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kopanje v reki/jezeru
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Opomnik za kopalce: Nevarnosti sladkih voda, ki jih ne smete prezreti

Moškisvet.com
22. 06. 2026 03.22
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Zaradi visokih temperatur postaja kopanje v rekah in jezerih vse bolj priljubljeno. Kljub privlačnosti "divjih" kopališč je potrebna previdnost. Bodite pozorni na tokove, podvodno rastlinje in nepredvidljivo globino. Opozorila jemljite resno, da se izognete tragediji in uživate v varni osvežitvi.

Z naraščajočimi temperaturami nas vse bolj privlačijo osvežilne reke in jezera. Urejena kopališča in prostori za piknik so vse bolj polni tistih, ki iščejo osvežitev in zabavo ob vodi. Številni se morda ne zavedajo, koliko bolj privlačna je lahko poleti sladka voda in mirni zalivčki kot pa morje ter turistične plaže.

Čeprav se slikoviti rečni slapovi in osamljene jezerske plaže zdijo neverjetno privlačni, ne smemo pozabiti na previdnost, še posebej, če obiščemo "divja" kopališča. Poleg tega, da je v sladki vodi veliko težje plavati, so reke še posebej nevarne zaradi svojih spreminjajočih se in pogosto nepredvidljivih tokov ter, tako kot jezera, zaradi pogosto bujnega podvodnega rastlinja in vrtincev ter nenadnih sprememb globine.

Zaradi visokih temperatur postaja kopanje v rekah in jezerih vse bolj priljubljeno.
Zaradi visokih temperatur postaja kopanje v rekah in jezerih vse bolj priljubljeno. FOTO: Bobo

Reševalec opozarja: Vročina prinaša več tragedij v vodi

Vsak vročinski val za reševalce iz vode pomeni tudi povečano zaskrbljenost. Nemški reševalec iz vode in upravljavec kopališč Ralf Großmann, ki ima za seboj skoraj tri desetletja izkušenj, opozarja, da poletna vročina pogosto prinese tudi več nesreč in utopitev.

"Ob takšnem vremenu telefon pogledam pogosteje kot sicer. Ne zato, ker bi iskal nasvete za izlet, ampak ker upam, da ne bom prebral nove novice o utopitvi," je dejal za Focus Online.

Po njegovih besedah številni ljudje podcenjujejo nevarnosti naravnih kopališč. Jezera, reke in kanali se mnogim zdijo varni, vendar lahko skrivajo močne tokove, nenadne spremembe temperature in slabo vidljivost pod gladino. Posebej nevarni so skoki v neznano vodo in kopanje po uživanju alkohola.

Großmann opozarja, da se utapljanje pogosto ne odvija tako dramatično, kot ga prikazujejo filmi. Žrtve običajno ne kričijo in ne mahajo za pomoč. Nesreča se lahko zgodi hitro in skoraj neopazno, zato je stalna pozornost ključnega pomena.

"Mi moramo paziti, da se nihče ne utopi," poudarja izkušeni reševalec, ki že vrsto let dela na nemških kopališčih. Po njegovih opažanjih so med najbolj ogroženimi otroci brez nadzora, slabši plavalci ter ljudje, ki precenjujejo svoje sposobnosti.

Strokovnjaki zato svetujejo, da se kopalci pred vstopom v vodo postopoma ohladijo, se izogibajo alkoholu ter nikoli ne puščajo otrok brez neposrednega nadzora. V času vse pogostejših vročinskih valov je odgovorno ravnanje ob vodi eden najpomembnejših ukrepov za preprečevanje tragedij.

Po podatkih nemških reševalnih organizacij večina utopitev še vedno nastane v naravnih vodah, kjer ni stalnega nadzora reševalcev. Zato poznavalci razmer znova pozivajo k večji previdnosti in spoštovanju varnostnih pravil.

Osvežitev v jezeru
Osvežitev v jezeru FOTO: Bobo

Na kaj morate biti pozorni pri plavanju v reki?

Zato moramo biti, ko iščemo osvežitev v rekah in jezerih, še posebej previdni in še bolj resno upoštevati opozorila, ki jih običajno slišimo le po tem, ko se tragedija že zgodi. Najprej dejstvo, da ne smete plavati s polnim želodcem – tega ne pravijo tjavendan. Večja je verjetnost, da vas bodo zagrabili krči in boste izgubili sapo, kar je skupaj z drugimi lastnostmi sladke vode, ki smo jih našteli, lahko usodno.

Iz istega razloga se izogibajte alkoholu, še posebej ob rekah in jezerih, saj v teh razmerah resnično potrebujete odlično koordinacijo in sposobnost hitrega reagiranja. Prav tako ne plavajte sami, in če ste slab plavalec, ne bodite sramežljivi in v vodo vstopite le s plastičnim plovcem ali drugim pripomočkom, ki vam bo pomagal lažje ostati na površju.

Ne pozabite, da je treba naravo in njeno muhavost spoštovati, ne pa tekmovati z njo. Ne plavajte pred nevihto, med visokim vodostajem ali ponoči.

Če imate radi adrenalinske vodne aktivnosti, vedno uporabljajte priporočeno opremo, vedno pa imejte s seboj mobilni telefon s polno baterijo, suha oblačila in komplet prve pomoči.

Vedno boste bolj varni, če boste izbrali dobro vzdrževana kopališča in tista, kjer so prisotni tudi predstavniki reševalne službe.

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Vedno, vedno imejte na očeh svoje otroke – saj čeprav je poletje in čeprav je vse polno veselih, pisanih predmetov in čeprav so vsi brezskrbni in srečni in čeprav ste bili tam že tisočkrat, se lahko nesreče zgodijo v delčku sekunde. Uživajte v naravnih lepotah in vodni zabavi, a vseeno bodite odgovorni.

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Vir: punkufer.dnevnik.hr, Focus Online

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