v visokogorju lahko nepredvidljive, dodatno nevarnost pa predstavljajo tudi podori skal, ki jih povzročajo vremenske spremembe in dotrajanost gorskega sveta.

Poletne razmere v gorah zahtevajo dodatno previdnost

Čeprav so poletni meseci zaradi lepšega vremena najbolj priljubljeni za obisk gora, visokogorje tudi takrat skriva številne nevarnosti. Izkušeni gorniki dobro vedo, da sončen dan v dolini še ne pomeni varnih razmer visoko v gorah. Nevarnosti predstavljajo predvsem hitro spreminjajoče se vreme, nevihte, padajoče kamenje in zahtevni odseki poti.

Pogled na Triglav skozi objektiv naše kamere
Pogled na Triglav skozi objektiv naše kamere FOTO: POP TV

V Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS) že vrsto let opozarjajo, da je pred vsako turo pomembno preveriti razmere, izbrati primerno opremo in realno oceniti svoje sposobnosti. Pri zahtevnejših vzponih, še posebej v stenah, so izkušnje, pravilna oprema in poznavanje terena ključni za varnost.

Na Planinski zvezi Slovenije (PZS) poudarjajo, da mora biti obisk gora premišljen – od izbire poti do spremljanja vremenske napovedi in priprave nahrbtnika. Tudi poleti priporočajo ustrezno zaščito pred soncem, dovolj tekočine, primerna oblačila in osnovno planinsko opremo, saj se razmere v visokogorju lahko hitro spremenijo.

Na nevarnosti v gorah redno opozarjajo tudi pristojne službe. Ob nesrečah je ključna hitra pomoč, zato na številki 112 posredujejo informacije za aktiviranje reševalnih služb, med katere sodijo tudi ekipe gorskih reševalcev.

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Viri: Gorska reševalna zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Policija / Center za obveščanje Republike Slovenije

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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