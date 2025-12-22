Moskisvet.com
Novice

Na lovu: Prva sezona zaključena z rekordno gledanostjo

POP TV
22. 12. 2025 11.16
0

Prva sezona kviza Na lovu na POP TV je navdušila gledalce, saj je postal najbolj gledana dnevna zabavna oddaja jeseni. Poglejte, koliko so zbrali z dobrodelnim zaključkom za pomoči potrebne posameznike.

V petek se je na POP TV v prazničnem duhu z dobrodelno noto zaključila prva sezona kviza Na lovu. To jesen se je 80 pogumnih tekmovalcev soočilo z neizprosnimi lovci, nekateri pa so navdušili s svojim znanjem in domov odnesli lep izkupiček. Slovenci pa smo dokazali, da imamo radi kvize, saj je Na lovu to jesen kraljeval kot najbolj gledana dnevna zabavna oddaja ter večere pred televizijskimi zasloni spremenil v napeto družinsko razvedrilo.

Lovci Ivan Trajkovič, Viktor Zelj in Janko Stankić so hitro postali prepoznavni obrazi slovenske kvizaške scene, voditelj Peter Poles pa je zanesljivo in sproščeno vstopil v vlogo voditelja enega najzahtevnejših kvizov. "Gledalci so kviz Na Lovu sprejeli nad našimi pričakovanji, kar me izjemno veseli. Še posebej lepo je videti, da je ta format pred televizijo združil celo družino in da so gledalci ob njem skupaj razmišljali, navijali in se zabavali," je povedala Karmen Baša, kreativna producentka in vodja projekta.

Z uspehom formata je zadovoljna tudi urednica kviza Petra Sok Zabavnik, ki jo veseli, da smo gledalcem ponudili kviz, ki je v tujini, predvsem pri naših sosedih, izjemno priljubljen in so ga gledalci dolgo čakali. "Še posebej pa nas veselijo povratne informacije s slovenske kviz scene, ki oddajo vidi kot začetek nečesa večjega – kot premik v smer večje priljubljenosti kvizaštva," dodaja.

Kar 25.900 evrov za dobrodelne namene

Posebno noto so sezoni dodale tudi dobrodelne oddaje. V posebni oddaji ob 30. rojstnem dnevu POP TV so se z lovcem pomerili novinarji POP TV in z zmago osvojili 15.900 evrov, ki so jih namenili otrokom iz projekta Veriga dobrih ljudi ter jim polepšali rojstnodnevno praznovanje v decembru.

Prva sezona pa se je poslovila na najlepši možni način – z dobrodelno božično oddajo. Čeprav Sašu Staretu, Evi Boto, Ondini Kerec in Mojmirju Šiftarju ni uspelo premagati lovca, so na POP TV za dober namen donirali 10.000 evrov. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje so z zbranim zneskom kupili potrebščine za družine, vključene v projekt Veriga dobrih ljudi, in jim vsaj nekoliko polepšali praznične dni.

Pri pakiranju in razvažanju paketov so se zaposlenim na POP TV pridružili tudi lovci, ki so dan preživeli na Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje. "Po navadi je naša vloga lovcev, da tekmujemo proti ljudem, zdaj pa smo stopili skupaj in delovali kot ena velika družina," je med pakiranjem povedal lovec Viktor.

Kako jim je šlo in koliko paketov so na POP TV nakupili s podarjenim denarjem, si lahko ogledate v spodnjem posnetku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Na lovu kviz POP TV dobrodelnost gledanost
